https://ria.ru/20231222/rzhitskiy-1917492568.html

Киллер назвал СБУ заказчиком убийства офицера Ржицкого

Киллер назвал СБУ заказчиком убийства офицера Ржицкого - РИА Новости, 22.12.2023

Киллер назвал СБУ заказчиком убийства офицера Ржицкого

Обвиняемый в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого признался, что получал указания от СБУ,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T14:52

2023-12-22T14:52

2023-12-22T14:52

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КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого признался, что получал указания от СБУ, сообщили в краевой прокуратуре. Ржицкого, который ранее командовал подлодкой "Краснодар", застрелили в спину в июле этого года Подозреваемого Cергея Денисенко поймали впоследствии на съемной квартире в Туапсе, у него нашли пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. По информации источника РИА Новости, он намеревался уехать в Швейцарию через Турцию. "Денисенко вину признал в полном объеме, показания подтвердил при выходе на место с применением видеосъемки, сообщил, где приобрел и хранил оружие и боеприпасы к нему, а также описал маршрут своих передвижений как во время, так и после преступления. Также рассказал, что организацию убийства осуществили сотрудники СБУ, от которых он получал указания", - сказано в релизе прокуратуры. По данным надзорного ведомства, Денисенко выстрелил в Ржицкого не менее семи раз, убив наповал. Срок следствия по этому делу продлен до 10 февраля, окончание расследования планируется в первом квартале следующего года. Еще до убийства Ржицкого внесли в базу украинского ресурса "Миротворец", а сейчас на его фотографии стоит статус "Ликвидирован".

https://ria.ru/20230712/rzhitskiy-1883783563.html

https://ria.ru/20231023/tatarskiy-1904678660.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, служба безопасности украины, россия, украина, краснодар