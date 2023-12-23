https://ria.ru/20231223/snegurochki-1917630814.html
В Кемерово прошел самый массовый хоровод Снегурочек в России
В Кемерово прошел самый массовый хоровод Снегурочек в России - РИА Новости, 23.12.2023
В Кемерово прошел самый массовый хоровод Снегурочек в России
Хоровод Снегурочек в Олимпийском парке Кемерова попал в Книгу рекордов России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T11:55
2023-12-23T11:55
2023-12-23T14:20
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КЕМЕРОВО, 23 дек — РИА Новости. Хоровод Снегурочек в Олимпийском парке Кемерова попал в Книгу рекордов России, передает корреспондент РИА Новости. "Спешу сообщить, что рекорд — самый массовый хоровод в костюмах Снегурочки с результатом 1071 участница — официально зарегистрирован", — сообщила регистратор книги рекордов Юлия Пронкина.К собравшимся Снегурочкам обратился со словам благодарности губернатор Кузбасса Сергей Цивилев."Я захожу сюда и вижу столько Снегурочек! И я тут же превратился в маленького ребенка, который радуется, восхищается. Спасибо вам огромное, наши замечательные Снегурочки! Вы самые красивые на свете!" — сказал он.Губернатор напомнил, что следующий год объявлен в России Годом семьи, поэтому начинаться он должен с чудесного праздника — Нового года, на который собираются всей семьей."Я вам всем желаю праздничного настроения, я желаю вам здоровья, много улыбок, радости и встретить этот чудесный праздник с членами семьи дружно, как и повелось на Руси испокон веков", — сказал Цивилев.Хоровод Снегурочек проходил у спорткомплекса "КуZбасс-Арена".
https://ria.ru/20231129/skazki-1912114999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кемеровская область, снегурочка, сергей цивилев, новый год
Хорошие новости, Общество, Кемеровская область, Снегурочка, Сергей Цивилев, Новый год
В Кемерово прошел самый массовый хоровод Снегурочек в России
Более тысячи Снегурочек приняли участие в рекордном хороводе в Кемерово
КЕМЕРОВО, 23 дек — РИА Новости. Хоровод Снегурочек в Олимпийском парке Кемерова попал в Книгу рекордов России, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Спешу сообщить, что рекорд — самый массовый хоровод в костюмах Снегурочки с результатом 1071 участница — официально зарегистрирован", — сообщила регистратор книги рекордов Юлия Пронкина.
К собравшимся Снегурочкам обратился со словам благодарности губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
.
"Я захожу сюда и вижу столько Снегурочек! И я тут же превратился в маленького ребенка, который радуется, восхищается. Спасибо вам огромное, наши замечательные Снегурочки! Вы самые красивые на свете!" — сказал он.
Губернатор напомнил, что следующий год объявлен в России Годом семьи, поэтому начинаться он должен с чудесного праздника — Нового года, на который собираются всей семьей.
"Я вам всем желаю праздничного настроения, я желаю вам здоровья, много улыбок, радости и встретить этот чудесный праздник с членами семьи дружно, как и повелось на Руси испокон веков", — сказал Цивилев.
Хоровод Снегурочек проходил у спорткомплекса "КуZбасс-Арена".
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