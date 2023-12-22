https://ria.ru/20231222/promzona-1917094054.html
Ефимов: победитель торгов реорганизует участок промзоны в Зеленограде
Ефимов: победитель торгов реорганизует участок промзоны в Зеленограде - РИА Новости, 22.12.2023
Ефимов: победитель торгов реорганизует участок промзоны в Зеленограде
В Москве начали принимать заявки для участия в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии участка бывшей промышленной зоны "Малино" в... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:08
2023-12-22T16:08
2023-12-22T16:08
зеленоград
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757355_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_36ab8a9675bdde908d7d5e2a95f9c977.jpg
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Москве начали принимать заявки для участия в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии участка бывшей промышленной зоны "Малино" в Зеленограде, подать заявку можно до первого февраля 2024 года, а сами торги назначены на 13 февраля, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Данный участок находится между железнодорожными путями Ленинградского направления, Заводской улицей и Георгиевским проспектом."Стартовала заявочная кампания на право комплексного развития участка бывшей промзоны "Малино" общей площадью 17,69 гектара. Инвестиции в реализацию проекта превысят 72,5 миллиарда рублей. По итогам редевелопмента участка в Зеленограде будет создано более 5 тысяч рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что стартовая цена договора о комплексном развитии территории (КРТ) составляет 89,73 млн руб. Поучаствовать в данных торгах смогут все заинтересованные лица, в том числе и региональные инвесторы, соответствующие требованиям, основное из которых – наличие опыта строительства капитальных объектов за последние 5 лет в совокупном объеме не меньше десяти процентов от объема строительства, который предусмотрен решением о комплексном развитии территорий.В свою очередь, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что после КРТ в районе появится многофункциональный современный городской квартал со всей необходимой инфраструктурой. Запланировано возведение около 364 тыс. кв. м различной недвижимости, включая 168 тыс. кв. м жилья, из них свыше 16 тыс. кв. м – в рамках городской программы реновации жилищного фонда.На данном участке после КРТ разместят порядка 195 тыс. кв. м общественно-деловых объектов. Там появятся школа, детсад, ФОК с бассейном, центр развития детского творчества, пожарное депо, а также технопарк.В рамках программы КРТ появляются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщал, что в Москве также начали принимать заявки на право комплексного развития участка бывшей промзоны "Тушино", их можно подавать до 1 февраля следующего года, а сам аукцион пройдет 8 февраля.
https://ria.ru/20231220/promzona-1916811547.html
https://ria.ru/20231218/moskva-1916189087.html
зеленоград
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757355_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_d742ec3f2be36db3af5a786f3510e6a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зеленоград, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, жилье
Зеленоград, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Жилье
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости.
В Москве начали принимать заявки для участия в аукционе
на право заключения договора о комплексном развитии участка бывшей промышленной зоны "Малино" в Зеленограде, подать заявку можно до первого февраля 2024 года, а сами торги назначены на 13 февраля, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Данный участок находится между железнодорожными путями Ленинградского направления, Заводской улицей и Георгиевским проспектом.
«
"Стартовала заявочная кампания на право комплексного развития участка бывшей промзоны "Малино" общей площадью 17,69 гектара. Инвестиции в реализацию проекта превысят 72,5 миллиарда рублей. По итогам редевелопмента участка в Зеленограде будет создано более 5 тысяч рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что стартовая цена договора о комплексном развитии территории (КРТ) составляет 89,73 млн руб. Поучаствовать в данных торгах смогут все заинтересованные лица, в том числе и региональные инвесторы, соответствующие требованиям, основное из которых – наличие опыта строительства капитальных объектов за последние 5 лет в совокупном объеме не меньше десяти процентов от объема строительства, который предусмотрен решением о комплексном развитии территорий.
Ефимов: на торги выставлено право на КРТ части промзоны "Тушино"
В свою очередь, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман
заявил, что после КРТ в районе появится многофункциональный современный городской квартал со всей необходимой инфраструктурой. Запланировано возведение около 364 тыс. кв. м различной недвижимости, включая 168 тыс. кв. м жилья, из них свыше 16 тыс. кв. м – в рамках городской программы реновации жилищного фонда.
На данном участке после КРТ разместят порядка 195 тыс. кв. м общественно-деловых объектов. Там появятся школа, детсад, ФОК с бассейном, центр развития детского творчества, пожарное депо, а также технопарк.
В рамках программы КРТ появляются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,45 тыс. га.
Ранее Ефимов
сообщал, что в Москве также начали принимать заявки на право комплексного развития участка бывшей промзоны "Тушино", их можно подавать до 1 февраля следующего года, а сам аукцион пройдет 8 февраля.
Ефимов: город заключил договор о редевелопменте бывшей промзоны "Выхино"