https://ria.ru/20231222/konferentsiya-1917576556.html

В Москве прошла первая практическая конференция Urban Research

В Москве прошла первая практическая конференция Urban Research - РИА Новости, 22.12.2023

В Москве прошла первая практическая конференция Urban Research

Первая практическая конференция Urban Research, организованная АНО "Московский урбанистический форум" в Городских лабораториях ВЭБ.РФ 21 декабря, собрала более... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T20:21

2023-12-22T20:21

2023-12-22T20:21

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917575859_0:78:1600:978_1920x0_80_0_0_b05dbe6637758e7028c59336bb115413.jpg

МОСКВА, 22 дек – пресс-служба АНО "Московский урбанистический форум". Первая практическая конференция Urban Research, организованная АНО "Московский урбанистический форум" в Городских лабораториях ВЭБ.РФ 21 декабря, собрала более 200 участников и более 30 спикеров. "Конференция была задумана как экспертная площадка, и именно такой она и получилась. Мы собрали ведущих рынка исследований и специалистов-практиков, которые делились конкретными кейсами исследований и тем, как именно они применялись в реализации проектов. Еще одна задача, которую мы ставили перед собой – создание площадки для диалога между профессиональными исследователями и стейкхолдерами рынка, и мы считаем, что нам это удалось. Мы получили положительный отклик от всех участников, а для нас это главная оценка", – отметил генеральный директор АНО "Московский урбанистический форум" Павел Гончаров, подводя итоги конференции. Тема конференции была "Город данных. Актуальные городские исследования и область их применения". "Городские исследования и данные помогают ответить на вопросы, каким образом жители взаимодействуют с городом, какие проблемы они испытывают и какие возможности предоставляются для улучшения качества жизни. Это помогает реализовывать проекты, направленные на создание комфортной городской среды, отвечая на потребности общества. Результаты качественно проведенных исследований должны всегда лежать в основе городских инфраструктурных и девелоперских проектов", – такое мнение выразил один участников практической конференции. На конференции выступили такие спикеры, как коммерческий директор ДОМ.РФ Елена Орешкина, руководитель направления анализа данных ВЭБ.РФ Борисов Никита, управляющий партнер Института развития городов ПОЛИС Александр Красавцев, руководитель проектов бюро Atlas Дарья Коваленко, директор направления по работе с госсектором VK Дмитрий Комендантов, директор по маркетингу, АО "Терра Тех" (дочернее предприятие АО "Российские космические системы", Госкорпорация "Роскосмос") Елена Натарова, директор по аналитике и маркетинговым концепциям ГК "Пионер" Екатерина Петрова и другие представители индустрии. Так, руководитель направления анализа данных ВЭБ.РФ Никита Борисов рассказал об аналитическом инструменте ВЭБ.РФ "Индекс качества жизни", который показывает, как меняется качество жизни людей в городах, и о планах создать единую платформу, агрегирующую все знания о российских городах. "В рамках обновления индекса в этом году мы провели работу и сформировали методику оценки влияния инвестиционных проектов на качество жизни. Теперь мы можем оценить социально-экономическое благо, создаваемое государством и бизнесом, в расчете на один рубль вложенных инвестиций. Это помогает крупному бизнесу принимать управленческие решения. "Индекс" постоянно развивается и обновляется. Одна из наших больших амбиций на 2024 год – сделать единую платформу со всеми знаниями о городах, она будет называться "Города.РФ"", – сказал представитель госкорпорации. В программу конференции вошли пленарная сессия и питч-сессия, на которой были представлены отобранные по итогам открытого конкурса исследовательские работы, а также экспертных дискуссий и круглых столов. Кроме того, на полях мероприятия состоялась стратегическая сессия Молодежного совета МУФ "Лидеры городских смыслов" - первое заседание Совета, созданного в ходе работы молодежного трека деловой программы Московского урбанистического форума – 2023. Таким образом, конференция стала объединяющей площадкой для экспертизы представителей академического сообщества в области городского развития с прикладными знаниями специалистов-практиков. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пресс-релизы