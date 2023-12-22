https://ria.ru/20231222/vybory-1917458695.html

Матвиенко назвала центральное событие 2024 года

Матвиенко назвала центральное событие 2024 года - РИА Новости, 22.12.2023

Матвиенко назвала центральное событие 2024 года

Центральным политическим событием 2024 года станут выборы президента России, нужно сделать всё для сохранения политической стабильности и дальнейшего развития... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:37

2023-12-22T13:37

2023-12-22T13:37

выборы президента россии — 2024

валентина матвиенко

совет федерации рф

россия

политика

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Центральным политическим событием 2024 года станут выборы президента России, нужно сделать всё для сохранения политической стабильности и дальнейшего развития страны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на закрытии осенней сессии палаты в пятницу. "Следующий год — политически, исторически важный для нашей страны. Его центральным событием станут выборы президента России", - сказала политик. Она отметила, что решением Совета Федерации о назначении выборов главы государства уже дан старт избирательной кампании. Заблаговременно, по инициативе парламентариев, внесены точечные поправки в закон о выборах президента. которые синхронизировали изменения в законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней. Теперь на выборах можно будет задействовать все нововведения нашей избирательной системы, сказала спикер. "Очевидно, что недружественные страны и сейчас, и в дальнейшем будут пытаться грубо, настойчиво вмешаться в наш избирательный процесс. Поэтому органы власти всех уровней, институты гражданского общества должны приложить все усилия, чтобы избирательная кампания прошла в строгом соответствии с российским законодательством и без нарушений", - отметила политик. По ее словам, нужно обеспечить абсолютную легитимность, прозрачность, конкурентность выборов. "И сделать всё для сохранения политической стабильности и дальнейшего развития нашей страны", - сказала Матвиенко. Она попросила комиссию СФ по защите госсуверенитета РФ работать в круглосуточном режиме, отслеживать любые попытки вмешательства, "мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела". "И будем рады видеть в то же время всех международных наблюдателей, которые готовы приехать с мандатом на выборы президента", - подчеркнула Матвиенко.

https://ria.ru/20231222/kandidaty-1917449683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, политика