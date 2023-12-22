https://ria.ru/20231222/forum-1917438901.html

Посетители форума "Россия" узнали о самобытности сел Тамбовщины

Посетители форума "Россия" узнали о самобытности сел Тамбовщины - РИА Новости, 22.12.2023

Посетители форума "Россия" узнали о самобытности сел Тамбовщины

На стенде Тамбовской области на выставке "Россия" 21 декабря главными героями стали муниципальные округа, которые рассказали посетителям о достижениях и... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:40

2023-12-22T12:40

2023-12-22T12:40

тамбовская область

тамбовская область

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На стенде Тамбовской области на выставке "Россия" 21 декабря главными героями стали муниципальные округа, которые рассказали посетителям о достижениях и самобытности своих территорий, представили насыщенную творческую программу, провели мастер-классы, сообщает пресс-служба регионального правительства. На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ с 19 по 22 декабря прошла Неделя сельского хозяйства. Мичуринский округ представил гостям наследие известного селекционера Ивана Мичурина. Представители Инжавинского муниципального округа организовали театрализованную викторину о реке Ворона и расписали вместе с посетителями сувенирные валенки. Сампурский муниципальный округ провел мастер-класс по росписи новогодних шаров с символикой фестиваля "Кукарекино", который ежегодно собирает на этой территории много гостей. Представители Петровского муниципального округа предложили детям изготовить глиняную игрушку, а Знаменского — научили расписывать деревянные доски. Муниципальные округа региона представили посетителям стенда музыкальную программу с участием сельских творческих коллективов. В подарок для гостей были подготовлены оригинальные тамбовские сувениры. В пресс-службе добавили, что каждый округ региона уникален, имеет свои традиции, проводит фестивали. Сельские территории в последние годы благодаря государственным программам и нацпроектам изменили свой облик, стали более привлекательными для жизни, работы и туризма. Сами сельчане рассказали о том, за что они любят свою землю и как здесь реализуют себя.

https://ria.ru/20231220/indeks-1917051157.html

https://ria.ru/20231123/tambovskaya_ekonomika-1911423788.html

тамбовская область

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тамбовская область