https://ria.ru/20231222/zakonotvorchestvo-1917574419.html
Совфед одобрил закон о приоритетном поступлении участников СВО в колледжи
Совфед одобрил закон о приоритетном поступлении участников СВО в колледжи - РИА Новости, 22.12.2023
Совфед одобрил закон о приоритетном поступлении участников СВО в колледжи
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий принимать участников спецоперации и их детей в колледжи и техникумы в первоочередном порядке. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T20:11
2023-12-22T20:11
2023-12-22T21:21
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совет федерации рф
год педагога и наставника
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, позволяющий принимать участников спецоперации и их детей в колледжи и техникумы в первоочередном порядке. Такое же право получат дети медицинских работников, умерших в результате инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении ими трудовых обязанностей. Дети указанных лиц также получают право на зачисление без вступительных испытаний для обучения в кадетских школах, кадетских корпусах и казачьих кадетских корпусах. Федеральным законом уточняются и обновляются основные принципы государственной политики в сфере образования, в которые включается соответствие указанной политики традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Закон обязывает педагогов осуществлять деятельность на основе российских традиционных духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения, формировать у обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению.
https://ria.ru/20231215/kamchatka-1915940669.html
https://ria.ru/20231214/lgoty-1915867074.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ, Год педагога и наставника
Совфед одобрил закон о приоритетном поступлении участников СВО в колледжи
Совфед одобрил закон о приоритетном праве поступления участников СВО в колледжи
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, позволяющий принимать участников спецоперации и их детей в колледжи и техникумы в первоочередном порядке.
Такое же право получат дети медицинских работников, умерших в результате инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении ими трудовых обязанностей.
Родители участников СВО на Камчатке получили право на бесплатную землю
Дети указанных лиц также получают право на зачисление без вступительных испытаний для обучения в кадетских школах, кадетских корпусах и казачьих кадетских корпусах.
Федеральным законом уточняются и обновляются основные принципы государственной политики в сфере образования, в которые включается соответствие указанной политики традиционным российским духовно-нравственным ценностям.
Закон обязывает педагогов осуществлять деятельность на основе российских традиционных духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения, формировать у обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению.
Власти работают над выравниванием льгот для участников СВО, заявил депутат