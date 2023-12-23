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Украинское "экономическое чудо" наткнулось на преграду - РИА Новости, 23.12.2023
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04:24 23.12.2023 (обновлено: 04:56 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/nyuans-1917608661.html
Украинское "экономическое чудо" наткнулось на преграду
Украинское "экономическое чудо" наткнулось на преграду - РИА Новости, 23.12.2023
Украинское "экономическое чудо" наткнулось на преграду
Демография и трудности с возвращением миллионов беженцев являются главным вызовом для восстановления Украины после конфликта, пишет доцент кафедры международной РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T04:24
2023-12-23T04:56
в мире
украина
элла либанова
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Демография и трудности с возвращением миллионов беженцев являются главным вызовом для восстановления Украины после конфликта, пишет доцент кафедры международной экономики Черкасского национального университета Тарас Ромащенко в статье для издания EUobserver.Несмотря на 6,2 миллиона зарегистрированных украинских беженцев во всем мире, есть "предположения", что после окончания конфликта в стране может произойти "экономический бум", заявил Ромащенко. "Этого мнения придерживается не только большинство украинцев, но и союзники Киева, которые считают новый "План Маршалла" по восстановлению экономики страны почти решенным делом", - утверждает он.Однако "этот позитив" может столкнуться с неблагоприятной реальностью – главной проблемой может стать недостаток квалифицированной рабочей силы. С учетом потерь мужского населения, бегства за границу женщин и детей, "будущего любой страны", а также серьезных демографических проблем в прошлом, сокращение населения может поставить под угрозу перспективы восстановления Украины, предупреждает Ромащенко.По его мнению, Киев должен стремиться к возвращению каждого беженца, для этого правительство должно "как можно скорее" приступить к разработке и внедрению эффективных программ репатриации.При этом эффективности подобных программ могут помешать ряд факторов, полагает он. Во-первых, чем дольше длится конфликт, тем больше вероятность, что беженцы останутся за границей навсегда. Во-вторых, страны, принявшие беженцев и вкладывающиеся в их интеграцию, могут иметь отличные от Киева планы: для них украинцы являются свежей рабочей силой.Третий фактор – "непродуманная национальная политика" Украины, которая выражается в высказываниях чиновников о готовности ввести трехлетний запрет на выезд мужчин после окончания конфликта, а также в "настойчивых заявлениях" о намерении наказать тех, кто сбежал от мобилизации."Украинское экономическое чудо, на которое мы все надеемся, во многом будет зависеть от того, насколько успешно официальный Киев и его партнеры справятся с этим экстраординарным вызовом", - утверждает Ромащенко.Ранее академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила о риске попадания страны в "спираль смерти" из-за демографического кризиса. В конце июля аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных на Украине, сообщил, что рождаемость в стране достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917580079.html
https://ria.ru/20231222/mobilizatsiya-1917583652.html
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в мире, украина, элла либанова, европа
В мире, Украина, Элла Либанова, Европа
Украинское "экономическое чудо" наткнулось на преграду

Украинский ученый назвал демографию главным вызовом для восстановления страны

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Демография и трудности с возвращением миллионов беженцев являются главным вызовом для восстановления Украины после конфликта, пишет доцент кафедры международной экономики Черкасского национального университета Тарас Ромащенко в статье для издания EUobserver.
Несмотря на 6,2 миллиона зарегистрированных украинских беженцев во всем мире, есть "предположения", что после окончания конфликта в стране может произойти "экономический бум", заявил Ромащенко. "Этого мнения придерживается не только большинство украинцев, но и союзники Киева, которые считают новый "План Маршалла" по восстановлению экономики страны почти решенным делом", - утверждает он.
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Однако "этот позитив" может столкнуться с неблагоприятной реальностью – главной проблемой может стать недостаток квалифицированной рабочей силы. С учетом потерь мужского населения, бегства за границу женщин и детей, "будущего любой страны", а также серьезных демографических проблем в прошлом, сокращение населения может поставить под угрозу перспективы восстановления Украины, предупреждает Ромащенко.
По его мнению, Киев должен стремиться к возвращению каждого беженца, для этого правительство должно "как можно скорее" приступить к разработке и внедрению эффективных программ репатриации.
При этом эффективности подобных программ могут помешать ряд факторов, полагает он. Во-первых, чем дольше длится конфликт, тем больше вероятность, что беженцы останутся за границей навсегда. Во-вторых, страны, принявшие беженцев и вкладывающиеся в их интеграцию, могут иметь отличные от Киева планы: для них украинцы являются свежей рабочей силой.
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Третий фактор – "непродуманная национальная политика" Украины, которая выражается в высказываниях чиновников о готовности ввести трехлетний запрет на выезд мужчин после окончания конфликта, а также в "настойчивых заявлениях" о намерении наказать тех, кто сбежал от мобилизации.
"Украинское экономическое чудо, на которое мы все надеемся, во многом будет зависеть от того, насколько успешно официальный Киев и его партнеры справятся с этим экстраординарным вызовом", - утверждает Ромащенко.
Ранее академик Элла Либанова из Национальной академии наук Украины заявила о риске попадания страны в "спираль смерти" из-за демографического кризиса. В конце июля аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных на Украине, сообщил, что рождаемость в стране достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
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