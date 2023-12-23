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Посол Германии сделал откровенное признание о России - РИА Новости, 23.12.2023
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13:00 23.12.2023 (обновлено: 13:39 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/rossiya-1917643616.html
Посол Германии сделал откровенное признание о России
Посол Германии сделал откровенное признание о России - РИА Новости, 23.12.2023
Посол Германии сделал откровенное признание о России
Германии придется взаимодействовать с Россией, заявил посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф в интервью RND. "У нас совершенно разные позиции по фундаментальным РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T13:00
2023-12-23T13:39
в мире
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Германии придется взаимодействовать с Россией, заявил посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф в интервью RND. "У нас совершенно разные позиции по фундаментальным вопросам. Россия была и остается крупнейшей страной в мире по площади, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и является непосредственным соседом ЕС. Так что нам придется иметь дело с Россией", — сказал он. По словам посла, на Украине важно добиться установления прочного мира, основанного на международном праве.Отвечая на вопрос о действенности вводимых против России санкций, Ламбсдорф пояснил, что это не выключатель. Санкции призваны увеличить цену, которую страна платит за определенные действия, а не менять ее линию поведения, считает он.При этом Ламбсдорфф подчеркнул, что не видит никаких "линий разлома в системе Путина". Также он опроверг слухи о якобы плохом здоровье президента России.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против.
https://ria.ru/20231223/ukraina-1917639244.html
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в мире, россия, германия, москва, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Москва, Евросоюз
Посол Германии сделал откровенное признание о России

Посол ФРГ в Москве Ламбсдорф: Германии придется взаимодействовать с Россией

© Фото : официальный сайт зампреда Европарламента Александра Ламбсдорфа Александр Ламбсдорф
 Александр Ламбсдорф - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© Фото : официальный сайт зампреда Европарламента Александра Ламбсдорфа
Александр Ламбсдорф. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Германии придется взаимодействовать с Россией, заявил посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф в интервью RND.

"У нас совершенно разные позиции по фундаментальным вопросам. Россия была и остается крупнейшей страной в мире по площади, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и является непосредственным соседом ЕС. Так что нам придется иметь дело с Россией", — сказал он.
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По словам посла, на Украине важно добиться установления прочного мира, основанного на международном праве.
Отвечая на вопрос о действенности вводимых против России санкций, Ламбсдорф пояснил, что это не выключатель. Санкции призваны увеличить цену, которую страна платит за определенные действия, а не менять ее линию поведения, считает он.
При этом Ламбсдорфф подчеркнул, что не видит никаких "линий разлома в системе Путина". Также он опроверг слухи о якобы плохом здоровье президента России.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против.
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