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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 23.12.2023
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09:54 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/pogoda-1917623391.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 23.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Небольшой снег, слабые дожди, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T09:54
2023-12-23T09:54
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Небольшой снег, слабые дожди, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, в субботу погоду в столице будет формировать периферия циклона, центр которого замедлил своё движение над районами Прибалтики. "Ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег, местами переходящие в мокрый. В отдельных районах возможны слабые дожди, на дорогах и тротуарах гололедица. Днем в Москве плюс 1-2 градуса, на территории Подмосковья от минус 2 до плюс 3 градусов", - сообщил Леус. Специалист уточнил, что ветер в столице в субботу будет юго-восточный с переходом на южный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в первой половине дня будет понижаться и составит 723 миллиметра ртутного столба, что близко к суточному рекорду низкого атмосферного давления этого дня. Далее показания барометров начнут расти.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается снег и до плюс 2 градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВоробей сидит на покрытом льдом ограждении
Воробей сидит на покрытом льдом ограждении - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Воробей сидит на покрытом льдом ограждении. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Небольшой снег, слабые дожди, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По словам синоптика, в субботу погоду в столице будет формировать периферия циклона, центр которого замедлил своё движение над районами Прибалтики.
«
"Ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег, местами переходящие в мокрый. В отдельных районах возможны слабые дожди, на дорогах и тротуарах гололедица. Днем в Москве плюс 1-2 градуса, на территории Подмосковья от минус 2 до плюс 3 градусов", - сообщил Леус.
Специалист уточнил, что ветер в столице в субботу будет юго-восточный с переходом на южный, его скорость составит 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление в первой половине дня будет понижаться и составит 723 миллиметра ртутного столба, что близко к суточному рекорду низкого атмосферного давления этого дня. Далее показания барометров начнут расти.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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