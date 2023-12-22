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Минюст обновил список иноагентов - РИА Новости, 22.12.2023
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21:26 22.12.2023 (обновлено: 23:26 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/inoagenty-1917586070.html
Минюст обновил список иноагентов
Минюст обновил список иноагентов - РИА Новости, 22.12.2023
Минюст обновил список иноагентов
Мультипликатор Олег Куваев*, политолог Александр Рыклин*, лишенный сана бывший протодиакон Андрей Кураев* и издание "Можем объяснить"* включены в реестр... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T21:26
2023-12-22T23:26
россия
андрей кураев
общество
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мультипликатор Олег Куваев*, политолог Александр Рыклин*, лишенный сана бывший протодиакон Андрей Кураев* и издание "Можем объяснить"* включены в реестр иноагентов, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ. &quot;Двадцать второго декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. Г. Баунов*, С. С. Дарбинян*, О. И. Куваев*, А. В. Кураев*, В. Е. Ратникова*, А. Ю. Рыклин*, Интернет-издание &quot;Вёрстка Медиа&quot;*, а также проект &quot;Можем объяснить&quot;*, - говорится в сообщении.Согласно данным министерства, мультипликатор Олег Куваев* выступал против СВО на Украине и участвовал в сборах средств для поддержки ВСУ. Он также распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и Вооруженных Сил РФ. Проживает за пределами России.По данным Минюста, политолог Александр Рыклин* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также в отношении Вооруженных Сил РФ. Не живет в Российской Федерации.Уточняется, что лишенный сана бывший протодиакон Андрей Кураев* также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Он выступал против СВО на Украине. Кроме того, Кураев* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иноагентов. Также он участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Проживает за пределами России.В реестр также внесено издание "Можем объяснить"*, которое выступало против СВО на Украине, распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Оно также принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений иностранных агентов. Издание получает поддержку со стороны информационных ресурсов, связанных с иноагентами, а журналистами издания являются лица, включенные в реестр иностранных агентов, уточняет Минюст.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231215/inoagenty-1916118396.html
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россия, андрей кураев, общество, украина, вооруженные силы украины
Россия, Андрей Кураев, Общество, Украина, Вооруженные силы Украины
Минюст обновил список иноагентов

Минюст признал иноагентами создателя "Масяни" Куваева и экс-протодиакона Кураева

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мультипликатор Олег Куваев*, политолог Александр Рыклин*, лишенный сана бывший протодиакон Андрей Кураев* и издание "Можем объяснить"* включены в реестр иноагентов, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.
«

"Двадцать второго декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. Г. Баунов*, С. С. Дарбинян*, О. И. Куваев*, А. В. Кураев*, В. Е. Ратникова*, А. Ю. Рыклин*, Интернет-издание "Вёрстка Медиа"*, а также проект "Можем объяснить"*, - говорится в сообщении.

Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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15 декабря, 21:22
Согласно данным министерства, мультипликатор Олег Куваев* выступал против СВО на Украине и участвовал в сборах средств для поддержки ВСУ. Он также распространял недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и Вооруженных Сил РФ. Проживает за пределами России.
По данным Минюста, политолог Александр Рыклин* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также в отношении Вооруженных Сил РФ. Не живет в Российской Федерации.
Уточняется, что лишенный сана бывший протодиакон Андрей Кураев* также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Он выступал против СВО на Украине. Кроме того, Кураев* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иноагентов. Также он участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Проживает за пределами России.
В реестр также внесено издание "Можем объяснить"*, которое выступало против СВО на Украине, распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Оно также принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений иностранных агентов. Издание получает поддержку со стороны информационных ресурсов, связанных с иноагентами, а журналистами издания являются лица, включенные в реестр иностранных агентов, уточняет Минюст.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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