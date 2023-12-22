https://ria.ru/20231222/okkupatsiya-1917450807.html

Нетаньяху хочет бессрочно оккупировать сектор Газа, пишет WP

Нетаньяху хочет бессрочно оккупировать сектор Газа, пишет WP - РИА Новости, 22.12.2023

Нетаньяху хочет бессрочно оккупировать сектор Газа, пишет WP

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации сектора Газа, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:11

2023-12-22T13:11

2023-12-22T14:30

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

тель-авив

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации сектора Газа, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.Как рассказал газете высокопоставленный представитель Белого дома, администрация президента США Джо Байдена нацелена на то, чтобы убедить Тель-Авив согласиться на возвращение Палестинской администрации в анклав после окончания конфликта. "Нетаньяху решительно отверг эту идею, но также не сказал, кто, по его мнению, должен управлять Газой. <...> Однако он выдвинул идею бессрочной оккупации Израилем этой территории", — говорится в публикации.Издание уточнило, что это предложение отвергают многие израильтяне. При этом Вашингтон считает, что в конечном итоге сможет убедить Нетаньяху согласиться на передачу управления сектором Газа Палестинской национальной администрации.По словам одного из чиновников, израильское правительство, которое изначально заявляло, что не пропустит гуманитарную помощь в Газу и не согласится на перемирие, в итоге уступило по обоим вопросам после давления со стороны США."Это усиливает надежды на то, что давление со стороны президента США Джо Байдена, который пользуется популярностью в Израиле за поддержку страны после атаки, может повлиять на Нетаньяху и уступить в вопросе палестинской администрации", — указано в статье.Как сообщал в начале ноября госсекретарь США Энтони Блинкен, Израиль заверил, что не имеет ни намерения, ни желания брать Газу под контроль и принимать ответственность за нее по итогам военной операции. При этом позднее в тот же месяц Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не отдаст контроль над безопасностью в анклаве ни при каких обстоятельствах, а военные будут оставаться там столько, сколько потребуется.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска фактически разделили анклав на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала ударов ЦАХАЛ превысило 20 тысяч, пострадали свыше 52 тысяч человек.

https://ria.ru/20231222/izrail-1917388850.html

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

https://ria.ru/20231221/izrail-1917293377.html

https://ria.ru/20231220/palestina-1917023002.html

https://ria.ru/20231222/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив, сша, энтони блинкен, джо байден, оон, хамас