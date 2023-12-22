https://ria.ru/20231222/zakon-1917528500.html
Совфед одобрил закон о требованиях к импортируемой племенной продукции
Совфед одобрил закон о требованиях к импортируемой племенной продукции - РИА Новости, 22.12.2023
Совфед одобрил закон о требованиях к импортируемой племенной продукции
Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий для стран, которые не являются участниками ЕАЭС, необходимость получать заключение от Минсельхоза РФ для ввоза в... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:38
2023-12-22T16:38
2023-12-22T16:39
россия
евразийский экономический союз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883368854_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_44cd0a83ce8bdb263a8d4373881ad501.jpg
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий для стран, которые не являются участниками ЕАЭС, необходимость получать заключение от Минсельхоза РФ для ввоза в РФ племенного материала. Определяется, что импорт племенной продукции (материала) из стран, не являющихся членами ЕАЭС, осуществляется при наличии заключения об отнесении сельскохозяйственных животных и полученных от них семени и эмбрионов к племенной продукции (материалу), выдаваемого Минсельхозом, а импорт племенной продукции (материала) из государств - членов Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правом ЕАЭС, а при их отсутствии - законодательством РФ. Форма и порядок выдачи заключения устанавливаются Минсельхозом. Для получения заключения об отнесении сельскохозяйственных животных и полученных от них семени и эмбрионов к племенной продукции (материалу) заинтересованное лицо представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление в области племенного животноводства, племенное свидетельство (паспорт) или иной документ, выданный в соответствии с законодательством страны-экспортера в области племенного дела, которые подтверждают происхождение и их племенную ценность, а также документы о проведении молекулярно-генетической экспертизы, результаты которой подтверждают отсутствие генетически детерминированных заболеваний, выданные в соответствии с законодательством страны-экспортера. Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением отдельных положений.
https://ria.ru/20221125/gospodderzhka-1834176950.html
https://ria.ru/20221123/moloko-1833767496.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883368854_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_3541d3560000990e46744c01561c96e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), совет федерации рф
Россия, Евразийский экономический союз, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о требованиях к импортируемой племенной продукции
Совфед одобрил закон об ужесточении правил ввоза племенного материала в Россию
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий для стран, которые не являются участниками ЕАЭС, необходимость получать заключение от Минсельхоза РФ для ввоза в РФ племенного материала.
Определяется, что импорт племенной продукции (материала) из стран, не являющихся членами ЕАЭС, осуществляется при наличии заключения об отнесении сельскохозяйственных животных и полученных от них семени и эмбрионов к племенной продукции (материалу), выдаваемого Минсельхозом, а импорт племенной продукции (материала) из государств - членов Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правом ЕАЭС, а при их отсутствии - законодательством РФ.
Липецкие власти в этом году увеличили господдержку животноводов на 70%
Форма и порядок выдачи заключения устанавливаются Минсельхозом.
Для получения заключения об отнесении сельскохозяйственных животных и полученных от них семени и эмбрионов к племенной продукции (материалу) заинтересованное лицо представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление в области племенного животноводства, племенное свидетельство (паспорт) или иной документ, выданный в соответствии с законодательством страны-экспортера в области племенного дела, которые подтверждают происхождение и их племенную ценность, а также документы о проведении молекулярно-генетической экспертизы, результаты которой подтверждают отсутствие генетически детерминированных заболеваний, выданные в соответствии с законодательством страны-экспортера.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением отдельных положений.
Калужские животноводы увеличили суточные надои молока