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В Ростовской области четыре человека погибли при аварии с микроавтобусом
В Ростовской области четыре человека погибли при аварии с микроавтобусом - РИА Новости, 23.12.2023
В Ростовской области четыре человека погибли при аварии с микроавтобусом
Пикап столкнулся с микроавтобусом на трассе в Ростовской области, четыре человека погибли, число пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T10:42
2023-12-23T10:42
2023-12-23T10:57
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек - РИА Новости. Пикап столкнулся с микроавтобусом на трассе в Ростовской области, четыре человека погибли, число пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.Авария произошла в субботу утром на 35-м километре автодороги "Ростов-Ставрополь". Водитель Great Wall, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом."В результате ДТП погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи водитель автомобиля Great Wall и его пассажир 1980 года рождения, водитель микроавтобуса и его пассажир 1965 года рождения", - сказал он.Количество пострадавших в результате происшествия уточняется.
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происшествия, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия
Происшествия, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Авто, Россия
В Ростовской области четыре человека погибли при аварии с микроавтобусом
МВД: в Ростовской области 4 человека погибли при ДТП пикапа с микроавтобусом