https://ria.ru/20231222/turtsiya-1917523617.html
Главы МИД России и Турции провели телефонные переговоры
Главы МИД России и Турции провели телефонные переговоры - РИА Новости, 22.12.2023
Главы МИД России и Турции провели телефонные переговоры
Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонные переговоры, обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, сообщили турецкие... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:27
2023-12-22T16:27
2023-12-22T16:36
турция
россия
в мире
армения
сергей лавров
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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АНКАРА, 22 дек – РИА Новости. Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонные переговоры, обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, сообщили турецкие телеканалы со ссылкой на дипломатические источники."Министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - передал гостелеканал TRT Haber.В свою очередь телеканал Habertürk со ссылкой на диписточники сообщил, что в ходе переговоров обсуждались мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. "Министр иностранных дел Фидан подчеркнул важность скорейшего подписания мирного соглашения", - сообщил телеканал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, в мире, армения, сергей лавров, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Турция, Россия, В мире, Армения, Сергей Лавров, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Главы МИД России и Турции провели телефонные переговоры
Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили по телефону ситуацию в Закавказье
АНКАРА, 22 дек – РИА Новости. Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонные переговоры, обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, сообщили турецкие телеканалы со ссылкой на дипломатические источники.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - передал гостелеканал TRT Haber.
В свою очередь телеканал Habertürk со ссылкой на диписточники сообщил, что в ходе переговоров обсуждались мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. "Министр иностранных дел Фидан подчеркнул важность скорейшего подписания мирного соглашения", - сообщил телеканал.
МИД Турции заявил, что Азербайджан вынужден принимать меры по Карабаху