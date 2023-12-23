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Названы зарубежные города с самыми комфортабельными отелями - РИА Новости, 23.12.2023
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Туризм
 
02:27 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/oteli-1917435706.html
Названы зарубежные города с самыми комфортабельными отелями
Названы зарубежные города с самыми комфортабельными отелями - РИА Новости, 23.12.2023
Названы зарубежные города с самыми комфортабельными отелями
Определены зарубежные города, отели в которых оказались самыми чистыми и наиболее комфортабельными, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T02:27
2023-12-23T02:27
туризм
новости - туризм
флоренция
батуми
тбилиси
коммерческая недвижимость
туризм
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Определены зарубежные города, отели в которых оказались самыми чистыми и наиболее комфортабельными, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий изучили отзывы туристов и составили рейтинг популярных у них городов за границей, основанный на оценках гостиниц. После выезда из номера постояльцы оценивали по шкале от одного до десяти определенные параметры места размещения: расположение, комфорт, чистоту, соотношение цены и качества.Выяснилось, что наиболее удобно расположены гостиницы в Венеции, они получили оценку 9,35 из десяти. Большинство объектов размещения находятся вблизи основных достопримечательностей. Также в списке оказались Флоренция (9,26), Вена (9,18), Барселона (9,17) и Берлин (9,12).По соотношению цены и качества обслуживания выделяются отели Убуда: средняя оценка гостиниц балийского города составила 8,97. Больше всего гостям нравится возможность найти красивый и уютный отель за сравнительно небольшие деньги. Также отмечают вкусные завтраки и виды из номеров. В число лидеров попали еще Будапешт (8,76), Гагра (8,68), Батуми (8,68) и Тбилиси (8,66).Самые комфортабельные отели за рубежом находятся в Дохе: они набрали 8,78 балла. В 2022 году в Катаре проходил Чемпионат мира по футболу, к приезду фанатов были отремонтированы и построены новые объекты размещения. Кроме того, наиболее уютные и удобные гостиницы расположены в Тбилиси (8,58), Убуде (8,58), Гагре (8,48) и Гуанчжоу (8,44).А самые чистые отели – в Лиссабоне и Дохе, они набрали 9,07 и 9,06 балла соответственно. В отзывах туристы часто отмечают тщательную уборку номеров, наличие необходимых средств личной гигиены и ванных принадлежностей, а также приветливый персонал, готовый решить любые вопросы. Кроме того, много гостиниц с высоким качеством обслуживания можно найти во Флоренции (8,93), Батуми (8,74) и Пекине (8,72).
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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новости - туризм, флоренция, батуми, тбилиси, коммерческая недвижимость, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Флоренция, Батуми, Тбилиси, Коммерческая недвижимость, Туризм
Названы зарубежные города с самыми комфортабельными отелями

Эксперты: городом с самыми чистыми отелями оказалась Доха

© РИА Новости / Светлана БаеваНомер в отеле Ceasars Palace Hotel
Номер в отеле Ceasars Palace Hotel - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Определены зарубежные города, отели в которых оказались самыми чистыми и наиболее комфортабельными, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса для планирования путешествий изучили отзывы туристов и составили рейтинг популярных у них городов за границей, основанный на оценках гостиниц. После выезда из номера постояльцы оценивали по шкале от одного до десяти определенные параметры места размещения: расположение, комфорт, чистоту, соотношение цены и качества.
Выяснилось, что наиболее удобно расположены гостиницы в Венеции, они получили оценку 9,35 из десяти. Большинство объектов размещения находятся вблизи основных достопримечательностей. Также в списке оказались Флоренция (9,26), Вена (9,18), Барселона (9,17) и Берлин (9,12).
По соотношению цены и качества обслуживания выделяются отели Убуда: средняя оценка гостиниц балийского города составила 8,97. Больше всего гостям нравится возможность найти красивый и уютный отель за сравнительно небольшие деньги. Также отмечают вкусные завтраки и виды из номеров. В число лидеров попали еще Будапешт (8,76), Гагра (8,68), Батуми (8,68) и Тбилиси (8,66).
Самые комфортабельные отели за рубежом находятся в Дохе: они набрали 8,78 балла. В 2022 году в Катаре проходил Чемпионат мира по футболу, к приезду фанатов были отремонтированы и построены новые объекты размещения. Кроме того, наиболее уютные и удобные гостиницы расположены в Тбилиси (8,58), Убуде (8,58), Гагре (8,48) и Гуанчжоу (8,44).
А самые чистые отели – в Лиссабоне и Дохе, они набрали 9,07 и 9,06 балла соответственно. В отзывах туристы часто отмечают тщательную уборку номеров, наличие необходимых средств личной гигиены и ванных принадлежностей, а также приветливый персонал, готовый решить любые вопросы. Кроме того, много гостиниц с высоким качеством обслуживания можно найти во Флоренции (8,93), Батуми (8,74) и Пекине (8,72).
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ТуризмНовости - ТуризмФлоренцияБатумиТбилисиКоммерческая недвижимостьТуризм
 
 
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