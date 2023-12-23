https://ria.ru/20231223/donetsk-1917650196.html

В Донецке пять человек ранило после сброса боеприпаса с украинского дрона

В Донецке пять человек ранило после сброса боеприпаса с украинского дрона - РИА Новости, 23.12.2023

В Донецке пять человек ранило после сброса боеприпаса с украинского дрона

Пять человек пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале РИА Новости, 23.12.2023

2023-12-23T13:50

2023-12-23T13:50

2023-12-23T13:52

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале"В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе в микрорайоне Бирюзова получили ранения пять человек: мужчины 1970, 1970, 1972 года рождения и женщины 1966, 1966 года рождения", - написал мэр.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в 10.35 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка.Кировский район расположен на юго-западе Донецка.

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины