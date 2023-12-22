Систему водоснабжения запустили в Татарстане по нацпроекту
Систему водоснабжения за миллиард рублей запустили в Татарстане по нацпроекту
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Республики ТатарстанСистему водоснабжения запустили в Татарстане по нацпроекту
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Республики Татарстан
Систему водоснабжения запустили в Татарстане по нацпроекту
КАЗАНЬ, 22 дек – РИА Новости. Новая система водоснабжения с водозаборным узлом стоимостью почти 1 миллиард рублей запущена в Нурлате в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.
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"Сегодня в городе Нурлат состоялся запуск новой системы водоснабжения с водозаборным узлом. Станция водоподготовки позволит обеспечить качественной питьевой водой 32 тысячи жителей города Нурлат", - говорится в сообщении.
Новый объект построен в рамках федеральной программы "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". Задачу обеспечить жителей страны качественной питьевой водой ставил президент России.
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"За время реализации национального проекта в республике построено шесть объектов питьевого водоснабжения, четыре из них - только в текущем году. Помимо города Нурлата новая станция водоподготовки появилась в Алексеевском муниципальном районе, построены сети водоснабжения в селах Суровка и Белоус Тукаевского района", - отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на торжественной церемонии запуска.
Глава Минстроя заявил, что строительство станции водоподготовки началось весной 2022 года. За время реализации программы было построено 27 километров водопроводных сетей, сооружены два водозабора, состоящие из шести скважин. Производительность новой станции составляет 10 тысяч кубометров в сутки. Общий объем финансирования составил около 1 миллиарда рублей. Из них 785 миллионов рублей - из федерального бюджета.
В будущем к новой системе водоснабжения будут подключены также близлежащие к Нурлату населенные пункты.
Источником водоснабжения Нурлата до сих пор являлся речной водозабор на реке Большой Черемшан, построенный еще в 70-х годах прошлого столетия. Он был в аварийном состоянии и не обеспечивал надежное и качественное водоснабжение местных жителей. Обмеление реки также отрицательно сказывалось на качестве водоснабжения населения города. Требовались кардинальные решения проблемы водоснабжения.