Посол Германии сделал откровенное признание о России
Посол ФРГ в Москве Ламбсдорф: Германии придется взаимодействовать с Россией
Александр Ламбсдорф. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Германии придется взаимодействовать с Россией, заявил посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф в интервью RND.
"У нас совершенно разные позиции по фундаментальным вопросам. Россия была и остается крупнейшей страной в мире по площади, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и является непосредственным соседом ЕС. Так что нам придется иметь дело с Россией", — сказал он.
"У нас совершенно разные позиции по фундаментальным вопросам. Россия была и остается крупнейшей страной в мире по площади, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и является непосредственным соседом ЕС. Так что нам придется иметь дело с Россией", — сказал он.
По словам посла, на Украине важно добиться установления прочного мира, основанного на международном праве.
Отвечая на вопрос о действенности вводимых против России санкций, Ламбсдорф пояснил, что это не выключатель. Санкции призваны увеличить цену, которую страна платит за определенные действия, а не менять ее линию поведения, считает он.
При этом Ламбсдорфф подчеркнул, что не видит никаких "линий разлома в системе Путина". Также он опроверг слухи о якобы плохом здоровье президента России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против.