https://ria.ru/20231222/spetsoperatsiya-1917566693.html

Спецоперация, 22 декабря: над Россией сбили больше десяти дронов

Спецоперация, 22 декабря: над Россией сбили больше десяти дронов - РИА Новости, 22.12.2023

Спецоперация, 22 декабря: над Россией сбили больше десяти дронов

О попытках Киева атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ходе спецоперации и деле против зачинщиков "АТО" — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T19:39

2023-12-22T19:39

2023-12-22T20:43

специальная военная операция на украине

россия

украина

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алексей кулемзин (донецк)

александр богомаз

владислав шапша

сцкк

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. О попытках Киева атаковать российские регионы при помощи беспилотников, ходе спецоперации и деле против зачинщиков "АТО" — в материале РИА Новости.Террористические атаки ВСУКиев не прекращает попытки осуществления террористических атак на территории России с помощью дронов. Так, вчера вечером и ранее сегодня дежурные силы ПВО сбили более десятка беспилотников, сообщили в Минобороны. Два аппарата с промежутком в полтора часа удалось уничтожить над Курской областью поздним вечером 21 декабря. Два беспилотника сбили над Брянской областью около 10 часов утра, двумя часами позднее перехватили еще два. Как уточнил глава региона Александр Богомаз, дроны перехватили в Суражском и Навлинском районах. В обоих случаях, по его словам, пострадавших и разрушений нет. Около 13:50 мск еще два беспилотника удалось перехватить над Калужской областью. Губернатор Владислав Шапша рассказал, что аппараты уничтожили на территории Дзержинского района, обошлось без пострадавших и разрушений. В 14:00 еще один дрон сбили в Брянской области. В это же время, по данным Минобороны, было уничтожено еще два аппарата над Калужской областью. Затем Минобороны сообщило, что около 14:40 беспилотник был перехвачен уже над территорией Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что летевший на столицу БПЛА сбили в Подольске. Все назначенные объекты пораженыМинобороны опубликовало в пятницу сводку о проведении спецоперации за период с 16 по 22 декабря. За прошедшую неделю ВС России нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, средствам авианавигации, базам горючего, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники. Также удалось поразить центры подготовки и применения БПЛА, пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наемников и националистических формирований.За прошедшую неделю российские военнослужащие отразили 125 атак украинских войск на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях. Кроме того, по живой силе и технике украинских бригад было нанесено поражение. На Донецком направлении подразделения российской группировки "Юг" на отдельных участках улучшили положение по переднему краю. На Херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра. Потери противника за неделю составили порядка 4,7 тысячи военнослужащих. Кроме того, Киев лишился двенадцати танков, в том числе двух Leopard, 66 боевых бронированных машин, пусковой установки HIMARS, 105 орудий полевой артиллерии, а также 24 лодок. В ведомстве добавили, что средства ПВО за неделю сбили четыре самолета противника — один Су-27, два МиГ-29 и один Су-25, а также три вертолета — два Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, перехвачены оперативно-тактическая ракета ATACMS, 30 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", три управляемые авиационные бомбы JDAM, 259 беспилотных летательных аппаратов. Дело против зачинщиков "АТО"Следственный комитет России сообщил, что заочно предъявил обвинения бывшим членам Совета нацбезопасности (СНБ) Украины министру юстиции Павлу Петренко и первому вице-премьеру Виталию Яреме, принимавшим "преступные решения о начале так называемой АТО в ДНР и ЛНР". Кроме того, продолжается расследование дел в отношении ряда иностранных наемников. Украина усилила интенсивность обстрелов приграничных районов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он опубликовал сводку, согласно которой 21 декабря украинские военные обстреляли пять приграничных муниципалитетов 79 боеприпасами. Это максимум за последние две недели. Днем ранее, например, были выпущены 29 снарядов. Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, снаряд попал на территорию детского сада в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, пострадавших нет. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ в пятницу обстреливали Кировский и Петровский районы Донецка, а также сбросили взрывоопасный объект с беспилотника. В результате этого сброса два мирных жителя получили ранения в Кировском районе, сообщил Кулемзин. Помогут ли F-16 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что проинформировал Владимира Зеленского о решении Нидерландов подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью DPA заявил, что члены Североатлантического альянса могут внести изменения в текущие соглашения с третьими странами для увеличения военной поддержки Киева. По его словам, им необходимо "в целом увеличить производство, чтобы лучше помогать Украине и лучше защищать себя". С другой стороны, премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что все оружие мира не поможет Украине победить Россию. Он предположил, что на рубеже 2023 и 2024 годов "условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия". Бывший кадровый сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос в эфире телеканала NBC рассказал, что разведывательное сообщество США на протяжении многих лет работало с Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины, "тренируя" его. Не дали купить "на другом конце планеты"Накануне гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас сообщил в беседе с изданием "Экономическая правда", что Россия сорвала закупку Киевом истребителей "в одной стране на другом конце планеты". По его словам, российские дипломаты оказали давление на местных чиновников, которым в итоге пришлось отказать Киеву и расторгнуть сделку. Как предположил в беседе с РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, речь может идти о советской или ранее поставленной российской технике. Такие машины контракт запрещает реэкспортировать без согласия России, поэтому, если подобная попытка покупки и имела место, ни о каком давлении со стороны Москвы речь идти не может — "все абсолютно в легитимном правовом поле". Кроме того, Бельбас пожаловался, что ВСУ на фронте больше используют иностранную бронетехнику, чем украинскую, которая, по его словам, стоит на 20-30 процентов дешевле. Воздушная тревога в пятницу звучала в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Черкасской областях. По данным назначенного украинскими властями главы городской военной администрации подконтрольного ВСУ Херсона Романа Мрочко, в городе были слышны взрывы. Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Николаевской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. В Одесской области было повреждено зернохранилище, заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. Спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что необходимое для пополнения рядов ВСУ число людей все равно будет набрано. Это будет достигнуто путем не только рекрутинга, но и мобилизации, признал он.

https://ria.ru/20231222/ukraina-1917557482.html

https://ria.ru/20231222/nato-1917505651.html

https://ria.ru/20231222/zelenskiy-1917534117.html

https://ria.ru/20231222/zelenskiy-1917549202.html

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Уничтожение бронеавтомобилей с командным составом ВСУ на Купянском направлении Расчет "кочующего" миномета разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожил два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России 2023-12-22T19:39 true PT1M04S

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Наталья Макарова

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