https://ria.ru/20231223/vybory-1917664277.html
В Донецке начал работу первый пикет по сбору подписей за выдвижение Путина
В Донецке начал работу первый пикет по сбору подписей за выдвижение Путина - РИА Новости, 23.12.2023
В Донецке начал работу первый пикет по сбору подписей за выдвижение Путина
В Донецке начал работу первый пикет по сбору подписей за выдвижение Путина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T15:54
2023-12-23T15:54
2023-12-23T15:54
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. В Донецке начал работу первый пикет по сбору подписей за выдвижение Путина, передает корреспондент РИА Новости. "Я уверена, что жители ДНР единогласно поддержат нашего лидера - Владимира Владимировича Путина на выборах президента, потому что год назад именно он принял решение и четыре региона присоединились к большой России. Мы шли к этому много лет, и наша мечта сбылась", - сказала сопредседатель регионального избирательного штаба Елена Евсеева. "Хочу поблагодарить Российскую Федерацию, а именно Владимира Владимировича Путина, Дениса Владимировича за то, что мы все-таки стали единой Россией, большой Россией", - рассказал один из проголосовавших граждан, ветеран СВО Владимир Шенереев. Минимальное количество голосов, собранное для участия в президентских выборах должно составить не менее 300 тысяч. Для учета голосов существуют определенные требования, среди которых самостоятельное заполнение подписного листа от руки, при предъявлении паспорта гражданина РФ и не допущение любых исправлений и помарок.
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россия, донецк, донецкая народная республика, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Политика
В Донецке начал работу первый пикет по сбору подписей за выдвижение Путина
В ДНР начал работу первый пикет по сбору подписей жителей за выдвижение Путина
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. В Донецке начал работу первый пикет по сбору подписей за выдвижение Путина, передает корреспондент РИА Новости.
"Я уверена, что жители ДНР
единогласно поддержат нашего лидера - Владимира Владимировича Путина на выборах президента, потому что год назад именно он принял решение и четыре региона присоединились к большой России
. Мы шли к этому много лет, и наша мечта сбылась", - сказала сопредседатель регионального избирательного штаба Елена Евсеева.
Президентские выборы в России под угрозой
"Хочу поблагодарить Российскую Федерацию, а именно Владимира Владимировича Путина, Дениса Владимировича за то, что мы все-таки стали единой Россией, большой Россией", - рассказал один из проголосовавших граждан, ветеран СВО Владимир Шенереев.
Минимальное количество голосов, собранное для участия в президентских выборах должно составить не менее 300 тысяч. Для учета голосов существуют определенные требования, среди которых самостоятельное заполнение подписного листа от руки, при предъявлении паспорта гражданина РФ и не допущение любых исправлений и помарок.
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