https://ria.ru/20231222/obvinenie-1917585930.html
Замгендиректора "Роскосмоса" обвинили в мошенничестве
Замгендиректора "Роскосмоса" обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 22.12.2023
Замгендиректора "Роскосмоса" обвинили в мошенничестве
Заместителя генерального директора "Роскосмоса" Олега Фролова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T21:26
2023-12-22T21:26
2023-12-22T21:47
происшествия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Заместителя генерального директора "Роскосмоса" Олега Фролова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Олега Фролова, индивидуального предпринимателя, а также представителя коммерческой организации. Каждому из трех фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере)", — говорится в публикации.По данным следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в сговор с двумя соучастниками для хищения бюджетных средств при закупке оборудования на сумму не менее 435 миллионов рублей.В пятницу суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили задержание Фролова и добавили, что детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в ведении СК.
https://ria.ru/20231222/arest-1917584629.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Космос - РИА Наука, Россия, Олег Фролов, Роскосмос, Следственный комитет России (СК РФ)
Замгендиректора "Роскосмоса" обвинили в мошенничестве
СК: замгендиректора "Роскосмоса" Фролова обвинили в хищении бюджетных средств