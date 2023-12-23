Белый дом хотел скрыть данные о проникшем в США аэростате КНР, пишут СМИ
NBC News: Белый дом хотел скрыть информацию об оказавшемся в США аэростате КНР
© the Department of DefenseВид с самолета на предположительно китайский разведывательный аэростат, который завис над центральной частью США
Вид с самолета на предположительно китайский разведывательный аэростат, который завис над центральной частью США
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Белый дом надеялся скрыть от общественности и законодателей информацию о китайском аэростате, который оказался в воздушном пространстве Америки в начале 2023 года, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на бывших и нынешних чиновников.
В феврале американские военные сбили над Атлантикой аэростат, который, по их утверждению, использовался китайцами для сбора разведывательной информации. Пекин это отрицает.
«
"Перед тем, как его заметила общественность, было намерение изучить его и позволить ему пролететь и не говорить никому о нем", - приводит телеканал слова бывшего высокопоставленного американского чиновника.
В Белом доме отрицают попытки скрыть данные об аэростате. Однако, отмечает телеканал, чиновники организовали брифинги для СМИ и законодателей о воздушном аппарате после того, как NBC News предупредил американскую администрацию о намерении предать инцидент огласке. При этом, по информации телеканала, разведка США отслеживала этот объект с января.
Согласно NBC News, Пекин узнал о том, что США сбили аэростат, когда его обломки упали в Атлантический океан. Телеканал со ссылкой на китайских чиновников сообщает, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы разозлился из-за того, что его не уведомили о запланированном уничтожении воздушного аппарата. Однако, когда он и президент США Джо Байден встретились в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС в ноябре, аэростат в разговорах упомянут не был.