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В ДНР рассмотрят дело о повреждении памятника братской могилы в Латвии - РИА Новости, 22.12.2023
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16:51 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/pamyatnik-1917531962.html
В ДНР рассмотрят дело о повреждении памятника братской могилы в Латвии
В ДНР рассмотрят дело о повреждении памятника братской могилы в Латвии - РИА Новости, 22.12.2023
В ДНР рассмотрят дело о повреждении памятника братской могилы в Латвии
Уголовное дело о повреждении памятника на братской могиле советских офицеров в Латвии и участии в вооруженном конфликте в качестве наемника в отношении Гундарса РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:51
2023-12-22T16:51
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Уголовное дело о повреждении памятника на братской могиле советских офицеров в Латвии и участии в вооруженном конфликте в качестве наемника в отношении Гундарса Калве направлено в Верховный суд ДНР, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Калве Гундарса. Он обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в одном из городских парков в городе Екабпилс располагался памятник на братской могиле трех советских офицеров, погибших в Великой Отечественной войне. В феврале 2021 года Калве, используя колесный погрузчик, снес установленное на верхней части надгробного памятника артиллерийское орудие. Кроме того, не позднее 24 февраля 2022 года на Украине неустановленными лицами из числа силовых структур и представителей высшего политического руководства было создано военизированное формирование - добровольческий батальон "ОДЧ Карпатская Сечь". В его ряды вербовались граждане иностранных государств, готовых за материальное вознаграждение участвовать в качестве наемников в боевых действиях против силовых структур ЛНР и ДНР, а также российской армии. С 28 февраля 2022 года в состав "Карпатской Сечи" вошел Калве, за участие в боевых действиях он получал не менее 600 долларов в месяц. В связи с тем, что Калве скрылся от следствия, он объявлен в международный розыск. Басманным районным судом Москвы ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20231221/simvolika-1917357270.html
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россия, донецкая народная республика, латвия
Россия, Донецкая Народная Республика, Латвия
В ДНР рассмотрят дело о повреждении памятника братской могилы в Латвии

В ДНР заочно рассмотрят дело о повреждении памятника на братской могиле в Латвии

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Уголовное дело о повреждении памятника на братской могиле советских офицеров в Латвии и участии в вооруженном конфликте в качестве наемника в отношении Гундарса Калве направлено в Верховный суд ДНР, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
«
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Калве Гундарса. Он обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в одном из городских парков в городе Екабпилс располагался памятник на братской могиле трех советских офицеров, погибших в Великой Отечественной войне. В феврале 2021 года Калве, используя колесный погрузчик, снес установленное на верхней части надгробного памятника артиллерийское орудие.
Кроме того, не позднее 24 февраля 2022 года на Украине неустановленными лицами из числа силовых структур и представителей высшего политического руководства было создано военизированное формирование - добровольческий батальон "ОДЧ Карпатская Сечь". В его ряды вербовались граждане иностранных государств, готовых за материальное вознаграждение участвовать в качестве наемников в боевых действиях против силовых структур ЛНР и ДНР, а также российской армии. С 28 февраля 2022 года в состав "Карпатской Сечи" вошел Калве, за участие в боевых действиях он получал не менее 600 долларов в месяц.
В связи с тем, что Калве скрылся от следствия, он объявлен в международный розыск. Басманным районным судом Москвы ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
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