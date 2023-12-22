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Байден расширит запрет на импорт в США продукции российского происхождения
Байден расширит запрет на импорт в США продукции российского происхождения - РИА Новости, 22.12.2023
Байден расширит запрет на импорт в США продукции российского происхождения
Президент США Джо Байден в пятницу подпишет указ, который затруднит поставки на американский рынок продукции, происходящей из России, но переработанной за... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T16:40
2023-12-22T16:40
2023-12-22T16:40
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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу подпишет указ, который затруднит поставки на американский рынок продукции, происходящей из России, но переработанной за пределами РФ, сообщил Белый дом. В заранее опубликованных комментариях администрация США дала понять, что речь идет в первую очередь о бриллиантах и морепродуктах. "Сегодняшний указ вносит изменения в указ 14068, предоставляя полномочия запрещать по заключению соответствующих министерств и ведомств США импорт определенной продукции, которая добывается или производится полностью или частично в России, даже если в дальнейшем она перерабатывается в третьей стране", - сказано в комментарии. Тем же указом Байден создаст правовую основу для отключения от финансовой системы США зарубежных банков, уличенных в содействии РФ в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса.
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сша, джо байден, россия
Байден расширит запрет на импорт в США продукции российского происхождения
Джо Байден расширит запрет на импорт в США продукции российского происхождения
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу подпишет указ, который затруднит поставки на американский рынок продукции, происходящей из России, но переработанной за пределами РФ, сообщил Белый дом.
В заранее опубликованных комментариях администрация США дала понять, что речь идет в первую очередь о бриллиантах и морепродуктах.
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"Сегодняшний указ вносит изменения в указ 14068, предоставляя полномочия запрещать по заключению соответствующих министерств и ведомств США импорт определенной продукции, которая добывается или производится полностью или частично в России, даже если в дальнейшем она перерабатывается в третьей стране", - сказано в комментарии.
Тем же указом Байден создаст правовую основу для отключения от финансовой системы США зарубежных банков, уличенных в содействии РФ в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса.
Байден намерен усилить санкции против России