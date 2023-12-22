https://ria.ru/20231222/doroga-1917387346.html

Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для фур

Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для фур - РИА Новости, 22.12.2023

Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для фур

Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено в связи с непогодой, сообщает управление МЧС по Северной... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T08:59

2023-12-22T08:59

2023-12-22T08:59

грузия

владикавказ

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 22 дек – РИА Новости. Движение большегрузных автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено в связи с непогодой, сообщает управление МЧС по Северной Осетии в Telegram-канале. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и не возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 08.50 22 декабря 2023 года до особого распоряжения", – информирует ведомство. Военно-Грузинская дорога, пролегающая через село Нижний Ларс и КПП " Верхний Ларс ", является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

https://ria.ru/20231222/primore-1917376808.html

грузия

владикавказ

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

грузия, владикавказ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия