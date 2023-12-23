https://ria.ru/20231223/ekspozitsiya-1917664405.html

Экспозицию на подводной лодке К-3 в Кронштадте откроют на следующей неделе

Экспозицию на подводной лодке К-3 в Кронштадте откроют на следующей неделе - РИА Новости, 23.12.2023

Экспозицию на подводной лодке К-3 в Кронштадте откроют на следующей неделе

Экспозицию внутри первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которая установлена в Музее военно-морской славы в Кронштадте, можно будет... РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T15:54

2023-12-23T15:54

2023-12-23T15:54

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Экспозицию внутри первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которая установлена в Музее военно-морской славы в Кронштадте, можно будет посетить уже на следующей неделе, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. Подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" является центральным экспонатом Музея военно-морской славы. Она расположена в центральном атриуме, в настоящее время она доступна для внешнего осмотра. В рамках Дня Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме "Россия" были представлены проекты в сфере культуры и туризма. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, по поручению президента РФ в Кронштадте реализуется масштабный проект "Остров фортов". В его рамках создан Музей военно-морской славы. "Его главный экспонат – первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский Комсомол". Ее перемещение в Кронштадт из Снежногорска через Баренцево и Охотское море, Ладожское озеро, реки и каналы Петербурга вошло в историю. Через три дня она примет первых посетителей", – отметил губернатор. Ранее сообщалось, что экспозиция подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" будет иммерсивной: интерактивные элементы и цифровые технологии будут органично встроены в интерьеры атомохода и позволят посетителям погрузиться в историю подводной лодки. Планируется, что тематически экспозиция отразит ключевые моменты истории проектирования и создания К-3 – от идеи ядерной установки до навигационных комплексов, испытания которых были основной задачей в походах "Ленинского комсомола". Еще одной важной темой станут технологии на флоте и рассказ о комплексе оборудования для обеспечения полярной подводной навигации. В каждый из девяти отсеков лодки в пространства экспозиции будут интегрированы мониторы, проекции, показывающие принципы работы различных приборов и установок. Они доступно расскажут гостям разных возрастов об истории создания, принципах работы лодки – от управления до вооружения, а также о легендарном походе на Северный полюс, устройстве быта подводников. Особое внимание в экспозиции будет также уделено людям, служившим на К-3. В октябре 2022 года в Кронштадте завершилась сухопутная транспортировка кормовой и носовой частей подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" на площадку Музея военно-морской славы. Никогда ранее такой большой корабль — общая длина более 107 метров, полное водоизмещение порядка 4750 тонн, масса — 2558 тонн — не поднимался из воды на берег и не перевозился по дорогам общего пользования через городскую застройку.

https://ria.ru/20231221/vystavka-1917336422.html

https://ria.ru/20231221/rossiya-1917156538.html

https://ria.ru/20231223/vystavka-1917658250.html

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выставка-форум "россия" — радио sputnik, кронштадт, санкт-петербург, россия, александр беглов