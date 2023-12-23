Названы зарубежные города с самыми комфортабельными отелями
Эксперты: городом с самыми чистыми отелями оказалась Доха
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Определены зарубежные города, отели в которых оказались самыми чистыми и наиболее комфортабельными, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса для планирования путешествий изучили отзывы туристов и составили рейтинг популярных у них городов за границей, основанный на оценках гостиниц. После выезда из номера постояльцы оценивали по шкале от одного до десяти определенные параметры места размещения: расположение, комфорт, чистоту, соотношение цены и качества.
По соотношению цены и качества обслуживания выделяются отели Убуда: средняя оценка гостиниц балийского города составила 8,97. Больше всего гостям нравится возможность найти красивый и уютный отель за сравнительно небольшие деньги. Также отмечают вкусные завтраки и виды из номеров. В число лидеров попали еще Будапешт (8,76), Гагра (8,68), Батуми (8,68) и Тбилиси (8,66).
Самые комфортабельные отели за рубежом находятся в Дохе: они набрали 8,78 балла. В 2022 году в Катаре проходил Чемпионат мира по футболу, к приезду фанатов были отремонтированы и построены новые объекты размещения. Кроме того, наиболее уютные и удобные гостиницы расположены в Тбилиси (8,58), Убуде (8,58), Гагре (8,48) и Гуанчжоу (8,44).
А самые чистые отели – в Лиссабоне и Дохе, они набрали 9,07 и 9,06 балла соответственно. В отзывах туристы часто отмечают тщательную уборку номеров, наличие необходимых средств личной гигиены и ванных принадлежностей, а также приветливый персонал, готовый решить любые вопросы. Кроме того, много гостиниц с высоким качеством обслуживания можно найти во Флоренции (8,93), Батуми (8,74) и Пекине (8,72).