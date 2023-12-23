https://ria.ru/20231223/mvd-1917626929.html

В Ростовской области четыре человека погибли при аварии с микроавтобусом

В Ростовской области четыре человека погибли при аварии с микроавтобусом - РИА Новости, 23.12.2023

В Ростовской области четыре человека погибли при аварии с микроавтобусом

Пикап столкнулся с микроавтобусом на трассе в Ростовской области, четыре человека погибли, число пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T10:42

2023-12-23T10:42

2023-12-23T10:57

происшествия

ростовская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек - РИА Новости. Пикап столкнулся с микроавтобусом на трассе в Ростовской области, четыре человека погибли, число пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.Авария произошла в субботу утром на 35-м километре автодороги "Ростов-Ставрополь". Водитель Great Wall, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом."В результате ДТП погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи водитель автомобиля Great Wall и его пассажир 1980 года рождения, водитель микроавтобуса и его пассажир 1965 года рождения", - сказал он.Количество пострадавших в результате происшествия уточняется.

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происшествия, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия