https://ria.ru/20231222/figurant-1917549062.html
Фигуранту дела о лесном пожаре в Геленджике грозит до четырех лет
Фигуранту дела о лесном пожаре в Геленджике грозит до четырех лет - РИА Новости, 22.12.2023
Фигуранту дела о лесном пожаре в Геленджике грозит до четырех лет
Дело о крупном лесном пожаре в Геленджике, произошедшем в августе, передано в суд, фигуранту грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщили в краевой... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:42
2023-12-22T17:42
2023-12-22T17:42
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КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Дело о крупном лесном пожаре в Геленджике, произошедшем в августе, передано в суд, фигуранту грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщили в краевой прокуратуре. Лес на площади 1,5 гектара загорелся 29 августа в Геленджике в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная, а позже площадь выросла многократно, достигнув 118 гектаров. 31 августа местные власти объявили о полной ликвидации пожара. Позднее был задержан 40-летний местный житель, который оголил электрокабели на территории дома, из-за чего и начался лесной пожар. Подозреваемый был также арестован за потребление наркотических веществ. "По факту пожара, произошедшего в Кабардинском участковом лесничестве, ОНД по Геленджику 13.09.2023 в отношении Коваленко Р.Г. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений). Установлено, что от разведенного им костра произошло возгорание напочвенного покрова, распространение огня по направлению ветра на лесные насаждения... Уголовное дело прокуратурой направлено суд, находится на рассмотрении", - сказано в релизе. Санкция данной статьи предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до четырех лет. По данным краевого министерства природных ресурсов, материальный ущерб в результате этого пожара составил почти 92 миллиона рублей.
https://ria.ru/20231212/figuranty-1915332430.html
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происшествия, геленджик, россия
Происшествия, Геленджик, Россия
Фигуранту дела о лесном пожаре в Геленджике грозит до четырех лет
Фигуранту дела о летнем лесном пожаре в Геленджике грозит до четырех лет колонии
КРАСНОДАР, 22 дек - РИА Новости. Дело о крупном лесном пожаре в Геленджике, произошедшем в августе, передано в суд, фигуранту грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщили в краевой прокуратуре.
Лес на площади 1,5 гектара загорелся 29 августа в Геленджике в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная, а позже площадь выросла многократно, достигнув 118 гектаров. 31 августа местные власти объявили о полной ликвидации пожара. Позднее был задержан 40-летний местный житель, который оголил электрокабели на территории дома, из-за чего и начался лесной пожар. Подозреваемый был также арестован за потребление наркотических веществ.
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"По факту пожара, произошедшего в Кабардинском участковом лесничестве, ОНД по Геленджику 13.09.2023 в отношении Коваленко Р.Г. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений). Установлено, что от разведенного им костра произошло возгорание напочвенного покрова, распространение огня по направлению ветра на лесные насаждения... Уголовное дело прокуратурой направлено суд, находится на рассмотрении", - сказано в релизе.
Санкция данной статьи предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до четырех лет.
По данным краевого министерства природных ресурсов, материальный ущерб в результате этого пожара составил почти 92 миллиона рублей.
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