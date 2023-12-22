https://ria.ru/20231222/shampanskoe-1917372840.html

Врач объяснила, чем лучше заменить шампанское на Новый год

Врач объяснила, чем лучше заменить шампанское на Новый год - РИА Новости, 22.12.2023

Врач объяснила, чем лучше заменить шампанское на Новый год

Шампанское или игристое вино — одни из самых неблагоприятных напитков с точки зрения здоровья, если у человека есть проблемы с поджелудочной железой, то лучше... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T03:43

2023-12-22T03:43

2023-12-22T11:15

татьяна залетова

новый год

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836676584_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_628a213c74de3b80440a8e9ae54518cd.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Шампанское или игристое вино — одни из самых неблагоприятных напитков с точки зрения здоровья, если у человека есть проблемы с поджелудочной железой, то лучше от него отказаться и отдать предпочтение вину или крепкому алкоголю, заявила РИА Новости врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова. "Холодный газированный алкоголь, наверное, самый неблагоприятный с точки зрения состояния здоровья напиток, потому что газация и холод вызывает спазм протоков пищеварительных желез и, соответственно, ухудшение оттока желчи и поджелудочного сока вместе с употреблением жирной пищи", — сказала она.Залетова пояснила, что из-за этого в новогоднюю ночь достаточно часто встречаются проблемы с поджелудочной железой или желчным пузырем. Поэтому если у человека есть эти заболевания, то лучше отдать предпочтение вину или крепкому алкоголю, отметила специалист. По ее словам, выбирать лучше неокрашенные напитки и сухие сорта вин. А вот смешивать алкоголь с различными сладкими газировками или соками не рекомендуется. Кроме того, чтобы было больше шансов не получить негативные последствия от употребления алкоголя на утро, не следует менять алкогольный напиток в течение вечера, а отдать предпочтение какому-то одному, уточнила эксперт.

https://ria.ru/20221231/shampanskoe-1842581904.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна залетова, новый год, общество