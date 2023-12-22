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Замгендиректора "Роскосмоса" обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 22.12.2023
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21:26 22.12.2023 (обновлено: 21:47 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/obvinenie-1917585930.html
Замгендиректора "Роскосмоса" обвинили в мошенничестве
Замгендиректора "Роскосмоса" обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 22.12.2023
Замгендиректора "Роскосмоса" обвинили в мошенничестве
Заместителя генерального директора "Роскосмоса" Олега Фролова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T21:26
2023-12-22T21:47
происшествия
космос - риа наука
россия
олег фролов
роскосмос
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Заместителя генерального директора "Роскосмоса" Олега Фролова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.&quot;Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора государственной корпорации по космической деятельности &quot;Роскосмос&quot; Олега Фролова, индивидуального предпринимателя, а также представителя коммерческой организации. Каждому из трех фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере)&quot;, — говорится в публикации.По данным следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в сговор с двумя соучастниками для хищения бюджетных средств при закупке оборудования на сумму не менее 435 миллионов рублей.В пятницу суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили задержание Фролова и добавили, что детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в ведении СК.
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происшествия, космос - риа наука, россия, олег фролов, роскосмос, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Космос - РИА Наука, Россия, Олег Фролов, Роскосмос, Следственный комитет России (СК РФ)
Замгендиректора "Роскосмоса" обвинили в мошенничестве

СК: замгендиректора "Роскосмоса" Фролова обвинили в хищении бюджетных средств

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Заместителя генерального директора "Роскосмоса" Олега Фролова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
«

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Олега Фролова, индивидуального предпринимателя, а также представителя коммерческой организации. Каждому из трех фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере)", — говорится в публикации.

По данным следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в сговор с двумя соучастниками для хищения бюджетных средств при закупке оборудования на сумму не менее 435 миллионов рублей.
В пятницу суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили задержание Фролова и добавили, что детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в ведении СК.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Москве арестовали гендиректора крупного космического НПП
Вчера, 21:16
 
ПроисшествияКосмос - РИА НаукаРоссияОлег ФроловРоскосмосСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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