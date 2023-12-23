Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил о телефонном разговоре Байдена и Нетаньяху - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/gaza-1917704347.html
Белый дом заявил о телефонном разговоре Байдена и Нетаньяху
Белый дом заявил о телефонном разговоре Байдена и Нетаньяху - РИА Новости, 23.12.2023
Белый дом заявил о телефонном разговоре Байдена и Нетаньяху
Президент США Джо Байден в субботу провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого лидеры двух стран обсудили... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T22:00
2023-12-23T22:00
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
джо байден
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917475409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71287ab29636675eb6ce64dfc0d71cab.jpg
ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого лидеры двух стран обсудили последние события в секторе Газа, проинформировали журналистов в Белом доме. "Президент Байден провел разговор с премьером Нетаньяху, в ходе которого обсуждались последние события в Израиле и секторе Газа", - сообщили в администрации. Подробности дискуссии не приводятся. Белый дом пообещал опубликовать более подробный комментарий по итогам состоявшейся беседы в течение дня.
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917475409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8adea4131be961ff81c4693712d0d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, сша
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, США
Белый дом заявил о телефонном разговоре Байдена и Нетаньяху

Белый дом: Байден обсудил с Нетаньяху последние события в Израиле и секторе Газа

© AP Photo / Evan VucciПрохожий у здания Белого дома в Вашингтоне
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого лидеры двух стран обсудили последние события в секторе Газа, проинформировали журналистов в Белом доме.
"Президент Байден провел разговор с премьером Нетаньяху, в ходе которого обсуждались последние события в Израиле и секторе Газа", - сообщили в администрации.
Подробности дискуссии не приводятся. Белый дом пообещал опубликовать более подробный комментарий по итогам состоявшейся беседы в течение дня.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Байден пытался спасти Нетаньяху, но премьер хочет лишить Израиль будущего
14 декабря, 08:00
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильБиньямин НетаньяхуДжо БайденСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала