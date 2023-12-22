https://ria.ru/20231222/pvo-1917432048.html

ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Брянской областью

ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Брянской областью - РИА Новости, 22.12.2023

ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Брянской областью

Российская система ПВО сегодня перехватила в общей сложности четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:11

2023-12-22T12:11

2023-12-22T13:21

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российская система ПВО сегодня перехватила в общей сложности четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны."Около 11:45 мск <...> дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", — сказали в ведомстве.Еще два дрона военные перехватили около 10:00 мск. Отмечается, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.Как позднее уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, два дрона сбили в Суражском районе, еще два — в Навлинском. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20231221/ataka-1917354799.html

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Кирилл Волков

брянская область, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины