https://ria.ru/20231222/gaza-1917369606.html

Четверти семей в Газе угрожает катастрофический голод, подсчитали в ООН

Четверти семей в Газе угрожает катастрофический голод, подсчитали в ООН - РИА Новости, 22.12.2023

Четверти семей в Газе угрожает катастрофический голод, подсчитали в ООН

Четверть домохозяйств в секторе Газа израсходовали запасы продовольствия и находятся под угрозой катастрофического голода, говорится в комплексной классификации РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T02:00

2023-12-22T02:00

2023-12-22T02:00

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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РИМ, 22 дек – РИА Новости. Четверть домохозяйств в секторе Газа израсходовали запасы продовольствия и находятся под угрозой катастрофического голода, говорится в комплексной классификации стадий (ККС) продовольственной безопасности, которую представили Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН). Согласно их данным, в период с декабря 2023 года по февраль с кризисным уровнем (третья стадия по IPC/ККС) тяжелого отсутствия продовольственной безопасности сталкивается все население Газы в 2,2 миллиона человек. Это означает, что у домохозяйств либо есть проблемы в потреблении продуктов питания, которые выражаются в недоедании или в низкой способности удовлетворить минимальные потребности в продовольствии, но только за счет истощения основных средств к существованию. "Существует риск наступлений голодной смерти, если не будет восстановлен доступ к достаточному питанию, чистой воде, медицинским и санитарным услугам", - говорится в сообщении ВПП, поступившем в РИА Новости. По оценкам, 26% жителей Газы (577 тысяч человек) исчерпали свои запасы продовольствия и возможности выживания и находятся под угрозой катастрофического голода (пятая и последняя ступень шкалы IPC/ККС). "В докладе говорится, что риск голода возрастает с каждым дополнительным днем боевых действий и ограничения гуманитарного доступа, что ограничивает доступ значительной части населения сектора Газа к продовольствию, базовым услугам и помощи для спасения жизней. Чрезвычайная концентрация или изоляция людей в неподходящих убежищах или зонах без базовых услуг вносят основной вклад в риск наступления голода", - сообщила, в свою очередь, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Согласно этим оценкам, если нынешняя ситуация интенсивного конфликта и ограничения гуманитарного доступа сохранится, существует риск наступления голодных смертей в течение следующего полугодия.

https://ria.ru/20231221/otvetstvennost-1917355486.html

https://ria.ru/20231219/rezolyutsiya-1916810451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире