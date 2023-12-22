https://ria.ru/20231222/pogoda-1917383355.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 22.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода и 0 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T08:00

2023-12-22T08:00

2023-12-22T08:00

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Облачная погода и 0 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве облачно, вечером возможны осадки, преимущественно снег и мокрый снег. Температура около ноля градусов, в Подмосковье от минус трех до плюс двух градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть юго-восточный, 4-9 метра в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать до 727 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

https://ria.ru/20231222/primore-1917376808.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), погода