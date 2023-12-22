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Киллер назвал СБУ заказчиком убийства офицера Ржицкого - РИА Новости, 22.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/rzhitskiy-1917492568.html
Киллер назвал СБУ заказчиком убийства офицера Ржицкого
Киллер назвал СБУ заказчиком убийства офицера Ржицкого - РИА Новости, 22.12.2023
Киллер назвал СБУ заказчиком убийства офицера Ржицкого
Обвиняемый в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого признался, что получал указания от СБУ,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T14:52
2023-12-22T14:52
специальная военная операция на украине
происшествия
служба безопасности украины
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украина
краснодар
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КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого признался, что получал указания от СБУ, сообщили в краевой прокуратуре. Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в июле этого года Подозреваемого Cергея Денисенко поймали впоследствии на съемной квартире в Туапсе, у него нашли пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. По информации источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию. "Денисенко вину признал в полном объеме, показания подтвердил при выходе на место с применением видеосъемки, сообщил, где приобрел и хранил оружие и боеприпасы к нему, а также описал маршрут своих передвижений как во время, так и после преступления. Также рассказал, что организацию убийства осуществили сотрудники СБУ, от которых он получал указания", - сказано в релизе прокуратуры. По данным надзорного ведомства, Денисенко выстрелил в Ржицкого не менее семи раз, убив наповал. Срок следствия по этому делу продлен до 10 февраля, окончание расследования планируется в первом квартале следующего года. Еще до убийства Ржицкого внесли в базу украинского ресурса "Миротворец", а сейчас на его фотографии стоит статус "Ликвидирован".
https://ria.ru/20230712/rzhitskiy-1883783563.html
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происшествия, служба безопасности украины, россия, украина, краснодар
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Служба безопасности Украины, Россия, Украина, Краснодар
Киллер назвал СБУ заказчиком убийства офицера Ржицкого

Киллер Денисенко признал, что заказчиком убийства офицера Ржицкого была СБУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСергей Денисенко
Сергей Денисенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сергей Денисенко. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого признался, что получал указания от СБУ, сообщили в краевой прокуратуре.
Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в июле этого года Подозреваемого Cергея Денисенко поймали впоследствии на съемной квартире в Туапсе, у него нашли пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. По информации источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию.
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Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали
12 июля, 16:14
"Денисенко вину признал в полном объеме, показания подтвердил при выходе на место с применением видеосъемки, сообщил, где приобрел и хранил оружие и боеприпасы к нему, а также описал маршрут своих передвижений как во время, так и после преступления. Также рассказал, что организацию убийства осуществили сотрудники СБУ, от которых он получал указания", - сказано в релизе прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, Денисенко выстрелил в Ржицкого не менее семи раз, убив наповал. Срок следствия по этому делу продлен до 10 февраля, окончание расследования планируется в первом квартале следующего года.
Еще до убийства Ржицкого внесли в базу украинского ресурса "Миротворец", а сейчас на его фотографии стоит статус "Ликвидирован".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСлужба безопасности УкраиныРоссияУкраинаКраснодар
 
 
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