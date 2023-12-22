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Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для фур - РИА Новости, 22.12.2023
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08:59 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/doroga-1917387346.html
Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для фур
Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для фур - РИА Новости, 22.12.2023
Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для фур
Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено в связи с непогодой, сообщает управление МЧС по Северной... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T08:59
2023-12-22T08:59
грузия
владикавказ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 22 дек – РИА Новости. Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено в связи с непогодой, сообщает управление МЧС по Северной Осетии в Telegram-канале. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и не возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 08.50 22 декабря 2023 года до особого распоряжения", – информирует ведомство. Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП " Верхний Ларс ", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.
https://ria.ru/20231222/primore-1917376808.html
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грузия, владикавказ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Грузия, Владикавказ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для фур

Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для фур из-за непогоды

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГрузовые автомобили на военно-грузинской дороге
Грузовые автомобили на военно-грузинской дороге - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Грузовые автомобили на военно-грузинской дороге. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 22 дек – РИА Новости. Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено в связи с непогодой, сообщает управление МЧС по Северной Осетии в Telegram-канале.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и не возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 08.50 22 декабря 2023 года до особого распоряжения", – информирует ведомство.
Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП " Верхний Ларс ", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.
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ГрузияВладикавказРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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