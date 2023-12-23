Рейтинг@Mail.ru
Экспозицию на подводной лодке К-3 в Кронштадте откроют на следующей неделе - РИА Новости, 23.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:54 23.12.2023
https://ria.ru/20231223/ekspozitsiya-1917664405.html
Экспозицию на подводной лодке К-3 в Кронштадте откроют на следующей неделе
Экспозицию на подводной лодке К-3 в Кронштадте откроют на следующей неделе - РИА Новости, 23.12.2023
Экспозицию на подводной лодке К-3 в Кронштадте откроют на следующей неделе
Экспозицию внутри первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которая установлена в Музее военно-морской славы в Кронштадте, можно будет... РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T15:54
2023-12-23T15:54
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия" — радио sputnik
кронштадт
санкт-петербург
россия
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152102/26/1521022617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f87d3503d9ca4e6ac0b0d84aa5685d9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Экспозицию внутри первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которая установлена в Музее военно-морской славы в Кронштадте, можно будет посетить уже на следующей неделе, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. Подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" является центральным экспонатом Музея военно-морской славы. Она расположена в центральном атриуме, в настоящее время она доступна для внешнего осмотра. В рамках Дня Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме "Россия" были представлены проекты в сфере культуры и туризма. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, по поручению президента РФ в Кронштадте реализуется масштабный проект "Остров фортов". В его рамках создан Музей военно-морской славы. "Его главный экспонат – первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский Комсомол". Ее перемещение в Кронштадт из Снежногорска через Баренцево и Охотское море, Ладожское озеро, реки и каналы Петербурга вошло в историю. Через три дня она примет первых посетителей", – отметил губернатор. Ранее сообщалось, что экспозиция подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" будет иммерсивной: интерактивные элементы и цифровые технологии будут органично встроены в интерьеры атомохода и позволят посетителям погрузиться в историю подводной лодки. Планируется, что тематически экспозиция отразит ключевые моменты истории проектирования и создания К-3 – от идеи ядерной установки до навигационных комплексов, испытания которых были основной задачей в походах "Ленинского комсомола". Еще одной важной темой станут технологии на флоте и рассказ о комплексе оборудования для обеспечения полярной подводной навигации. В каждый из девяти отсеков лодки в пространства экспозиции будут интегрированы мониторы, проекции, показывающие принципы работы различных приборов и установок. Они доступно расскажут гостям разных возрастов об истории создания, принципах работы лодки – от управления до вооружения, а также о легендарном походе на Северный полюс, устройстве быта подводников. Особое внимание в экспозиции будет также уделено людям, служившим на К-3. В октябре 2022 года в Кронштадте завершилась сухопутная транспортировка кормовой и носовой частей подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" на площадку Музея военно-морской славы. Никогда ранее такой большой корабль — общая длина более 107 метров, полное водоизмещение порядка 4750 тонн, масса — 2558 тонн — не поднимался из воды на берег и не перевозился по дорогам общего пользования через городскую застройку.
https://ria.ru/20231221/vystavka-1917336422.html
https://ria.ru/20231221/rossiya-1917156538.html
https://ria.ru/20231223/vystavka-1917658250.html
кронштадт
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152102/26/1521022617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fbeb9d85061a3106f9bb4ec65805cf93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия" — радио sputnik, кронштадт, санкт-петербург, россия, александр беглов
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия" — радио Sputnik, Кронштадт, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов
Экспозицию на подводной лодке К-3 в Кронштадте откроют на следующей неделе

Экспозицию внутри подводной лодки К-3 в Кронштадте откроют на следующей неделе

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкПетровская гавань в Кронштадте
Петровская гавань в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Петровская гавань в Кронштадте. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Экспозицию внутри первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", которая установлена в Музее военно-морской славы в Кронштадте, можно будет посетить уже на следующей неделе, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" является центральным экспонатом Музея военно-морской славы. Она расположена в центральном атриуме, в настоящее время она доступна для внешнего осмотра.
Валаамский монастырь - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
На выставке "Россия" рассказали о Валаамском монастыре
21 декабря, 19:56
В рамках Дня Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме "Россия" были представлены проекты в сфере культуры и туризма.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, по поручению президента РФ в Кронштадте реализуется масштабный проект "Остров фортов". В его рамках создан Музей военно-морской славы.
"Его главный экспонат – первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский Комсомол". Ее перемещение в Кронштадт из Снежногорска через Баренцево и Охотское море, Ладожское озеро, реки и каналы Петербурга вошло в историю. Через три дня она примет первых посетителей", – отметил губернатор.
Презентация Республики Коми на Международной выставке-форуме Россия
Виртуальное велопутешествие и встречи со звездами: выставка-форум "Россия"
21 декабря, 11:53
Ранее сообщалось, что экспозиция подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" будет иммерсивной: интерактивные элементы и цифровые технологии будут органично встроены в интерьеры атомохода и позволят посетителям погрузиться в историю подводной лодки. Планируется, что тематически экспозиция отразит ключевые моменты истории проектирования и создания К-3 – от идеи ядерной установки до навигационных комплексов, испытания которых были основной задачей в походах "Ленинского комсомола". Еще одной важной темой станут технологии на флоте и рассказ о комплексе оборудования для обеспечения полярной подводной навигации. В каждый из девяти отсеков лодки в пространства экспозиции будут интегрированы мониторы, проекции, показывающие принципы работы различных приборов и установок. Они доступно расскажут гостям разных возрастов об истории создания, принципах работы лодки – от управления до вооружения, а также о легендарном походе на Северный полюс, устройстве быта подводников. Особое внимание в экспозиции будет также уделено людям, служившим на К-3.
В октябре 2022 года в Кронштадте завершилась сухопутная транспортировка кормовой и носовой частей подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" на площадку Музея военно-морской славы. Никогда ранее такой большой корабль — общая длина более 107 метров, полное водоизмещение порядка 4750 тонн, масса — 2558 тонн — не поднимался из воды на берег и не перевозился по дорогам общего пользования через городскую застройку.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на выставке Россия
Дрозденко на выставке "Россия" представил достижения Ленинградской области
Вчера, 15:01
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия" — радио SputnikКронштадтСанкт-ПетербургРоссияАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала