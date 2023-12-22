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Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 22.12.2023
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13:31 22.12.2023 (обновлено: 13:33 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/khodorkovskiy-1917455724.html
Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 22.12.2023
Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие плашки иноагента
Мещанский суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях, сообщили... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:31
2023-12-22T13:33
происшествия
москва
михаил ходорковский*
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Ходорковского М.Б.* виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде. В январе Ходорковского*, уехавшего за границу после помилования президентом в 2013 году, уже штрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки в материалах в Telegram и на YouTube. В реестр физлиц-иноагентов некогда одного из богатейших бизнесменов России внесли в мае 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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происшествия, москва, михаил ходорковский*
Происшествия, Москва, Михаил Ходорковский*
Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие плашки иноагента

Суд оштрафовал Ходорковского на 50 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкБывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский*
Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Ходорковского М.Б.* виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде.
В январе Ходорковского*, уехавшего за границу после помилования президентом в 2013 году, уже штрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки в материалах в Telegram и на YouTube.
В реестр физлиц-иноагентов некогда одного из богатейших бизнесменов России внесли в мае 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Писатель Дмитрий Быков* - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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ПроисшествияМоскваМихаил Ходорковский*
 
 
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