https://ria.ru/20231222/khodorkovskiy-1917455724.html
Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 22.12.2023
Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие плашки иноагента
Мещанский суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях, сообщили... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:31
2023-12-22T13:31
2023-12-22T13:33
происшествия
москва
михаил ходорковский*
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Ходорковского М.Б.* виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде. В январе Ходорковского*, уехавшего за границу после помилования президентом в 2013 году, уже штрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки в материалах в Telegram и на YouTube. В реестр физлиц-иноагентов некогда одного из богатейших бизнесменов России внесли в мае 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231221/bykov-1917202854.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, михаил ходорковский*
Происшествия, Москва, Михаил Ходорковский*
Суд оштрафовал Ходорковского* за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал Ходорковского на 50 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на 50 тысяч рублей оштрафовал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Ходорковского М.Б.* виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде.
В январе Ходорковского*, уехавшего за границу после помилования президентом в 2013 году, уже штрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки в материалах в Telegram и на YouTube.
В реестр физлиц-иноагентов некогда одного из богатейших бизнесменов России внесли в мае 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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