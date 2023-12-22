Рейтинг@Mail.ru
Единое пособие получают 10,7 миллиона детей и 390 тысяч беременных женщин - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/posobie-1917400935.html
Единое пособие получают 10,7 миллиона детей и 390 тысяч беременных женщин
Единое пособие получают 10,7 миллиона детей и 390 тысяч беременных женщин - РИА Новости, 22.12.2023
Единое пособие получают 10,7 миллиона детей и 390 тысяч беременных женщин
Уже 10,7 миллиона детей и 390 тысяч беременных женщин получают единое пособие в России на сегодняшний день, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:26
2023-12-22T10:26
общество
россия
сергей чирков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593658192_0:87:3071:1815_1920x0_80_0_0_f99a632ec7d5321b71e826ed50410262.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уже 10,7 миллиона детей и 390 тысяч беременных женщин получают единое пособие в России на сегодняшний день, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков в интервью РИА Новости. "Самое главное достижение нынешнего года – это назначение единого пособия, которое появилось вместе с Социальным фондом. Сейчас выплату получают родители 10,7 миллионов детей и 390 тысяч беременных женщин", - сказал Чирков. Он отметил, что пособие объединило существовавшие ранее меры поддержки семей с детьми и было трансформировано в современную выплату, которая теперь предоставляется в более простом и удобном формате. "Первое, что появилось с его введением – это непрерывная поддержка семьи с момента беременности и до окончания школы. Ни одно детское пособие в России раньше не захватывало такой длительный период", - объяснил Чирков. Однако после появления единого пособия фонд не перестал выплачивать средства по старым мерам поддержки, а плавно переводит их получателей на новый формат. "Для примера можно взять ежемесячную выплату на детей школьного возраста – от 8 до 17 лет. В прошлом году оно предоставлялось как отдельная выплата. Теперь эта выплата стала частью единого пособия. В декабре прошлого года выплату на школьников получали родители более пяти миллионов детей. Сейчас средства предоставляются около 100 тысячам детей. Куда делись эти семьи? Перестали получать выплату? Или, может, дети выросли? Нет, просто теперь все перешли на единое пособие", - добавил глава фонда.
https://ria.ru/20231213/zakon-1915604175.html
https://ria.ru/20231213/gosuslugi-1915505376.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593658192_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_449baf7ad76386a7adc12a40c13bbf20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей чирков
Общество, Россия, Сергей Чирков
Единое пособие получают 10,7 миллиона детей и 390 тысяч беременных женщин

Соцфонд: единое пособие получают 10,7 миллиона детей и 390 тысяч беременных

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкДевушка гуляет с коляской
Девушка гуляет с коляской - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Девушка гуляет с коляской. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Уже 10,7 миллиона детей и 390 тысяч беременных женщин получают единое пособие в России на сегодняшний день, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков в интервью РИА Новости.
"Самое главное достижение нынешнего года – это назначение единого пособия, которое появилось вместе с Социальным фондом. Сейчас выплату получают родители 10,7 миллионов детей и 390 тысяч беременных женщин", - сказал Чирков.
Он отметил, что пособие объединило существовавшие ранее меры поддержки семей с детьми и было трансформировано в современную выплату, которая теперь предоставляется в более простом и удобном формате.
"Первое, что появилось с его введением – это непрерывная поддержка семьи с момента беременности и до окончания школы. Ни одно детское пособие в России раньше не захватывало такой длительный период", - объяснил Чирков.
Женщина с детской коляской - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Совфед одобрил законы о сохранении пособия при раннем выходе из декрета
13 декабря, 18:25
Однако после появления единого пособия фонд не перестал выплачивать средства по старым мерам поддержки, а плавно переводит их получателей на новый формат.
"Для примера можно взять ежемесячную выплату на детей школьного возраста – от 8 до 17 лет. В прошлом году оно предоставлялось как отдельная выплата. Теперь эта выплата стала частью единого пособия. В декабре прошлого года выплату на школьников получали родители более пяти миллионов детей. Сейчас средства предоставляются около 100 тысячам детей. Куда делись эти семьи? Перестали получать выплату? Или, может, дети выросли? Нет, просто теперь все перешли на единое пособие", - добавил глава фонда.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Оформлять пособие на погребение можно будет на "Госуслугах"
13 декабря, 13:01
 
ОбществоРоссияСергей Чирков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала