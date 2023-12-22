"Американцы погибнут": в сенате США забили тревогу из-за новой угрозы
Сенатор Коттон: обострение в Красном море приведет к гибели американцев
© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ситуация с атаками хуситов на торговые суда в Красном море "рано или поздно" приведет к гибели американцев, заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон.
Отвечая на ремарку ведущего о том, что американские военные могут за короткий срок вынудить хуситов остановить атаки в Красном море, а Белый дом к этому не стремится, сенатор заявил, что "американская огневая мощь" может поспособствовать решению вопроса.
"Это (удары. — Прим. ред.) должно было случиться два месяца назад, с самого первого пуска в направлении Израиля, наших кораблей или коммерческих судов, которые идут через Красное море", — выразил недовольство Коттон.
"Рано или поздно погибнут американцы, и это (атаки хуситов на суда. — Прим. ред.) нанесет ущерб американской экономике", — резюмировал сенатор.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак хуситов на торговые суда, которые вынудили многие компании по организации морских перевозок прекратить использовать маршруты в Красном море. В операции, по его словам, будут участвовать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor.