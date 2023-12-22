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Совфед одобрил закон о требованиях к импортируемой племенной продукции - РИА Новости, 22.12.2023
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16:38 22.12.2023 (обновлено: 16:39 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/zakon-1917528500.html
Совфед одобрил закон о требованиях к импортируемой племенной продукции
Совфед одобрил закон о требованиях к импортируемой племенной продукции - РИА Новости, 22.12.2023
Совфед одобрил закон о требованиях к импортируемой племенной продукции
Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий для стран, которые не являются участниками ЕАЭС, необходимость получать заключение от Минсельхоза РФ для ввоза в... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:38
2023-12-22T16:39
россия
евразийский экономический союз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий для стран, которые не являются участниками ЕАЭС, необходимость получать заключение от Минсельхоза РФ для ввоза в РФ племенного материала. Определяется, что импорт племенной продукции (материала) из стран, не являющихся членами ЕАЭС, осуществляется при наличии заключения об отнесении сельскохозяйственных животных и полученных от них семени и эмбрионов к племенной продукции (материалу), выдаваемого Минсельхозом, а импорт племенной продукции (материала) из государств - членов Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правом ЕАЭС, а при их отсутствии - законодательством РФ. Форма и порядок выдачи заключения устанавливаются Минсельхозом. Для получения заключения об отнесении сельскохозяйственных животных и полученных от них семени и эмбрионов к племенной продукции (материалу) заинтересованное лицо представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление в области племенного животноводства, племенное свидетельство (паспорт) или иной документ, выданный в соответствии с законодательством страны-экспортера в области племенного дела, которые подтверждают происхождение и их племенную ценность, а также документы о проведении молекулярно-генетической экспертизы, результаты которой подтверждают отсутствие генетически детерминированных заболеваний, выданные в соответствии с законодательством страны-экспортера. Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением отдельных положений.
https://ria.ru/20221125/gospodderzhka-1834176950.html
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россия, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), совет федерации рф
Россия, Евразийский экономический союз, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о требованиях к импортируемой племенной продукции

Совфед одобрил закон об ужесточении правил ввоза племенного материала в Россию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКоровы на ферме в Московской области
Коровы на ферме в Московской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий для стран, которые не являются участниками ЕАЭС, необходимость получать заключение от Минсельхоза РФ для ввоза в РФ племенного материала.
Определяется, что импорт племенной продукции (материала) из стран, не являющихся членами ЕАЭС, осуществляется при наличии заключения об отнесении сельскохозяйственных животных и полученных от них семени и эмбрионов к племенной продукции (материалу), выдаваемого Минсельхозом, а импорт племенной продукции (материала) из государств - членов Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правом ЕАЭС, а при их отсутствии - законодательством РФ.
В коровнике на ферме - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Липецкие власти в этом году увеличили господдержку животноводов на 70%
25 ноября 2022, 12:42
Форма и порядок выдачи заключения устанавливаются Минсельхозом.
Для получения заключения об отнесении сельскохозяйственных животных и полученных от них семени и эмбрионов к племенной продукции (материалу) заинтересованное лицо представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление в области племенного животноводства, племенное свидетельство (паспорт) или иной документ, выданный в соответствии с законодательством страны-экспортера в области племенного дела, которые подтверждают происхождение и их племенную ценность, а также документы о проведении молекулярно-генетической экспертизы, результаты которой подтверждают отсутствие генетически детерминированных заболеваний, выданные в соответствии с законодательством страны-экспортера.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением отдельных положений.
Молочно-товарная ферма - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Калужские животноводы увеличили суточные надои молока
23 ноября 2022, 19:03
 
РоссияЕвразийский экономический союзМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Совет Федерации РФ
 
 
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