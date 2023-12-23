https://ria.ru/20231223/gaza-1917704347.html

Белый дом заявил о телефонном разговоре Байдена и Нетаньяху

Белый дом заявил о телефонном разговоре Байдена и Нетаньяху - РИА Новости, 23.12.2023

Белый дом заявил о телефонном разговоре Байдена и Нетаньяху

Президент США Джо Байден в субботу провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого лидеры двух стран обсудили... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T22:00

2023-12-23T22:00

2023-12-23T22:00

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

джо байден

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917475409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71287ab29636675eb6ce64dfc0d71cab.jpg

ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого лидеры двух стран обсудили последние события в секторе Газа, проинформировали журналистов в Белом доме. "Президент Байден провел разговор с премьером Нетаньяху, в ходе которого обсуждались последние события в Израиле и секторе Газа", - сообщили в администрации. Подробности дискуссии не приводятся. Белый дом пообещал опубликовать более подробный комментарий по итогам состоявшейся беседы в течение дня.

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, сша