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"Американцы погибнут": в сенате США забили тревогу из-за новой угрозы - РИА Новости, 22.12.2023
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07:27 22.12.2023 (обновлено: 15:47 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/gibel-1917381501.html
"Американцы погибнут": в сенате США забили тревогу из-за новой угрозы
"Американцы погибнут": в сенате США забили тревогу из-за новой угрозы - РИА Новости, 22.12.2023
"Американцы погибнут": в сенате США забили тревогу из-за новой угрозы
Ситуация с атаками хуситов на торговые суда в Красном море "рано или поздно" приведет к гибели американцев, заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец от... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T07:27
2023-12-22T15:47
в мире
красное море
израиль
ллойд остин
министерство обороны сша
ансар алла
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ситуация с атаками хуситов на торговые суда в Красном море "рано или поздно" приведет к гибели американцев, заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон.Отвечая на ремарку ведущего о том, что американские военные могут за короткий срок вынудить хуситов остановить атаки в Красном море, а Белый дом к этому не стремится, сенатор заявил, что "американская огневая мощь" может поспособствовать решению вопроса."Это (удары. — Прим. ред.) должно было случиться два месяца назад, с самого первого пуска в направлении Израиля, наших кораблей или коммерческих судов, которые идут через Красное море", — выразил недовольство Коттон.По его утверждению, поскольку США не предприняли подобных действий, данные инциденты происходят все чаще, "такую же историю" можно увидеть на примере ударов по американским военным в Ираке и Сирии."Рано или поздно погибнут американцы, и это (атаки хуситов на суда. — Прим. ред.) нанесет ущерб американской экономике", — резюмировал сенатор.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак хуситов на торговые суда, которые вынудили многие компании по организации морских перевозок прекратить использовать маршруты в Красном море. В операции, по его словам, будут участвовать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor.
https://ria.ru/20231220/koridor-1917044954.html
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в мире, красное море, израиль, ллойд остин, министерство обороны сша, ансар алла, сша
В мире, Красное море, Израиль, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Ансар Алла, США
"Американцы погибнут": в сенате США забили тревогу из-за новой угрозы

Сенатор Коттон: обострение в Красном море приведет к гибели американцев

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ситуация с атаками хуситов на торговые суда в Красном море "рано или поздно" приведет к гибели американцев, заявил в эфире Fox News сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон.
Отвечая на ремарку ведущего о том, что американские военные могут за короткий срок вынудить хуситов остановить атаки в Красном море, а Белый дом к этому не стремится, сенатор заявил, что "американская огневая мощь" может поспособствовать решению вопроса.
Красное море - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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"Это (удары. — Прим. ред.) должно было случиться два месяца назад, с самого первого пуска в направлении Израиля, наших кораблей или коммерческих судов, которые идут через Красное море", — выразил недовольство Коттон.
По его утверждению, поскольку США не предприняли подобных действий, данные инциденты происходят все чаще, "такую же историю" можно увидеть на примере ударов по американским военным в Ираке и Сирии.
"Рано или поздно погибнут американцы, и это (атаки хуситов на суда. — Прим. ред.) нанесет ущерб американской экономике", — резюмировал сенатор.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак хуситов на торговые суда, которые вынудили многие компании по организации морских перевозок прекратить использовать маршруты в Красном море. В операции, по его словам, будут участвовать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor.
Боевики-хуситы - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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В миреКрасное мореИзраильЛлойд ОстинМинистерство обороны СШААнсар АллаСША
 
 
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