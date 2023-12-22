https://ria.ru/20231222/promzona-1917094054.html

Ефимов: победитель торгов реорганизует участок промзоны в Зеленограде

Ефимов: победитель торгов реорганизует участок промзоны в Зеленограде - РИА Новости, 22.12.2023

Ефимов: победитель торгов реорганизует участок промзоны в Зеленограде

В Москве начали принимать заявки для участия в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии участка бывшей промышленной зоны "Малино" в... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:08

2023-12-22T16:08

2023-12-22T16:08

зеленоград

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

жилье

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Москве начали принимать заявки для участия в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии участка бывшей промышленной зоны "Малино" в Зеленограде, подать заявку можно до первого февраля 2024 года, а сами торги назначены на 13 февраля, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Данный участок находится между железнодорожными путями Ленинградского направления, Заводской улицей и Георгиевским проспектом."Стартовала заявочная кампания на право комплексного развития участка бывшей промзоны "Малино" общей площадью 17,69 гектара. Инвестиции в реализацию проекта превысят 72,5 миллиарда рублей. По итогам редевелопмента участка в Зеленограде будет создано более 5 тысяч рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что стартовая цена договора о комплексном развитии территории (КРТ) составляет 89,73 млн руб. Поучаствовать в данных торгах смогут все заинтересованные лица, в том числе и региональные инвесторы, соответствующие требованиям, основное из которых – наличие опыта строительства капитальных объектов за последние 5 лет в совокупном объеме не меньше десяти процентов от объема строительства, который предусмотрен решением о комплексном развитии территорий.В свою очередь, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что после КРТ в районе появится многофункциональный современный городской квартал со всей необходимой инфраструктурой. Запланировано возведение около 364 тыс. кв. м различной недвижимости, включая 168 тыс. кв. м жилья, из них свыше 16 тыс. кв. м – в рамках городской программы реновации жилищного фонда.На данном участке после КРТ разместят порядка 195 тыс. кв. м общественно-деловых объектов. Там появятся школа, детсад, ФОК с бассейном, центр развития детского творчества, пожарное депо, а также технопарк.В рамках программы КРТ появляются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщал, что в Москве также начали принимать заявки на право комплексного развития участка бывшей промзоны "Тушино", их можно подавать до 1 февраля следующего года, а сам аукцион пройдет 8 февраля.

https://ria.ru/20231220/promzona-1916811547.html

https://ria.ru/20231218/moskva-1916189087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

зеленоград, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, жилье