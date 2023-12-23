https://ria.ru/20231223/pogoda-1917623391.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 23.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Небольшой снег, слабые дожди, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T09:54

2023-12-23T09:54

2023-12-23T09:54

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Небольшой снег, слабые дожди, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, в субботу погоду в столице будет формировать периферия циклона, центр которого замедлил своё движение над районами Прибалтики. "Ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег, местами переходящие в мокрый. В отдельных районах возможны слабые дожди, на дорогах и тротуарах гололедица. Днем в Москве плюс 1-2 градуса, на территории Подмосковья от минус 2 до плюс 3 градусов", - сообщил Леус. Специалист уточнил, что ветер в столице в субботу будет юго-восточный с переходом на южный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в первой половине дня будет понижаться и составит 723 миллиметра ртутного столба, что близко к суточному рекорду низкого атмосферного давления этого дня. Далее показания барометров начнут расти.

https://ria.ru/20231206/kolebaniya-1914163440.html

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода