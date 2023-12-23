https://ria.ru/20231223/dron-1917656968.html

Украинский дрон атаковал асфальтоукладочный каток в Белгородской области

Украинский дрон атаковал асфальтоукладочный каток в Белгородской области - РИА Новости, 23.12.2023

Украинский дрон атаковал асфальтоукладочный каток в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал асфальтоукладочный каток на мосту в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T14:48

2023-12-23T14:48

2023-12-23T15:52

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал асфальтоукладочный каток на мосту в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе. Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский. В этот момент дорожники проводили ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих", — написал он.По словам главы региона, сейчас всех пострадавших везут в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии с ранением конечностей, двое других — в состоянии средней степени тяжести.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это необходимо из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности армии противника в приграничных районах.

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия