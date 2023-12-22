https://ria.ru/20231222/razvitie-1917547028.html

Моор: Тюменская область сохранила динамику своего развития

Моор: Тюменская область сохранила динамику своего развития - РИА Новости, 22.12.2023

Моор: Тюменская область сохранила динамику своего развития

Тюменская область в 2023 году сохранила социальную и экономическую устойчивость, а также положительную динамику развития, сообщил губернатор Александр Моор в... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T17:34

2023-12-22T17:34

2023-12-22T17:34

тюменская область

александр моор

тюменская область

экономика

россия

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ТЮМЕНЬ, 22 дек – РИА Новости. Тюменская область в 2023 году сохранила социальную и экономическую устойчивость, а также положительную динамику развития, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Итоги социально-экономического развития региона в 2023 году были подведены на расширенном заседании регионального правительства в пятницу, 22 декабря. "Общими усилиями мы сохранили социальную, экономическую стабильность, положительную динамику развития Тюменской области. Регион занимает лидирующие позиции в федеральных рейтингах качества жизни и инвестиционной привлекательности. Самый важный результат – по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 9 из 10 тюменцев считают себя счастливыми людьми и никуда не хотят уезжать", – отметил Моор, назвав последний факт самой лучшей оценкой труда правительства. В ходе совещания Моор напомнил коллегам, что Тюменская область получила положительные оценки президента России Владимира Путина за показатели в жилищном строительстве и постоянный рост численности населения, премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в регион обратил внимание на темпы социально-экономического развития. По словам губернатора, в этом году Тюменская область вновь в лидерах рейтингов качества жизни и инвестиционной привлекательности, в числе лучших по показателю ввода жилья и производству продукции сельского хозяйства в расчете на человека. "Мы заканчиваем этот год, фиксируя промышленный рост и минимальные показатели безработицы", – подчеркнул Моор. В качестве задач на 2024 год губернатор обозначил достижение лучших результатов в сфере ЖКХ, здравоохранении, повышение качества дорожной сети и транспортного обслуживания. Также в числе приоритетов – наращивание интеллектуального потенциала и технологической независимости, усиление конкурентных преимуществ Тюменской области.

https://ria.ru/20231219/elektroset-1916771408.html

https://ria.ru/20231220/internet-1916963008.html

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александр моор, тюменская область, экономика, россия