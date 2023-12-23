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Белый дом заявил о телефонном разговоре Байдена и Нетаньяху
Белый дом заявил о телефонном разговоре Байдена и Нетаньяху - РИА Новости, 23.12.2023
Белый дом заявил о телефонном разговоре Байдена и Нетаньяху
Президент США Джо Байден в субботу провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого лидеры двух стран обсудили... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T22:00
2023-12-23T22:00
2023-12-23T22:00
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого лидеры двух стран обсудили последние события в секторе Газа, проинформировали журналистов в Белом доме. "Президент Байден провел разговор с премьером Нетаньяху, в ходе которого обсуждались последние события в Израиле и секторе Газа", - сообщили в администрации. Подробности дискуссии не приводятся. Белый дом пообещал опубликовать более подробный комментарий по итогам состоявшейся беседы в течение дня.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, сша
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, США
Белый дом заявил о телефонном разговоре Байдена и Нетаньяху
Белый дом: Байден обсудил с Нетаньяху последние события в Израиле и секторе Газа
ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого лидеры двух стран обсудили последние события в секторе Газа, проинформировали журналистов в Белом доме.
"Президент Байден провел разговор с премьером Нетаньяху, в ходе которого обсуждались последние события в Израиле и секторе Газа", - сообщили в администрации.
Подробности дискуссии не приводятся. Белый дом пообещал опубликовать более подробный комментарий по итогам состоявшейся беседы в течение дня.
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