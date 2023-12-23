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Памфилова назвала число претендентов на выдвижение в президенты - РИА Новости, 23.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:57 23.12.2023 (обновлено: 19:22 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/pamfilova-1917642959.html
Памфилова назвала число претендентов на выдвижение в президенты
Памфилова назвала число претендентов на выдвижение в президенты - РИА Новости, 23.12.2023
Памфилова назвала число претендентов на выдвижение в президенты
Число желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента достигло 29 человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T12:57
2023-12-23T19:22
политика
элла памфилова
цик рф
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Число желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента достигло 29 человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании.&quot;Супербольшая загрузка, многие наши коллеги сейчас ходят на съезды претендентов, которых сейчас уже 29&quot;, — сказала она.В середине недели Памфилова говорила, что в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов.Выборы президента России назначены на 17 марта. Голосование будет проходить три дня — с 15 по 17 марта. На этой неделе документы для регистрации в качестве кандидата сдал действующий глава государства Владимир Путин. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец. Теперь ему предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей россиян, с 27 декабря по 31 января их нужно представить в ЦИК. Комиссия проверит подписи и в течение десяти дней примет решение о регистрации кандидата.
https://ria.ru/20231223/putin-1917641109.html
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политика, элла памфилова, цик рф, россия, владимир путин
Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин
Памфилова назвала число претендентов на выдвижение в президенты

Памфилова: число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты достигло 29

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредвыборные баннеры
Предвыборные баннеры - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Предвыборные баннеры. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Число желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента достигло 29 человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании.
«

"Супербольшая загрузка, многие наши коллеги сейчас ходят на съезды претендентов, которых сейчас уже 29", — сказала она.

В середине недели Памфилова говорила, что в ЦИК поступили заявки от 16 претендентов.
Выборы президента России назначены на 17 марта. Голосование будет проходить три дня — с 15 по 17 марта.
На этой неделе документы для регистрации в качестве кандидата сдал действующий глава государства Владимир Путин. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец. Теперь ему предстоит собрать не менее 300 тысяч подписей россиян, с 27 декабря по 31 января их нужно представить в ЦИК. Комиссия проверит подписи и в течение десяти дней примет решение о регистрации кандидата.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
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