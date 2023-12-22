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СФ одобрил закон о порядке оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых - РИА Новости, 22.12.2023
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16:33 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/zakon-1917525250.html
СФ одобрил закон о порядке оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых
СФ одобрил закон о порядке оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых - РИА Новости, 22.12.2023
СФ одобрил закон о порядке оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых
Сенаторы одобрили закон о порядке оценки недропользователями прогнозных ресурсов полезных ископаемых, проверке и учете результатов этой оценки. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:33
2023-12-22T16:33
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о порядке оценки недропользователями прогнозных ресурсов полезных ископаемых, проверке и учете результатов этой оценки. Документ разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина в целях законодательного регулирования системы оценки и учета прогнозных ресурсов полезных ископаемых. Согласно закону, оценка таких ресурсов проводится при геологическом изучении недр в соответствии с утвержденной проектной документацией. Недропользователи проводят оценку за счет собственных средств, если это предусмотрено проектной документацией, или бюджетных средств, если это предусмотрено госконтрактом или госзаданием. Результаты оценки будут включаться в геологические отчеты, которые пользователи недр представляют в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды. Эти результаты подлежат апробации, то есть проверке достоверности и соответствия оценки классификациям запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых. Апробация организуется Роснедрами или их территориальными органами и проводится создаваемой ими комиссией. Порядок и сроки ее проведения установит Минприроды РФ. По итогам апробации принимается решение о достоверности (недостоверности) оценки и ее соответствии (несоответствии) классификации запасов и прогнозных ресурсов, оформляемое положительным (отрицательным) заключением. Положительное заключение является основанием для постановки прогнозных ресурсов на учет в государственном кадастре месторождений и включения этой информации в единый фонд геологической информации о недрах. При отрицательном же заключении соответствующие сведения включаются лишь в единый фонд геологической информации о недрах. Закон также предусматривает, что правительство РФ установит порядок подготовки, согласования и утверждения проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20231219/nedry-1916813224.html
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
СФ одобрил закон о порядке оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых

Сенаторы одобрили закон о порядке оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о порядке оценки недропользователями прогнозных ресурсов полезных ископаемых, проверке и учете результатов этой оценки.
Документ разработан во исполнение поручения президента России Владимира Путина в целях законодательного регулирования системы оценки и учета прогнозных ресурсов полезных ископаемых. Согласно закону, оценка таких ресурсов проводится при геологическом изучении недр в соответствии с утвержденной проектной документацией.
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Недропользователи проводят оценку за счет собственных средств, если это предусмотрено проектной документацией, или бюджетных средств, если это предусмотрено госконтрактом или госзаданием. Результаты оценки будут включаться в геологические отчеты, которые пользователи недр представляют в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды.
Эти результаты подлежат апробации, то есть проверке достоверности и соответствия оценки классификациям запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых. Апробация организуется Роснедрами или их территориальными органами и проводится создаваемой ими комиссией. Порядок и сроки ее проведения установит Минприроды РФ. По итогам апробации принимается решение о достоверности (недостоверности) оценки и ее соответствии (несоответствии) классификации запасов и прогнозных ресурсов, оформляемое положительным (отрицательным) заключением.
Положительное заключение является основанием для постановки прогнозных ресурсов на учет в государственном кадастре месторождений и включения этой информации в единый фонд геологической информации о недрах. При отрицательном же заключении соответствующие сведения включаются лишь в единый фонд геологической информации о недрах.
Закон также предусматривает, что правительство РФ установит порядок подготовки, согласования и утверждения проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)РоссияФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
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