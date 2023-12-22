Рейтинг@Mail.ru
Четверти семей в Газе угрожает катастрофический голод, подсчитали в ООН - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/gaza-1917369606.html
Четверти семей в Газе угрожает катастрофический голод, подсчитали в ООН
Четверти семей в Газе угрожает катастрофический голод, подсчитали в ООН - РИА Новости, 22.12.2023
Четверти семей в Газе угрожает катастрофический голод, подсчитали в ООН
Четверть домохозяйств в секторе Газа израсходовали запасы продовольствия и находятся под угрозой катастрофического голода, говорится в комплексной классификации РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T02:00
2023-12-22T02:00
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917027551_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00f369ce029cc4fec1956e8326b35550.jpg
РИМ, 22 дек – РИА Новости. Четверть домохозяйств в секторе Газа израсходовали запасы продовольствия и находятся под угрозой катастрофического голода, говорится в комплексной классификации стадий (ККС) продовольственной безопасности, которую представили Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН). Согласно их данным, в период с декабря 2023 года по февраль с кризисным уровнем (третья стадия по IPC/ККС) тяжелого отсутствия продовольственной безопасности сталкивается все население Газы в 2,2 миллиона человек. Это означает, что у домохозяйств либо есть проблемы в потреблении продуктов питания, которые выражаются в недоедании или в низкой способности удовлетворить минимальные потребности в продовольствии, но только за счет истощения основных средств к существованию. "Существует риск наступлений голодной смерти, если не будет восстановлен доступ к достаточному питанию, чистой воде, медицинским и санитарным услугам", - говорится в сообщении ВПП, поступившем в РИА Новости. По оценкам, 26% жителей Газы (577 тысяч человек) исчерпали свои запасы продовольствия и возможности выживания и находятся под угрозой катастрофического голода (пятая и последняя ступень шкалы IPC/ККС). "В докладе говорится, что риск голода возрастает с каждым дополнительным днем боевых действий и ограничения гуманитарного доступа, что ограничивает доступ значительной части населения сектора Газа к продовольствию, базовым услугам и помощи для спасения жизней. Чрезвычайная концентрация или изоляция людей в неподходящих убежищах или зонах без базовых услуг вносят основной вклад в риск наступления голода", - сообщила, в свою очередь, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Согласно этим оценкам, если нынешняя ситуация интенсивного конфликта и ограничения гуманитарного доступа сохранится, существует риск наступления голодных смертей в течение следующего полугодия.
https://ria.ru/20231221/otvetstvennost-1917355486.html
https://ria.ru/20231219/rezolyutsiya-1916810451.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917027551_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc9fcf3d316aeaa9e6e3f275cad93a38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Четверти семей в Газе угрожает катастрофический голод, подсчитали в ООН

Доклад ВПП ООН: четверти семей в секторе Газа угрожает катастрофический голод

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы укрываются от израильского удара по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 22 дек – РИА Новости. Четверть домохозяйств в секторе Газа израсходовали запасы продовольствия и находятся под угрозой катастрофического голода, говорится в комплексной классификации стадий (ККС) продовольственной безопасности, которую представили Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН).
Согласно их данным, в период с декабря 2023 года по февраль с кризисным уровнем (третья стадия по IPC/ККС) тяжелого отсутствия продовольственной безопасности сталкивается все население Газы в 2,2 миллиона человек. Это означает, что у домохозяйств либо есть проблемы в потреблении продуктов питания, которые выражаются в недоедании или в низкой способности удовлетворить минимальные потребности в продовольствии, но только за счет истощения основных средств к существованию.
Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Лидер Израиля возложил на ООН ответственность за недостаток помощи для Газы
Вчера, 21:53
"Существует риск наступлений голодной смерти, если не будет восстановлен доступ к достаточному питанию, чистой воде, медицинским и санитарным услугам", - говорится в сообщении ВПП, поступившем в РИА Новости. По оценкам, 26% жителей Газы (577 тысяч человек) исчерпали свои запасы продовольствия и возможности выживания и находятся под угрозой катастрофического голода (пятая и последняя ступень шкалы IPC/ККС).
"В докладе говорится, что риск голода возрастает с каждым дополнительным днем боевых действий и ограничения гуманитарного доступа, что ограничивает доступ значительной части населения сектора Газа к продовольствию, базовым услугам и помощи для спасения жизней. Чрезвычайная концентрация или изоляция людей в неподходящих убежищах или зонах без базовых услуг вносят основной вклад в риск наступления голода", - сообщила, в свою очередь, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.
Согласно этим оценкам, если нынешняя ситуация интенсивного конфликта и ограничения гуманитарного доступа сохранится, существует риск наступления голодных смертей в течение следующего полугодия.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Небензя: Россия призывает к выполнению резолюции СБ ООН по Газе
19 декабря, 19:57
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала