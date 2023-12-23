Рейтинг@Mail.ru
В Кемерово прошел самый массовый хоровод Снегурочек в России - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:55 23.12.2023 (обновлено: 14:20 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/snegurochki-1917630814.html
В Кемерово прошел самый массовый хоровод Снегурочек в России
В Кемерово прошел самый массовый хоровод Снегурочек в России - РИА Новости, 23.12.2023
В Кемерово прошел самый массовый хоровод Снегурочек в России
Хоровод Снегурочек в Олимпийском парке Кемерова попал в Книгу рекордов России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T11:55
2023-12-23T14:20
хорошие новости
общество
кемеровская область
снегурочка
сергей цивилев
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917632803_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_0534f6e07e49d84fe6a8a9fc70b435de.jpg
КЕМЕРОВО, 23 дек — РИА Новости. Хоровод Снегурочек в Олимпийском парке Кемерова попал в Книгу рекордов России, передает корреспондент РИА Новости. &quot;Спешу сообщить, что рекорд — самый массовый хоровод в костюмах Снегурочки с результатом 1071 участница — официально зарегистрирован&quot;, — сообщила регистратор книги рекордов Юлия Пронкина.К собравшимся Снегурочкам обратился со словам благодарности губернатор Кузбасса Сергей Цивилев."Я захожу сюда и вижу столько Снегурочек! И я тут же превратился в маленького ребенка, который радуется, восхищается. Спасибо вам огромное, наши замечательные Снегурочки! Вы самые красивые на свете!" — сказал он.Губернатор напомнил, что следующий год объявлен в России Годом семьи, поэтому начинаться он должен с чудесного праздника — Нового года, на который собираются всей семьей."Я вам всем желаю праздничного настроения, я желаю вам здоровья, много улыбок, радости и встретить этот чудесный праздник с членами семьи дружно, как и повелось на Руси испокон веков", — сказал Цивилев.Хоровод Снегурочек проходил у спорткомплекса "КуZбасс-Арена".
https://ria.ru/20231129/skazki-1912114999.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917632803_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_e125995ba2ef2fa9bc87172941459f22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, кемеровская область, снегурочка, сергей цивилев, новый год
Хорошие новости, Общество, Кемеровская область, Снегурочка, Сергей Цивилев, Новый год
В Кемерово прошел самый массовый хоровод Снегурочек в России

Более тысячи Снегурочек приняли участие в рекордном хороводе в Кемерово

© Фото : Администрация Правительства КузбассаМассовый хоровод Снегурочек в Кузбассе
Массовый хоровод Снегурочек в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Массовый хоровод Снегурочек в Кузбассе
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 23 дек — РИА Новости. Хоровод Снегурочек в Олимпийском парке Кемерова попал в Книгу рекордов России, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Спешу сообщить, что рекорд — самый массовый хоровод в костюмах Снегурочки с результатом 1071 участница — официально зарегистрирован", — сообщила регистратор книги рекордов Юлия Пронкина.

К собравшимся Снегурочкам обратился со словам благодарности губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
"Я захожу сюда и вижу столько Снегурочек! И я тут же превратился в маленького ребенка, который радуется, восхищается. Спасибо вам огромное, наши замечательные Снегурочки! Вы самые красивые на свете!" — сказал он.
Губернатор напомнил, что следующий год объявлен в России Годом семьи, поэтому начинаться он должен с чудесного праздника — Нового года, на который собираются всей семьей.
"Я вам всем желаю праздничного настроения, я желаю вам здоровья, много улыбок, радости и встретить этот чудесный праздник с членами семьи дружно, как и повелось на Руси испокон веков", — сказал Цивилев.
Хоровод Снегурочек проходил у спорткомплекса "КуZбасс-Арена".
Шествие сказочных персонажей в Костроме - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Названы семь самых сказочных регионов России
29 ноября, 01:30
 
Хорошие новостиОбществоКемеровская областьСнегурочкаСергей ЦивилевНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала