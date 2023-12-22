https://ria.ru/20231222/turtsiya-1917523617.html

Главы МИД России и Турции провели телефонные переговоры

Главы МИД России и Турции провели телефонные переговоры - РИА Новости, 22.12.2023

Главы МИД России и Турции провели телефонные переговоры

Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонные переговоры, обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, сообщили турецкие... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:27

2023-12-22T16:27

2023-12-22T16:36

турция

россия

в мире

армения

сергей лавров

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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АНКАРА, 22 дек – РИА Новости. Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонные переговоры, обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, сообщили турецкие телеканалы со ссылкой на дипломатические источники."Министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - передал гостелеканал TRT Haber.В свою очередь телеканал Habertürk со ссылкой на диписточники сообщил, что в ходе переговоров обсуждались мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. "Министр иностранных дел Фидан подчеркнул важность скорейшего подписания мирного соглашения", - сообщил телеканал.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897371412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, россия, в мире, армения, сергей лавров, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе