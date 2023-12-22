https://ria.ru/20231222/kandidaty-1917449683.html
В Кремле прокомментировали выдвижение кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы
В Кремле прокомментировали выдвижение кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы - РИА Новости, 22.12.2023
В Кремле прокомментировали выдвижение кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы
Парламентские партии реализуют свое право, выдвигая кандидатов на выборы президента, все происходит в строгом соответствии с законодательством, сообщил... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T13:05
2023-12-22T13:05
2023-12-22T13:05
выборы президента россии — 2024
дмитрий песков
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
лдпр
кпрф
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Парламентские партии реализуют свое право, выдвигая кандидатов на выборы президента, все происходит в строгом соответствии с законодательством, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее 35-й предвыборный съезд ЛДПР выдвинул действующего главу партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента РФ. А президиум КПРФ поддержан кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова от партии на президентские выборы. "Все происходит в строгом соответствии с нашим избирательным законодательством, это право парламентских партий выдвигать своих кандидатов, они реализуются," - сообщил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать выдвижение партий своих кандидатов. Выборы президента России пройдут в марте 2024 года.
https://ria.ru/20231221/vybory-1917177634.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, лдпр, кпрф
Выборы президента России — 2024, Дмитрий Песков, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, ЛДПР, КПРФ
В Кремле прокомментировали выдвижение кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы
Песков заявил, что кандидаты от ЛДПР и КПРФ имеют право избираться в президенты
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Парламентские партии реализуют свое право, выдвигая кандидатов на выборы президента, все происходит в строгом соответствии с законодательством, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее 35-й предвыборный съезд ЛДПР
выдвинул действующего главу партии Леонида Слуцкого
кандидатом на выборах президента РФ. А президиум КПРФ поддержан кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова
от партии на президентские выборы.
"Все происходит в строгом соответствии с нашим избирательным законодательством, это право парламентских партий выдвигать своих кандидатов, они реализуются," - сообщил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать выдвижение партий своих кандидатов.
Выборы президента России пройдут в марте 2024 года.
Матвиенко ожидает попыток извне вмешаться в выборы президента