https://ria.ru/20231223/pamfilova-1917642959.html
Памфилова назвала число претендентов на выдвижение в президенты
Памфилова назвала число претендентов на выдвижение в президенты - РИА Новости, 23.12.2023
Памфилова назвала число претендентов на выдвижение в президенты
Число желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента достигло 29 человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T12:57
2023-12-23T12:57
2023-12-23T19:22
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Число желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента достигло 29 человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании."Супербольшая загрузка, многие наши коллеги сейчас ходят на съезды претендентов, которых сейчас уже 29", — сказала она.В середине недели Памфилова говорила, что в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов.Выборы президента России назначены на 17 марта. Голосование будет проходить три дня — с 15 по 17 марта. На этой неделе документы для регистрации в качестве кандидата сдал действующий глава государства Владимир Путин. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец. Теперь ему предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей россиян, с 27 декабря по 31 января их нужно представить в ЦИК. Комиссия проверит подписи и в течение десяти дней примет решение о регистрации кандидата.
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политика, элла памфилова, цик рф, россия, владимир путин
Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин
Памфилова назвала число претендентов на выдвижение в президенты
Памфилова: число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты достигло 29
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Число желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента достигло 29 человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании.
«
"Супербольшая загрузка, многие наши коллеги сейчас ходят на съезды претендентов, которых сейчас уже 29", — сказала она.
В середине недели Памфилова говорила, что в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов.
Выборы президента России назначены на 17 марта. Голосование будет проходить три дня — с 15 по 17 марта.
На этой неделе документы для регистрации в качестве кандидата сдал действующий глава государства Владимир Путин. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец. Теперь ему предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей россиян, с 27 декабря по 31 января их нужно представить в ЦИК. Комиссия проверит подписи и в течение десяти дней примет решение о регистрации кандидата.
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