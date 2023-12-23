https://ria.ru/20231223/mironov-1917637516.html

Миронов отреагировал на слова Прилепина об Узбекистане и России

Миронов отреагировал на слова Прилепина об Узбекистане и России - РИА Новости, 23.12.2023

Миронов отреагировал на слова Прилепина об Узбекистане и России

Санкций к сопредседателю партии "Справедливая Россия - За Правду", писателю Захару Прилепину за его слова о присоединении Узбекистана к РФ не последует, заявил... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T12:19

2023-12-23T12:19

2023-12-23T12:19

общество

узбекистан

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Санкций к сопредседателю партии "Справедливая Россия - За Правду", писателю Захару Прилепину за его слова о присоединении Узбекистана к РФ не последует, заявил журналистам лидер партии Сергей Миронов. Ранее Прилепин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" заявил, что "искренне стоит" на том, чтобы присоединять к РФ территории, с которых в Россию приезжают гастарбайтеры. По его словам, это нужно, чтобы обучать гастарбайтеров русскому языку "не здесь", а "там уже, в Узбекистане, допустим". После этого посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов был вызван в четверг в МИД страны из-за высказываний Прилепина, которые в Ташкенте восприняли "с чувством глубокой озабоченности". "Нет, нет. Дело в том, что <…> он писатель, значит, да, эмоции, понятно, что ностальгия по Советскому Союзу (у Прилепина - ред.)", - ответил Миронов на вопрос журналиста о том, будут ли применены к Прилепину какие-то санкции. До этого в пятницу Миронов, комментируя РИА Новости слова Прилепина о присоединении Узбекистана, сообщил, что никаких реальных "поползновений на суверенитет стран СНГ" нет, слова Прилепина - просто эмоциональное мнение. Также он сообщил, что удивился реакции на слова писателя в Узбекистане.

https://ria.ru/20231222/prilepin-1917367083.html

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общество, узбекистан, россия, ташкент, захар прилепин, сергей миронов, снг