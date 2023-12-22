https://ria.ru/20231222/import-1917529074.html

Байден расширит запрет на импорт в США продукции российского происхождения

Байден расширит запрет на импорт в США продукции российского происхождения - РИА Новости, 22.12.2023

Байден расширит запрет на импорт в США продукции российского происхождения

Президент США Джо Байден в пятницу подпишет указ, который затруднит поставки на американский рынок продукции, происходящей из России, но переработанной за... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:40

2023-12-22T16:40

2023-12-22T16:40

сша

джо байден

россия

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу подпишет указ, который затруднит поставки на американский рынок продукции, происходящей из России, но переработанной за пределами РФ, сообщил Белый дом. В заранее опубликованных комментариях администрация США дала понять, что речь идет в первую очередь о бриллиантах и морепродуктах. "Сегодняшний указ вносит изменения в указ 14068, предоставляя полномочия запрещать по заключению соответствующих министерств и ведомств США импорт определенной продукции, которая добывается или производится полностью или частично в России, даже если в дальнейшем она перерабатывается в третьей стране", - сказано в комментарии. Тем же указом Байден создаст правовую основу для отключения от финансовой системы США зарубежных банков, уличенных в содействии РФ в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса.

https://ria.ru/20231222/bayden-1917468525.html

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сша, джо байден, россия