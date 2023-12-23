https://ria.ru/20231223/snegurochki-1917630814.html

В Кемерово прошел самый массовый хоровод Снегурочек в России

В Кемерово прошел самый массовый хоровод Снегурочек в России - РИА Новости, 23.12.2023

В Кемерово прошел самый массовый хоровод Снегурочек в России

Хоровод Снегурочек в Олимпийском парке Кемерова попал в Книгу рекордов России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2023

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2023-12-23T11:55

2023-12-23T14:20

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КЕМЕРОВО, 23 дек — РИА Новости. Хоровод Снегурочек в Олимпийском парке Кемерова попал в Книгу рекордов России, передает корреспондент РИА Новости. "Спешу сообщить, что рекорд — самый массовый хоровод в костюмах Снегурочки с результатом 1071 участница — официально зарегистрирован", — сообщила регистратор книги рекордов Юлия Пронкина.К собравшимся Снегурочкам обратился со словам благодарности губернатор Кузбасса Сергей Цивилев."Я захожу сюда и вижу столько Снегурочек! И я тут же превратился в маленького ребенка, который радуется, восхищается. Спасибо вам огромное, наши замечательные Снегурочки! Вы самые красивые на свете!" — сказал он.Губернатор напомнил, что следующий год объявлен в России Годом семьи, поэтому начинаться он должен с чудесного праздника — Нового года, на который собираются всей семьей."Я вам всем желаю праздничного настроения, я желаю вам здоровья, много улыбок, радости и встретить этот чудесный праздник с членами семьи дружно, как и повелось на Руси испокон веков", — сказал Цивилев.Хоровод Снегурочек проходил у спорткомплекса "КуZбасс-Арена".

https://ria.ru/20231129/skazki-1912114999.html

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Ольга Фомченкова

общество, кемеровская область, снегурочка, сергей цивилев, новый год