https://ria.ru/20231223/rossiya-1917643616.html

Посол Германии сделал откровенное признание о России

Посол Германии сделал откровенное признание о России - РИА Новости, 23.12.2023

Посол Германии сделал откровенное признание о России

Германии придется взаимодействовать с Россией, заявил посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф в интервью RND. "У нас совершенно разные позиции по фундаментальным РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T13:00

2023-12-23T13:00

2023-12-23T13:39

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Германии придется взаимодействовать с Россией, заявил посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф в интервью RND. "У нас совершенно разные позиции по фундаментальным вопросам. Россия была и остается крупнейшей страной в мире по площади, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и является непосредственным соседом ЕС. Так что нам придется иметь дело с Россией", — сказал он. По словам посла, на Украине важно добиться установления прочного мира, основанного на международном праве.Отвечая на вопрос о действенности вводимых против России санкций, Ламбсдорф пояснил, что это не выключатель. Санкции призваны увеличить цену, которую страна платит за определенные действия, а не менять ее линию поведения, считает он.При этом Ламбсдорфф подчеркнул, что не видит никаких "линий разлома в системе Путина". Также он опроверг слухи о якобы плохом здоровье президента России.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против.

https://ria.ru/20231223/ukraina-1917639244.html

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