https://ria.ru/20231223/oteli-1917435706.html

Названы зарубежные города с самыми комфортабельными отелями

Названы зарубежные города с самыми комфортабельными отелями - РИА Новости, 23.12.2023

Названы зарубежные города с самыми комфортабельными отелями

Определены зарубежные города, отели в которых оказались самыми чистыми и наиболее комфортабельными, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T02:27

2023-12-23T02:27

2023-12-23T02:27

туризм

новости - туризм

флоренция

батуми

тбилиси

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Определены зарубежные города, отели в которых оказались самыми чистыми и наиболее комфортабельными, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий изучили отзывы туристов и составили рейтинг популярных у них городов за границей, основанный на оценках гостиниц. После выезда из номера постояльцы оценивали по шкале от одного до десяти определенные параметры места размещения: расположение, комфорт, чистоту, соотношение цены и качества.Выяснилось, что наиболее удобно расположены гостиницы в Венеции, они получили оценку 9,35 из десяти. Большинство объектов размещения находятся вблизи основных достопримечательностей. Также в списке оказались Флоренция (9,26), Вена (9,18), Барселона (9,17) и Берлин (9,12).По соотношению цены и качества обслуживания выделяются отели Убуда: средняя оценка гостиниц балийского города составила 8,97. Больше всего гостям нравится возможность найти красивый и уютный отель за сравнительно небольшие деньги. Также отмечают вкусные завтраки и виды из номеров. В число лидеров попали еще Будапешт (8,76), Гагра (8,68), Батуми (8,68) и Тбилиси (8,66).Самые комфортабельные отели за рубежом находятся в Дохе: они набрали 8,78 балла. В 2022 году в Катаре проходил Чемпионат мира по футболу, к приезду фанатов были отремонтированы и построены новые объекты размещения. Кроме того, наиболее уютные и удобные гостиницы расположены в Тбилиси (8,58), Убуде (8,58), Гагре (8,48) и Гуанчжоу (8,44).А самые чистые отели – в Лиссабоне и Дохе, они набрали 9,07 и 9,06 балла соответственно. В отзывах туристы часто отмечают тщательную уборку номеров, наличие необходимых средств личной гигиены и ванных принадлежностей, а также приветливый персонал, готовый решить любые вопросы. Кроме того, много гостиниц с высоким качеством обслуживания можно найти во Флоренции (8,93), Батуми (8,74) и Пекине (8,72).

https://ria.ru/20231221/glempingi-1917175019.html

флоренция

батуми

тбилиси

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, флоренция, батуми, тбилиси, коммерческая недвижимость, туризм