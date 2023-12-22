https://ria.ru/20231222/zakon-1917528500.html

Совфед одобрил закон о требованиях к импортируемой племенной продукции

Совфед одобрил закон о требованиях к импортируемой племенной продукции - РИА Новости, 22.12.2023

Совфед одобрил закон о требованиях к импортируемой племенной продукции

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий для стран, которые не являются участниками ЕАЭС, необходимость получать заключение от Минсельхоза РФ для ввоза в... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:38

2023-12-22T16:38

2023-12-22T16:39

россия

евразийский экономический союз

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий для стран, которые не являются участниками ЕАЭС, необходимость получать заключение от Минсельхоза РФ для ввоза в РФ племенного материала. Определяется, что импорт племенной продукции (материала) из стран, не являющихся членами ЕАЭС, осуществляется при наличии заключения об отнесении сельскохозяйственных животных и полученных от них семени и эмбрионов к племенной продукции (материалу), выдаваемого Минсельхозом, а импорт племенной продукции (материала) из государств - членов Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с требованиями, установленными правом ЕАЭС, а при их отсутствии - законодательством РФ. Форма и порядок выдачи заключения устанавливаются Минсельхозом. Для получения заключения об отнесении сельскохозяйственных животных и полученных от них семени и эмбрионов к племенной продукции (материалу) заинтересованное лицо представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление в области племенного животноводства, племенное свидетельство (паспорт) или иной документ, выданный в соответствии с законодательством страны-экспортера в области племенного дела, которые подтверждают происхождение и их племенную ценность, а также документы о проведении молекулярно-генетической экспертизы, результаты которой подтверждают отсутствие генетически детерминированных заболеваний, выданные в соответствии с законодательством страны-экспортера. Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года, за исключением отдельных положений.

https://ria.ru/20221125/gospodderzhka-1834176950.html

https://ria.ru/20221123/moloko-1833767496.html

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россия, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), совет федерации рф