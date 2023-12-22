https://ria.ru/20231222/zakon-1917525250.html

СФ одобрил закон о порядке оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых

СФ одобрил закон о порядке оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых - РИА Новости, 22.12.2023

СФ одобрил закон о порядке оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых

Сенаторы одобрили закон о порядке оценки недропользователями прогнозных ресурсов полезных ископаемых, проверке и учете результатов этой оценки. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:33

2023-12-22T16:33

2023-12-22T16:33

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о порядке оценки недропользователями прогнозных ресурсов полезных ископаемых, проверке и учете результатов этой оценки. Документ разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина в целях законодательного регулирования системы оценки и учета прогнозных ресурсов полезных ископаемых. Согласно закону, оценка таких ресурсов проводится при геологическом изучении недр в соответствии с утвержденной проектной документацией. Недропользователи проводят оценку за счет собственных средств, если это предусмотрено проектной документацией, или бюджетных средств, если это предусмотрено госконтрактом или госзаданием. Результаты оценки будут включаться в геологические отчеты, которые пользователи недр представляют в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды. Эти результаты подлежат апробации, то есть проверке достоверности и соответствия оценки классификациям запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых. Апробация организуется Роснедрами или их территориальными органами и проводится создаваемой ими комиссией. Порядок и сроки ее проведения установит Минприроды РФ. По итогам апробации принимается решение о достоверности (недостоверности) оценки и ее соответствии (несоответствии) классификации запасов и прогнозных ресурсов, оформляемое положительным (отрицательным) заключением. Положительное заключение является основанием для постановки прогнозных ресурсов на учет в государственном кадастре месторождений и включения этой информации в единый фонд геологической информации о недрах. При отрицательном же заключении соответствующие сведения включаются лишь в единый фонд геологической информации о недрах. Закон также предусматривает, что правительство РФ установит порядок подготовки, согласования и утверждения проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20231219/nedry-1916813224.html

https://ria.ru/20231024/nauka-1904172704.html

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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)