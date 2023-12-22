https://ria.ru/20231222/pogoda-1917383355.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 22.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода и 0 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T08:00
2023-12-22T08:00
2023-12-22T08:00
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Облачная погода и 0 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве облачно, вечером возможны осадки, преимущественно снег и мокрый снег. Температура около ноля градусов, в Подмосковье от минус трех до плюс двух градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-восточный, 4-9 метра в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать до 727 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
https://ria.ru/20231222/primore-1917376808.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидается облачная погода с нулевой температурой