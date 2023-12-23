Не только глинтвейн. Оригинальные рецепты согревающих напитков
Эксперты поделились необычными рецептами глинтвейна, грога и сырного рафа
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Глинтвейн, чай, капучино особенно хороши морозными зимними вечерами. Список легко расширить за счет напитков с необычными ингредиентами. Шеф-бармены и владельцы известных ресторанов поделились с РИА Новости фирменными рецептами глега, грога, какао и небанального кофе.
Глинтвейн от бар-менеджера ресторана СuttaCutta Ивана Панюшкина
Ингредиенты:
Красное вино — 90 г
Горько-сладкий ликер Cynar — 6 г
Martini Fiero — 10 г
Апельсиновый фреш — 40 г
Кафрский лайм — долька
Сахар — 10 г
Мед с алоэ — 16 г
Бадьян (для украшения) — 1 шт.
Способ приготовления:
Смешать все, подогреть. При подаче украсить звездочкой бадьяна.
Грог от шеф-бармена ресторана Björn Игоря Демкина
© Фото предоставлено рестораном BjörnГрог
© Фото предоставлено рестораном Björn
Грог
Ингредиенты:
Вишневое пюре — 50 г
Ром — 50 мл
Сахар — 10 г
Копченый чай Лапсанг сушонг (Чжен Шань Сяо Чжун) — по вкусу
Мята — по вкусу
Способ приготовления:
Пробить в блендере 50 граммов ягоды, добавить десять граммов сахара и десять миллилитров кипятка. Процедить. Отдельно заварить чай Лапсанг сушонг.
Смешать по 50 миллилитров рома, вишневого пюре и чая. Добавить мяту и довести почти до кипения. Перелить в чашку. Подавать горячим.
Кофе "Имбирный пряник" от шеф-бармена Segreto Salone Михаила Орлова
© Фото предоставлено баром Segreto SaloneИмбирный раф
© Фото предоставлено баром Segreto Salone
Имбирный раф
Ингредиенты:
Кофе — 40-60 мл
Миндальное молоко — 150 мл
Сироп со вкусом имбирного пряника — 1 мл
Соленое печенье — 3 шт.
Способ приготовления:
Сварить один шот эспрессо или очень крепкого кофе, самый простой вариант — в кофемашине.
Подогреть миндальное молоко, не доводя до кипения. Добавить сироп. Взбить смесь ручным капучинатором или френч-прессом. Достаточно пяти движений поршнем. Влить горячий эспрессо и повторно взбить.
Перелить в бокал и украсить соленым печеньем, также можно молотыми орешками и взбитыми сливками.
Сырный раф от шеф-бармена ресторан Sage Виктора Воробьева
© Фото предоставлено рестораном SageCырный раф
© Фото предоставлено рестораном Sage
Cырный раф
Ингредиенты:
Сливки жирностью 10 процентов — 100 мл
Трюфельное масло — 1 г
Эспрессо — 1 порция
Ванильный сахар (сироп, мед) — по вкусу
Копченая карамель — по вкусу
Сыр пармезан — по вкусу
Способ приготовления:
Подогреть сливки вместе с порцией эспрессо на плите при температуре 60 градусов. Добавить трюфельное масло, сахар (ванильный сахар, сироп или мед), копченую карамель и тщательно перемешать.
Электрическим венчиком или френч-прессом взбивать до состояния пенки. Перелить в кружку и украсить тертым пармезаном.
Глинтвейн на хурме от бар-менеджера ресторана Goodman Prime Арама Загробяна
© Фото предоставлено рестораном Goodman PrimeГлинтвейн на хурме
© Фото предоставлено рестораном Goodman Prime
Глинтвейн на хурме
Ингредиенты:
Вино белое — 125 г
Какао-порошок — две чайные ложки
Пюре манго — 5 г
Хурма — 5 г
Гвоздика — 3 шт.
Мед — 3 г
Корица — 1 палочка
Способ приготовления:
Все смешать в сотейнике, довести до кипения. Перелить в кружку. Украсить палочкой корицы.
