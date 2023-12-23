https://ria.ru/20231223/ssha-1917659102.html

Белый дом хотел скрыть данные о проникшем в США аэростате КНР, пишут СМИ

Белый дом хотел скрыть данные о проникшем в США аэростате КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2023

Белый дом хотел скрыть данные о проникшем в США аэростате КНР, пишут СМИ

Белый дом надеялся скрыть от общественности и законодателей информацию о китайском аэростате, который оказался в воздушном пространстве Америки в начале 2023... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T15:09

2023-12-23T15:09

2023-12-23T15:09

в мире

сша

пекин

америка

си цзиньпин

джо байден

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Белый дом надеялся скрыть от общественности и законодателей информацию о китайском аэростате, который оказался в воздушном пространстве Америки в начале 2023 года, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на бывших и нынешних чиновников. В феврале американские военные сбили над Атлантикой аэростат, который, по их утверждению, использовался китайцами для сбора разведывательной информации. Пекин это отрицает. "Перед тем, как его заметила общественность, было намерение изучить его и позволить ему пролететь и не говорить никому о нем", - приводит телеканал слова бывшего высокопоставленного американского чиновника. В Белом доме отрицают попытки скрыть данные об аэростате. Однако, отмечает телеканал, чиновники организовали брифинги для СМИ и законодателей о воздушном аппарате после того, как NBC News предупредил американскую администрацию о намерении предать инцидент огласке. При этом, по информации телеканала, разведка США отслеживала этот объект с января. Согласно NBC News, Пекин узнал о том, что США сбили аэростат, когда его обломки упали в Атлантический океан. Телеканал со ссылкой на китайских чиновников сообщает, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы разозлился из-за того, что его не уведомили о запланированном уничтожении воздушного аппарата. Однако, когда он и президент США Джо Байден встретились в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС в ноябре, аэростат в разговорах упомянут не был.

https://ria.ru/20231219/amerika-1916592682.html

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пекин

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в мире, сша, пекин, америка, си цзиньпин, джо байден