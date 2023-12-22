В Раде засомневались в победе Украины на поле боя
Верховная рада: победа Украины на поле боя на данный момент маловероятна
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады депутат Роман Костенко заявил, что победа Украины на поле боя на данный момент маловероятна.
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"Сейчас победа на поле боя крайне маловероятна. Эта война может длиться годами. У России есть на это ресурсы", - приводит издание Times слова Костенко.
Депутат сомневается, что есть оружие, которое может оказать значительное влияние на исход конфликта. "ATACMS не могут обеспечить прорыв. Боевые самолеты? Они могут только помочь нам достичь паритета... F-16 - это летательные аппараты 1970-х годов, а у России сотни истребителей поколения 4++", - добавил Костенко.
По его мнению, реалистичные цели для Украины на 2024 год - избежать новых территориальных потерь и нанести как можно больше ударов по российским силам.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил в минувший вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.