Какао "Амарула" от шеф-повара ресторана "Аист" Мирко Дзаго
© Фото предоставлено рестораном "Аист" / Алексей ВерпекаКакао "Амарула" из ресторана "Аист"
© Фото предоставлено рестораном "Аист" / Алексей Верпека
Какао "Амарула" из ресторана "Аист"
Ингредиенты:
Молоко — 200 мл
Какао-порошок — две чайные ложки
Сливочный ликер ("Бейлис" или "Амарула") — 50 мл
Маршмеллоу — по вкусу
Способ приготовления:
В теплое молоко насыпать две ложки какао, сахар и взбить венчиком. Отдельно в бокал — сливочный ликер. Налить какао и перемешать снизу вверх.
Перед подачей украсить напиток маршмеллоу.
Горячий шоколадный напиток "Имбирный хлеб" от основательницы ресторана Theobroma Ольги Яровиковой
© Фото предоставлено рестораном TheobromaНапиток "Имбирный хлеб"
© Фото предоставлено рестораном Theobroma
Напиток "Имбирный хлеб"
Ингредиенты:
Для сиропа (на несколько порций):
Панела (выпаренный сок тростникового сахара) — 150 г
Вода — 150 г
Палочка корицы — 5 г
Ваниль натуральная — 3 г
Перец душистый — 4 шт.
Гвоздика — 1 шт.
Имбирь свежий — 20 г
Мускатный орех целый — 1 г
Для порции напитка:
Для порции напитка:
Шоколад Montanas — 25 г
Молоко жирностью 3,2 процента — 80 г
Сироп из специй и панелы — 25 г
Джин с ароматом имбиря —20 г
Взбитые сливки — 20 г
Способ приготовления:
Измельчить все специи, отправить их и панелу в сотейник с водой. Довести до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, затем варить под крышкой на слабом огне 15 минут. Остудить до комнатной температуры, процедить и перелить в бутылку, хранить в холодильнике.
Нагреть молоко до 65 градусов, добавить шоколад, приготовленный сироп, джин и перемешать маленьким венчиком или ручным капучинатором. Перелить в теплую чашку и украсить взбитыми сливками.
Нагреть молоко до 65 градусов, добавить шоколад, приготовленный сироп, джин и перемешать маленьким венчиком или ручным капучинатором. Перелить в теплую чашку и украсить взбитыми сливками.
Глег от шеф-бармена ресторана Björn Игоря Демкина
Ингредиенты:
Вино красное — 1 л
Цедра лимона — 1 шт.
Цедра апельсина — 1 шт.
Кардамон — 3 г
Гвоздика — 3 г
Анис — 1 звезда
Душистый перец — 3 г
Корица — 2 шт.
Изюм — 3 г
Орех грецкий — 5 г
Способ приготовления:
Все смешать в сотейнике. Довести до кипения, затем варить на медленном огне 20 минут. Настоять сутки в темном месте. При подаче в каждый бокал добавить 50 миллилитров темного рома.
Алкогольное какао с бурбоном от шеф-бармена ресторана Bijou Павла Филитова
© Фото предоставлено рестораном BijouAlcocoa
© Фото предоставлено рестораном Bijou
Alcocoa
Ингредиенты:
Какао-порошок — 18 г
Молоко жирностью 3,2 процента — 300 г
Бурбон — 40 мл
Ореховый ликер — 10 мл
Сахар — 5 г
Способ приготовления:
Подогреть молоко, добавить столовую ложку какао и чайную ложку сахара, затем — бурбон и ореховый ликер. Перемешать.
Взвар "Вишня и бобы тонка" от основательницы ресторана Theobroma Ольги Яровиковой
© Фото предоставлено рестораном Theobroma Взвар из вишни и бобов тонка
© Фото предоставлено рестораном Theobroma
Взвар из вишни и бобов тонка
Ингредиенты:
Пюре вишня-малина (на несколько порций):
Пюре малины — 100 г
Пюре вишни — 200 г
Сахар — 100 г
Вода — 200 г
Бобы тонка — 10 г
Корица (палочки) — 10 г
Взвар (на одну порцию):
Иван-чай — 2 г
Горячая вода — 260 г
Способ приготовления:
В сотейник добавить пюре, воду, сахар, специи: корицу поломать, бобы тонка мелко нарезать. На среднем огне растворить сахар и, не доводя до кипения, 15 минут проваривать. Снять с плиты, накрыть крышкой и оставить на час. После — процедить и перелить в чистую сухую емкость.
Обдать чай кипятком, залить горячей водой на три минуты, отфильтровать. Добавить 50 граммов приготовленного пюре, перемешать и разогреть до 90 градусов.