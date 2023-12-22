Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху хочет бессрочно оккупировать сектор Газа, пишет WP - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 22.12.2023 (обновлено: 14:30 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/okkupatsiya-1917450807.html
Нетаньяху хочет бессрочно оккупировать сектор Газа, пишет WP
Нетаньяху хочет бессрочно оккупировать сектор Газа, пишет WP - РИА Новости, 22.12.2023
Нетаньяху хочет бессрочно оккупировать сектор Газа, пишет WP
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации сектора Газа, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:11
2023-12-22T14:30
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
тель-авив
сша
энтони блинкен
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_be3a359bc617130765a64ee1c3546a60.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации сектора Газа, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.Как рассказал газете высокопоставленный представитель Белого дома, администрация президента США Джо Байдена нацелена на то, чтобы убедить Тель-Авив согласиться на возвращение Палестинской администрации в анклав после окончания конфликта. "Нетаньяху решительно отверг эту идею, но также не сказал, кто, по его мнению, должен управлять Газой. &lt;...&gt; Однако он выдвинул идею бессрочной оккупации Израилем этой территории", — говорится в публикации.Издание уточнило, что это предложение отвергают многие израильтяне. При этом Вашингтон считает, что в конечном итоге сможет убедить Нетаньяху согласиться на передачу управления сектором Газа Палестинской национальной администрации.По словам одного из чиновников, израильское правительство, которое изначально заявляло, что не пропустит гуманитарную помощь в Газу и не согласится на перемирие, в итоге уступило по обоим вопросам после давления со стороны США.&quot;Это усиливает надежды на то, что давление со стороны президента США Джо Байдена, который пользуется популярностью в Израиле за поддержку страны после атаки, может повлиять на Нетаньяху и уступить в вопросе палестинской администрации&quot;, — указано в статье.Как сообщал в начале ноября госсекретарь США Энтони Блинкен, Израиль заверил, что не имеет ни намерения, ни желания брать Газу под контроль и принимать ответственность за нее по итогам военной операции. При этом позднее в тот же месяц Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не отдаст контроль над безопасностью в анклаве ни при каких обстоятельствах, а военные будут оставаться там столько, сколько потребуется.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска фактически разделили анклав на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала ударов ЦАХАЛ превысило 20 тысяч, пострадали свыше 52 тысяч человек.
https://ria.ru/20231222/izrail-1917388850.html
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
https://ria.ru/20231221/izrail-1917293377.html
https://ria.ru/20231220/palestina-1917023002.html
https://ria.ru/20231222/konflikt-1915630213.html
израиль
тель-авив
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aaa0b2e89e60da9bd7e96b5a7a000c96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив, сша, энтони блинкен, джо байден, оон, хамас
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Тель-Авив, США, Энтони Блинкен, Джо Байден, ООН, ХАМАС
Нетаньяху хочет бессрочно оккупировать сектор Газа, пишет WP

WP: Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации Газы со стороны Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации сектора Газа, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Как рассказал газете высокопоставленный представитель Белого дома, администрация президента США Джо Байдена нацелена на то, чтобы убедить Тель-Авив согласиться на возвращение Палестинской администрации в анклав после окончания конфликта.
Последствия обстрелов Сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Израиль озвучил ХАМАС новое предложение по обмену заложников
Вчера, 09:10
"Нетаньяху решительно отверг эту идею, но также не сказал, кто, по его мнению, должен управлять Газой. <...> Однако он выдвинул идею бессрочной оккупации Израилем этой территории", — говорится в публикации.
Издание уточнило, что это предложение отвергают многие израильтяне. При этом Вашингтон считает, что в конечном итоге сможет убедить Нетаньяху согласиться на передачу управления сектором Газа Палестинской национальной администрации.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Байден пытался спасти Нетаньяху, но премьер хочет лишить Израиль будущего
14 декабря, 08:00
По словам одного из чиновников, израильское правительство, которое изначально заявляло, что не пропустит гуманитарную помощь в Газу и не согласится на перемирие, в итоге уступило по обоим вопросам после давления со стороны США.
«

"Это усиливает надежды на то, что давление со стороны президента США Джо Байдена, который пользуется популярностью в Израиле за поддержку страны после атаки, может повлиять на Нетаньяху и уступить в вопросе палестинской администрации", — указано в статье.

Как сообщал в начале ноября госсекретарь США Энтони Блинкен, Израиль заверил, что не имеет ни намерения, ни желания брать Газу под контроль и принимать ответственность за нее по итогам военной операции. При этом позднее в тот же месяц Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не отдаст контроль над безопасностью в анклаве ни при каких обстоятельствах, а военные будут оставаться там столько, сколько потребуется.
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Израиль расширил зону боевых действий в секторе Газа
21 декабря, 17:07

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа, 20 декабря 2023 года - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Палестина обратилась в МУС из-за действий Израиля в Газе
20 декабря, 17:14
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска фактически разделили анклав на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала ударов ЦАХАЛ превысило 20 тысяч, пострадали свыше 52 тысяч человек.
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуТель-АвивСШАЭнтони БлинкенДжо БайденООНХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала