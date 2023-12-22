https://ria.ru/20231222/khodorkovskiy-1917455724.html

Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие плашки иноагента

Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 22.12.2023

Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие плашки иноагента

Мещанский суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях, сообщили... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:31

2023-12-22T13:31

2023-12-22T13:33

происшествия

москва

михаил ходорковский*

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Ходорковского М.Б.* виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде. В январе Ходорковского*, уехавшего за границу после помилования президентом в 2013 году, уже штрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки в материалах в Telegram и на YouTube. В реестр физлиц-иноагентов некогда одного из богатейших бизнесменов России внесли в мае 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231221/bykov-1917202854.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, михаил ходорковский*