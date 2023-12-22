https://ria.ru/20231222/posobie-1917400935.html

Единое пособие получают 10,7 миллиона детей и 390 тысяч беременных женщин

Единое пособие получают 10,7 миллиона детей и 390 тысяч беременных женщин - РИА Новости, 22.12.2023

Единое пособие получают 10,7 миллиона детей и 390 тысяч беременных женщин

Уже 10,7 миллиона детей и 390 тысяч беременных женщин получают единое пособие в России на сегодняшний день, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:26

2023-12-22T10:26

2023-12-22T10:26

общество

россия

сергей чирков

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уже 10,7 миллиона детей и 390 тысяч беременных женщин получают единое пособие в России на сегодняшний день, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков в интервью РИА Новости. "Самое главное достижение нынешнего года – это назначение единого пособия, которое появилось вместе с Социальным фондом. Сейчас выплату получают родители 10,7 миллионов детей и 390 тысяч беременных женщин", - сказал Чирков. Он отметил, что пособие объединило существовавшие ранее меры поддержки семей с детьми и было трансформировано в современную выплату, которая теперь предоставляется в более простом и удобном формате. "Первое, что появилось с его введением – это непрерывная поддержка семьи с момента беременности и до окончания школы. Ни одно детское пособие в России раньше не захватывало такой длительный период", - объяснил Чирков. Однако после появления единого пособия фонд не перестал выплачивать средства по старым мерам поддержки, а плавно переводит их получателей на новый формат. "Для примера можно взять ежемесячную выплату на детей школьного возраста – от 8 до 17 лет. В прошлом году оно предоставлялось как отдельная выплата. Теперь эта выплата стала частью единого пособия. В декабре прошлого года выплату на школьников получали родители более пяти миллионов детей. Сейчас средства предоставляются около 100 тысячам детей. Куда делись эти семьи? Перестали получать выплату? Или, может, дети выросли? Нет, просто теперь все перешли на единое пособие", - добавил глава фонда.

https://ria.ru/20231213/zakon-1915604175.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, сергей чирков