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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 22.12.2023
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08:00 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/pogoda-1917383355.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 22.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода и 0 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T08:00
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москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Облачная погода и 0 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве облачно, вечером возможны осадки, преимущественно снег и мокрый снег. Температура около ноля градусов, в Подмосковье от минус трех до плюс двух градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-восточный, 4-9 метра в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать до 727 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
https://ria.ru/20231222/primore-1917376808.html
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московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидается облачная погода с нулевой температурой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Облачная погода и 0 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
Москве облачно, вечером возможны осадки, преимущественно снег и мокрый снег. Температура около ноля градусов, в Подмосковье от минус трех до плюс двух градусов", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-восточный, 4-9 метра в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать до 727 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
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