https://ria.ru/20231222/turisty-1917570533.html

Туристы в 2023 году потратили в Ярославской области около 18 млрд руб

Туристы в 2023 году потратили в Ярославской области около 18 млрд руб - РИА Новости, 22.12.2023

Туристы в 2023 году потратили в Ярославской области около 18 млрд руб

Туристы в 2023 году потратили в Ярославской области около 18 миллиардов рублей, почти в два раза больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T19:39

2023-12-22T19:39

2023-12-22T19:39

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

новости - туризм

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Туристы в 2023 году потратили в Ярославской области около 18 миллиардов рублей, почти в два раза больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Основные итоги работы региональной туротрасли в этом году обсудили на заседании правительства Ярославской области, которое провел губернатор Михаил Евраев. Губернатор подчеркнул, что туризм - это один из локомотивов развития экономики региона, как и промышленность, АПК и строительство. По его словам, для развития туризма требуется в том числе проводить благоустройство территорий, обустраивать парки, ремонтировать фасады зданий, дороги, тротуары, делать освещение и многое другое. "Работы еще много, и в первую очередь это делается для жителей и гостей, которые оставляют у нас большое количество денег, инвестируя в Ярославскую область - в этом году, по предварительной оценке, 18 миллиардов рублей. Эти деньги остались у жителей, малого бизнеса. В прошлом году было почти в два раза меньше. Наша задача - сделать так, чтобы сумма удваивалась ежегодно, это будет отличное движение вперед", - сказал Евраев. На заседании правительства отмечалось, что по итогам текущего года количество посещений туробъектов региона, по прогнозам, достигнет 9 миллионов, что больше, чем в прошлом году, на 11%. Предварительно, 2,8 миллиона туристов оставались с ночевкой на территории региона - это число выросло с прошлого года более чем на четверть. Поступления налогов от туристической деятельности в бюджет увеличилось с 2022 года на 33,8%. Уже за 10 месяцев этого года они составили 438,1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20231220/turobekty-1917091464.html

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ярославская область, михаил евраев, новости - туризм