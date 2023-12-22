https://ria.ru/20231222/zakonotvorchestvo-1917574419.html

Совфед одобрил закон о приоритетном поступлении участников СВО в колледжи

Совфед одобрил закон о приоритетном поступлении участников СВО в колледжи - РИА Новости, 22.12.2023

Совфед одобрил закон о приоритетном поступлении участников СВО в колледжи

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий принимать участников спецоперации и их детей в колледжи и техникумы в первоочередном порядке. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T20:11

2023-12-22T20:11

2023-12-22T21:21

общество

совет федерации рф

год педагога и наставника

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, позволяющий принимать участников спецоперации и их детей в колледжи и техникумы в первоочередном порядке. Такое же право получат дети медицинских работников, умерших в результате инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении ими трудовых обязанностей. Дети указанных лиц также получают право на зачисление без вступительных испытаний для обучения в кадетских школах, кадетских корпусах и казачьих кадетских корпусах. Федеральным законом уточняются и обновляются основные принципы государственной политики в сфере образования, в которые включается соответствие указанной политики традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Закон обязывает педагогов осуществлять деятельность на основе российских традиционных духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения, формировать у обучающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению.

https://ria.ru/20231215/kamchatka-1915940669.html

https://ria.ru/20231214/lgoty-1915867074.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, совет федерации рф