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ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Брянской областью - РИА Новости, 22.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 22.12.2023 (обновлено: 13:21 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/pvo-1917432048.html
ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Брянской областью
ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Брянской областью - РИА Новости, 22.12.2023
ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Брянской областью
Российская система ПВО сегодня перехватила в общей сложности четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:11
2023-12-22T13:21
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
безопасность
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российская система ПВО сегодня перехватила в общей сложности четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны."Около 11:45 мск &lt;...&gt; дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", — сказали в ведомстве.Еще два дрона военные перехватили около 10:00 мск. Отмечается, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.Как позднее уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, два дрона сбили в Суражском районе, еще два — в Навлинском. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20231221/ataka-1917354799.html
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брянская область, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Брянской областью

Минобороны: ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Брянской областью

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российская система ПВО сегодня перехватила в общей сложности четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны.
"Около 11:45 мск <...> дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", — сказали в ведомстве.
Еще два дрона военные перехватили около 10:00 мск. Отмечается, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.
Как позднее уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, два дрона сбили в Суражском районе, еще два — в Навлинском. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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