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В Донецке пять человек ранило после сброса боеприпаса с украинского дрона - РИА Новости, 23.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 23.12.2023 (обновлено: 13:52 23.12.2023)
https://ria.ru/20231223/donetsk-1917650196.html
В Донецке пять человек ранило после сброса боеприпаса с украинского дрона
В Донецке пять человек ранило после сброса боеприпаса с украинского дрона - РИА Новости, 23.12.2023
В Донецке пять человек ранило после сброса боеприпаса с украинского дрона
Пять человек пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-23T13:50
2023-12-23T13:52
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале"В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе в микрорайоне Бирюзова получили ранения пять человек: мужчины 1970, 1970, 1972 года рождения и женщины 1966, 1966 года рождения", - написал мэр.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 10.35 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка.Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
В Донецке пять человек ранило после сброса боеприпаса с украинского дрона

Кулемзин: 5 человек пострадали из-за сброса боеприпаса с беспилотника в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале
«
"В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе в микрорайоне Бирюзова получили ранения пять человек: мужчины 1970, 1970, 1972 года рождения и женщины 1966, 1966 года рождения", - написал мэр.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 10.35 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 декабря, 18:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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