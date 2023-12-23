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Не только глинтвейн. Оригинальные рецепты согревающих напитков

Не только глинтвейн. Оригинальные рецепты согревающих напитков - РИА Новости, 23.12.2023

Не только глинтвейн. Оригинальные рецепты согревающих напитков

Глинтвейн, чай, капучино особенно хороши морозными зимними вечерами. Список легко расширить за счет напитков с необычными ингредиентами. Шеф-бармены и владельцы РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T08:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Глинтвейн, чай, капучино особенно хороши морозными зимними вечерами. Список легко расширить за счет напитков с необычными ингредиентами. Шеф-бармены и владельцы известных ресторанов поделились с РИА Новости фирменными рецептами глега, грога, какао и небанального кофе.Глинтвейн от бар-менеджера ресторана СuttaCutta Ивана ПанюшкинаИнгредиенты:Красное вино — 90 гГорько-сладкий ликер Cynar — 6 гMartini Fiero — 10 гАпельсиновый фреш — 40 гКафрский лайм — долькаСахар — 10 гМед с алоэ — 16 гБадьян (для украшения) — 1 шт.Способ приготовления:Смешать все, подогреть. При подаче украсить звездочкой бадьяна.Грог от шеф-бармена ресторана Björn Игоря ДемкинаИнгредиенты:Вишневое пюре — 50 гРом — 50 млСахар — 10 гКопченый чай Лапсанг сушонг (Чжен Шань Сяо Чжун) — по вкусуМята — по вкусуСпособ приготовления:Пробить в блендере 50 граммов ягоды, добавить десять граммов сахара и десять миллилитров кипятка. Процедить. Отдельно заварить чай Лапсанг сушонг.Смешать по 50 миллилитров рома, вишневого пюре и чая. Добавить мяту и довести почти до кипения. Перелить в чашку. Подавать горячим.Кофе "Имбирный пряник" от шеф-бармена Segreto Salone Михаила ОрловаИнгредиенты:Кофе — 40-60 млМиндальное молоко — 150 млСироп со вкусом имбирного пряника — 1 млСоленое печенье — 3 шт.Способ приготовления:Сварить один шот эспрессо или очень крепкого кофе, самый простой вариант — в кофемашине. Подогреть миндальное молоко, не доводя до кипения. Добавить сироп. Взбить смесь ручным капучинатором или френч-прессом. Достаточно пяти движений поршнем. Влить горячий эспрессо и повторно взбить.Перелить в бокал и украсить соленым печеньем, также можно молотыми орешками и взбитыми сливками.Сырный раф от шеф-бармена ресторан Sage Виктора ВоробьеваИнгредиенты:Сливки жирностью 10 процентов — 100 млТрюфельное масло — 1 гЭспрессо — 1 порцияВанильный сахар (сироп, мед) — по вкусуКопченая карамель — по вкусуСыр пармезан — по вкусуСпособ приготовления:Подогреть сливки вместе с порцией эспрессо на плите при температуре 60 градусов. Добавить трюфельное масло, сахар (ванильный сахар, сироп или мед), копченую карамель и тщательно перемешать.Электрическим венчиком или френч-прессом взбивать до состояния пенки. Перелить в кружку и украсить тертым пармезаном.Глинтвейн на хурме от бар-менеджера ресторана Goodman Prime Арама ЗагробянаИнгредиенты:Вино белое — 125 гКакао-порошок — две чайные ложкиПюре манго — 5 гХурма — 5 гГвоздика — 3 шт.Мед — 3 гКорица — 1 палочкаСпособ приготовления:Все смешать в сотейнике, довести до кипения. Перелить в кружку. Украсить палочкой корицы.Какао "Амарула" от шеф-повара ресторана "Аист" Мирко ДзагоИнгредиенты:Молоко — 200 млКакао-порошок — две чайные ложкиСливочный ликер ("Бейлис" или "Амарула") — 50 млМаршмеллоу — по вкусуСпособ приготовления:В теплое молоко насыпать две ложки какао, сахар и взбить венчиком. Отдельно в бокал — сливочный ликер. Налить какао и перемешать снизу вверх.Перед подачей украсить напиток маршмеллоу.Горячий шоколадный напиток "Имбирный хлеб" от основательницы ресторана Theobroma Ольги ЯровиковойИнгредиенты:Для сиропа (на несколько порций):Панела (выпаренный сок тростникового сахара) — 150 гВода — 150 гПалочка корицы — 5 гВаниль натуральная — 3 гПерец душистый — 4 шт.Гвоздика — 1 шт.Имбирь свежий — 20 гМускатный орех целый — 1 гДля порции напитка:Шоколад Montanas — 25 гМолоко жирностью 3,2 процента — 80 гСироп из специй и панелы — 25 гДжин с ароматом имбиря —20 гВзбитые сливки — 20 гСпособ приготовления:Измельчить все специи, отправить их и панелу в сотейник с водой. Довести до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, затем варить под крышкой на слабом огне 15 минут. Остудить до комнатной температуры, процедить и перелить в бутылку, хранить в холодильнике.Нагреть молоко до 65 градусов, добавить шоколад, приготовленный сироп, джин и перемешать маленьким венчиком или ручным капучинатором. Перелить в теплую чашку и украсить взбитыми сливками.Глег от шеф-бармена ресторана Björn Игоря ДемкинаИнгредиенты:Вино красное — 1 лЦедра лимона — 1 шт.Цедра апельсина — 1 шт.Кардамон — 3 гГвоздика — 3 гАнис — 1 звездаДушистый перец — 3 гКорица — 2 шт.Изюм — 3 гОрех грецкий — 5 гСпособ приготовления:Все смешать в сотейнике. Довести до кипения, затем варить на медленном огне 20 минут. Настоять сутки в темном месте. При подаче в каждый бокал добавить 50 миллилитров темного рома.Алкогольное какао с бурбоном от шеф-бармена ресторана Bijou Павла ФилитоваИнгредиенты:Какао-порошок — 18 гМолоко жирностью 3,2 процента — 300 гБурбон — 40 млОреховый ликер — 10 млСахар — 5 гСпособ приготовления:Подогреть молоко, добавить столовую ложку какао и чайную ложку сахара, затем — бурбон и ореховый ликер. Перемешать.Взвар "Вишня и бобы тонка" от основательницы ресторана Theobroma Ольги ЯровиковойИнгредиенты:Пюре вишня-малина (на несколько порций):Пюре малины — 100 гПюре вишни — 200 гСахар — 100 гВода — 200 гБобы тонка — 10 гКорица (палочки) — 10 гВзвар (на одну порцию):Иван-чай — 2 гГорячая вода — 260 гСпособ приготовления:В сотейник добавить пюре, воду, сахар, специи: корицу поломать, бобы тонка мелко нарезать. На среднем огне растворить сахар и, не доводя до кипения, 15 минут проваривать. Снять с плиты, накрыть крышкой и оставить на час. После — процедить и перелить в чистую сухую емкость.Обдать чай кипятком, залить горячей водой на три минуты, отфильтровать. Добавить 50 граммов приготовленного пюре, перемешать и разогреть до 90 градусов.

https://ria.ru/20230103/retsepty-1836824127.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, еда, еда - туризм, что приготовить, рецепты, простые рецепты, новогодние рецепты