https://ria.ru/20231222/pvo-1917432048.html
ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Брянской областью
ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Брянской областью - РИА Новости, 22.12.2023
ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Брянской областью
Российская система ПВО сегодня перехватила в общей сложности четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:11
2023-12-22T12:11
2023-12-22T13:21
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российская система ПВО сегодня перехватила в общей сложности четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны."Около 11:45 мск <...> дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", — сказали в ведомстве.Еще два дрона военные перехватили около 10:00 мск. Отмечается, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.Как позднее уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, два дрона сбили в Суражском районе, еще два — в Навлинском. В обоих случаях пострадавших и разрушений нет.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20231221/ataka-1917354799.html
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РИА Новости
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ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Брянской областью
Минобороны: ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Брянской областью