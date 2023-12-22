https://ria.ru/20231222/obvinenie-1917585930.html

Замгендиректора "Роскосмоса" обвинили в мошенничестве

Замгендиректора "Роскосмоса" обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 22.12.2023

Замгендиректора "Роскосмоса" обвинили в мошенничестве

Заместителя генерального директора "Роскосмоса" Олега Фролова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T21:26

2023-12-22T21:26

2023-12-22T21:47

происшествия

космос - риа наука

россия

олег фролов

роскосмос

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Заместителя генерального директора "Роскосмоса" Олега Фролова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Олега Фролова, индивидуального предпринимателя, а также представителя коммерческой организации. Каждому из трех фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере)", — говорится в публикации.По данным следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в сговор с двумя соучастниками для хищения бюджетных средств при закупке оборудования на сумму не менее 435 миллионов рублей.В пятницу суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили задержание Фролова и добавили, что детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в ведении СК.

https://ria.ru/20231222/arest-1917584629.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, космос - риа наука, россия, олег фролов, роскосмос, следственный комитет россии (ск рф)