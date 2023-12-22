https://ria.ru/20231222/kandidaty-1917449683.html

В Кремле прокомментировали выдвижение кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы

В Кремле прокомментировали выдвижение кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы - РИА Новости, 22.12.2023

В Кремле прокомментировали выдвижение кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы

Парламентские партии реализуют свое право, выдвигая кандидатов на выборы президента, все происходит в строгом соответствии с законодательством, сообщил... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T13:05

2023-12-22T13:05

2023-12-22T13:05

выборы президента россии — 2024

дмитрий песков

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

лдпр

кпрф

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Парламентские партии реализуют свое право, выдвигая кандидатов на выборы президента, все происходит в строгом соответствии с законодательством, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее 35-й предвыборный съезд ЛДПР выдвинул действующего главу партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента РФ. А президиум КПРФ поддержан кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова от партии на президентские выборы. "Все происходит в строгом соответствии с нашим избирательным законодательством, это право парламентских партий выдвигать своих кандидатов, они реализуются," - сообщил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать выдвижение партий своих кандидатов. Выборы президента России пройдут в марте 2024 года.

https://ria.ru/20231221/vybory-1917177634.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, лдпр, кпрф