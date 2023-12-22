https://ria.ru/20231222/vybory-1917458695.html
Матвиенко назвала центральное событие 2024 года
Матвиенко назвала центральное событие 2024 года - РИА Новости, 22.12.2023
Матвиенко назвала центральное событие 2024 года
Центральным политическим событием 2024 года станут выборы президента России, нужно сделать всё для сохранения политической стабильности и дальнейшего развития... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:37
2023-12-22T13:37
2023-12-22T13:37
выборы президента россии — 2024
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
политика
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Центральным политическим событием 2024 года станут выборы президента России, нужно сделать всё для сохранения политической стабильности и дальнейшего развития страны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на закрытии осенней сессии палаты в пятницу. "Следующий год — политически, исторически важный для нашей страны. Его центральным событием станут выборы президента России", - сказала политик. Она отметила, что решением Совета Федерации о назначении выборов главы государства уже дан старт избирательной кампании. Заблаговременно, по инициативе парламентариев, внесены точечные поправки в закон о выборах президента. которые синхронизировали изменения в законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней. Теперь на выборах можно будет задействовать все нововведения нашей избирательной системы, сказала спикер. "Очевидно, что недружественные страны и сейчас, и в дальнейшем будут пытаться грубо, настойчиво вмешаться в наш избирательный процесс. Поэтому органы власти всех уровней, институты гражданского общества должны приложить все усилия, чтобы избирательная кампания прошла в строгом соответствии с российским законодательством и без нарушений", - отметила политик. По ее словам, нужно обеспечить абсолютную легитимность, прозрачность, конкурентность выборов. "И сделать всё для сохранения политической стабильности и дальнейшего развития нашей страны", - сказала Матвиенко. Она попросила комиссию СФ по защите госсуверенитета РФ работать в круглосуточном режиме, отслеживать любые попытки вмешательства, "мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела". "И будем рады видеть в то же время всех международных наблюдателей, которые готовы приехать с мандатом на выборы президента", - подчеркнула Матвиенко.
https://ria.ru/20231222/kandidaty-1917449683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия, Политика
Матвиенко назвала центральное событие 2024 года
Матвиенко: центральным событием 2024 года станут выборы президента России
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Центральным политическим событием 2024 года станут выборы президента России, нужно сделать всё для сохранения политической стабильности и дальнейшего развития страны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на закрытии осенней сессии палаты в пятницу.
"Следующий год — политически, исторически важный для нашей страны. Его центральным событием станут выборы президента России", - сказала политик.
Она отметила, что решением Совета Федерации о назначении выборов главы государства уже дан старт избирательной кампании. Заблаговременно, по инициативе парламентариев, внесены точечные поправки в закон о выборах президента. которые синхронизировали изменения в законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней. Теперь на выборах можно будет задействовать все нововведения нашей избирательной системы, сказала спикер.
"Очевидно, что недружественные страны и сейчас, и в дальнейшем будут пытаться грубо, настойчиво вмешаться в наш избирательный процесс. Поэтому органы власти всех уровней, институты гражданского общества должны приложить все усилия, чтобы избирательная кампания прошла в строгом соответствии с российским законодательством и без нарушений", - отметила политик.
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По ее словам, нужно обеспечить абсолютную легитимность, прозрачность, конкурентность выборов. "И сделать всё для сохранения политической стабильности и дальнейшего развития нашей страны", - сказала Матвиенко.
Она попросила комиссию СФ по защите госсуверенитета РФ работать в круглосуточном режиме, отслеживать любые попытки вмешательства, "мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела". "И будем рады видеть в то же время всех международных наблюдателей, которые готовы приехать с мандатом на выборы президента", - подчеркнула Матвиенко.