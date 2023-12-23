Рейтинг@Mail.ru
Белый дом хотел скрыть данные о проникшем в США аэростате КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/ssha-1917659102.html
Белый дом хотел скрыть данные о проникшем в США аэростате КНР, пишут СМИ
Белый дом хотел скрыть данные о проникшем в США аэростате КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2023
Белый дом хотел скрыть данные о проникшем в США аэростате КНР, пишут СМИ
Белый дом надеялся скрыть от общественности и законодателей информацию о китайском аэростате, который оказался в воздушном пространстве Америки в начале 2023... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T15:09
2023-12-23T15:09
в мире
сша
пекин
америка
си цзиньпин
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853937035_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_ea559331ddd2f2eec707090f5defda2a.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Белый дом надеялся скрыть от общественности и законодателей информацию о китайском аэростате, который оказался в воздушном пространстве Америки в начале 2023 года, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на бывших и нынешних чиновников. В феврале американские военные сбили над Атлантикой аэростат, который, по их утверждению, использовался китайцами для сбора разведывательной информации. Пекин это отрицает. "Перед тем, как его заметила общественность, было намерение изучить его и позволить ему пролететь и не говорить никому о нем", - приводит телеканал слова бывшего высокопоставленного американского чиновника. В Белом доме отрицают попытки скрыть данные об аэростате. Однако, отмечает телеканал, чиновники организовали брифинги для СМИ и законодателей о воздушном аппарате после того, как NBC News предупредил американскую администрацию о намерении предать инцидент огласке. При этом, по информации телеканала, разведка США отслеживала этот объект с января. Согласно NBC News, Пекин узнал о том, что США сбили аэростат, когда его обломки упали в Атлантический океан. Телеканал со ссылкой на китайских чиновников сообщает, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы разозлился из-за того, что его не уведомили о запланированном уничтожении воздушного аппарата. Однако, когда он и президент США Джо Байден встретились в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС в ноябре, аэростат в разговорах упомянут не был.
https://ria.ru/20231219/amerika-1916592682.html
сша
пекин
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853937035_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_51905cc701158cb2ab19566e89757a8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пекин, америка, си цзиньпин, джо байден
В мире, США, Пекин, Америка, Си Цзиньпин, Джо Байден
Белый дом хотел скрыть данные о проникшем в США аэростате КНР, пишут СМИ

NBC News: Белый дом хотел скрыть информацию об оказавшемся в США аэростате КНР

© the Department of DefenseВид с самолета на предположительно китайский разведывательный аэростат, который завис над центральной частью США
Вид с самолета на предположительно китайский разведывательный аэростат, который завис над центральной частью США
© the Department of Defense
Вид с самолета на предположительно китайский разведывательный аэростат, который завис над центральной частью США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Белый дом надеялся скрыть от общественности и законодателей информацию о китайском аэростате, который оказался в воздушном пространстве Америки в начале 2023 года, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на бывших и нынешних чиновников.
В феврале американские военные сбили над Атлантикой аэростат, который, по их утверждению, использовался китайцами для сбора разведывательной информации. Пекин это отрицает.
«
"Перед тем, как его заметила общественность, было намерение изучить его и позволить ему пролететь и не говорить никому о нем", - приводит телеканал слова бывшего высокопоставленного американского чиновника.
В Белом доме отрицают попытки скрыть данные об аэростате. Однако, отмечает телеканал, чиновники организовали брифинги для СМИ и законодателей о воздушном аппарате после того, как NBC News предупредил американскую администрацию о намерении предать инцидент огласке. При этом, по информации телеканала, разведка США отслеживала этот объект с января.
Согласно NBC News, Пекин узнал о том, что США сбили аэростат, когда его обломки упали в Атлантический океан. Телеканал со ссылкой на китайских чиновников сообщает, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы разозлился из-за того, что его не уведомили о запланированном уничтожении воздушного аппарата. Однако, когда он и президент США Джо Байден встретились в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС в ноябре, аэростат в разговорах упомянут не был.
Разбитая витрина магазина в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Три смертельные угрозы нависли над США
19 декабря, 08:00
 
В миреСШАПекинАмерикаСи ЦзиньпинДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала