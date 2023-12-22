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Совфед принял закон о содержании в отдельных камерах террористов и убийц - РИА Новости, 22.12.2023
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13:12 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/zakon-1917451778.html
Совфед принял закон о содержании в отдельных камерах террористов и убийц
Совфед принял закон о содержании в отдельных камерах террористов и убийц - РИА Новости, 22.12.2023
Совфед принял закон о содержании в отдельных камерах террористов и убийц
Сенаторы одобрили закон, который предусматривает раздельное содержание в камерах учреждений уголовно-исполнительной системы лиц, подозреваемых и обвиняемых в... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:12
2023-12-22T13:12
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который предусматривает раздельное содержание в камерах учреждений уголовно-исполнительной системы лиц, подозреваемых и обвиняемых в тяжких преступлениях. К данной категории лиц закон относит подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: убийство; убийство матерью новорожденного ребенка; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; заражение ВИЧ-инфекцией; похищение человека; изнасилование; торговля людьми; грабеж; разбой; вымогательство, совершенное при отягчающих обстоятельствах; теракт; содействие террористической деятельности; захват заложника; организация ОПГ незаконного вооруженного формирования или участие в нем; бандитизм; организация ОПГ или участие в ней; пиратство; посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие, предварительное расследование; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Документ уточняет положение закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и уточняет перечень лиц, подлежащих государственной защите. В соответствии с принятой нормой госзащите подлежат, в том числе: должностные лица таможенных органов, работники налоговых органов, антимонопольных органов и Росфинмониторинга, должностные лица федеральных органов исполнительной власти, наделенные полномочиями по осуществлению госконтроля. А также иные определяемые правительством РФ категории лиц, замещающих госдолжности Российской Федерации, регионов. Документ также уточняет вопросы нормативно-правового регулирования в сфере оборота оружия на основании разрешительных документов, выданных госорганами ДНР, ЛНР и вопросы сдачи боевого огнестрельного оружия в органы внутренних дел после отмены (прекращения действия) военного положения.
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россия, совет федерации рф
Россия, Совет Федерации РФ
Совфед принял закон о содержании в отдельных камерах террористов и убийц

СФ уточнил список преступлений, за которые в колониях будут содержать отдельно

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗаключенные
Заключенные - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, который предусматривает раздельное содержание в камерах учреждений уголовно-исполнительной системы лиц, подозреваемых и обвиняемых в тяжких преступлениях.
К данной категории лиц закон относит подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: убийство; убийство матерью новорожденного ребенка; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; заражение ВИЧ-инфекцией; похищение человека; изнасилование; торговля людьми; грабеж; разбой; вымогательство, совершенное при отягчающих обстоятельствах; теракт; содействие террористической деятельности; захват заложника; организация ОПГ незаконного вооруженного формирования или участие в нем; бандитизм; организация ОПГ или участие в ней; пиратство; посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие, предварительное расследование; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Документ уточняет положение закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и уточняет перечень лиц, подлежащих государственной защите. В соответствии с принятой нормой госзащите подлежат, в том числе: должностные лица таможенных органов, работники налоговых органов, антимонопольных органов и Росфинмониторинга, должностные лица федеральных органов исполнительной власти, наделенные полномочиями по осуществлению госконтроля. А также иные определяемые правительством РФ категории лиц, замещающих госдолжности Российской Федерации, регионов.
Документ также уточняет вопросы нормативно-правового регулирования в сфере оборота оружия на основании разрешительных документов, выданных госорганами ДНР, ЛНР и вопросы сдачи боевого огнестрельного оружия в органы внутренних дел после отмены (прекращения действия) военного положения.
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