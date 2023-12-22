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Доходы Сургутского района Югры в 2024 году составят более 17 млрд рублей - РИА Новости, 22.12.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:09 22.12.2023 (обновлено: 17:13 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/dokhody-1917537526.html
Доходы Сургутского района Югры в 2024 году составят более 17 млрд рублей
Доходы Сургутского района Югры в 2024 году составят более 17 млрд рублей - РИА Новости, 22.12.2023
Доходы Сургутского района Югры в 2024 году составят более 17 млрд рублей
Доходы в бюджет Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024 году запланированы на уровне более 17 миллиардов рублей, сообщил глава... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T17:09
2023-12-22T17:13
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Доходы в бюджет Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024 году запланированы на уровне более 17 миллиардов рублей, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале. Бюджет Сургутского района на 2024 год и плановый период до 2026 года был принят в пятницу депутатами думы муниципалитета. По словам Трубецкого, бюджет остается социально-ориентированным: более 60% – 10,1 миллиарда рублей – будет потрачено на образование, культуру, спорт и социальную политику. "Доходная часть в 2024 году составит 17,1 миллиарда рублей, расходная – 17,8 миллиарда рублей. Дефицит – порядка 700 миллионов рублей. Покроем поступлениями от продажи акций и остатками на счете на 1 января финансового года", - написал глава района.По его словам, расходы инвестиционного характера в 2024 году составят 3,4 миллиарда рублей и будут направлены на строительство, ремонт объектов социальной сферы и коммунального хозяйства, дороги, благоустройство и жилье. На решение покупку квартир для переселения людей из аварийного и фенольного фонда, выплаты выкупной стоимости, субсидии молодым и многодетным семьям, ветеранам и инвалидам предусмотрено 1,2 миллиарда рублей ежегодно. На культуру и спорт в 2024 году, в рамках инвестиций, с учетом средств недропользователей, будет направлено 643,2 миллиона рублей. Порядка 88,8 миллиона пойдут на окончание строительства бассейна в Федоровском, еще более 45 миллионов – на ледовый каток с площадкой под навесом в Угуте. Помимо этого, по данным главы, на ближайшие два года запланировано окончание строительства спорткомплексов и крытых хоккейных кортов в Русскинской и Ляминой. "На строительство и реконструкцию дорог в 2024 году предусмотрено порядка 112 миллионов рублей. На капитальные ремонты объектов социальной сферы, ЖКХ, дороги и благоустройство на 2024 год всего запланировали порядка 843,2 миллиона рублей. На укрепление материально-технической базы, включая ремонты учреждений социальной сферы, запланировано 296,4 миллиона в 2024 году", - добавил Трубецкой.
https://ria.ru/20231218/investitsii-1916549713.html
https://ria.ru/20231206/yugra-1914075573.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, экономика
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Экономика

Доходы Сургутского района Югры в 2024 году составят более 17 млрд рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКупюры номиналом в пять тысяч рублей
Купюры номиналом в пять тысяч рублей - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Купюры номиналом в пять тысяч рублей. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Доходы в бюджет Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024 году запланированы на уровне более 17 миллиардов рублей, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем Telegram-канале.
Бюджет Сургутского района на 2024 год и плановый период до 2026 года был принят в пятницу депутатами думы муниципалитета. По словам Трубецкого, бюджет остается социально-ориентированным: более 60% – 10,1 миллиарда рублей – будет потрачено на образование, культуру, спорт и социальную политику.
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"Доходная часть в 2024 году составит 17,1 миллиарда рублей, расходная – 17,8 миллиарда рублей. Дефицит – порядка 700 миллионов рублей. Покроем поступлениями от продажи акций и остатками на счете на 1 января финансового года", - написал глава района.
По его словам, расходы инвестиционного характера в 2024 году составят 3,4 миллиарда рублей и будут направлены на строительство, ремонт объектов социальной сферы и коммунального хозяйства, дороги, благоустройство и жилье.
На решение покупку квартир для переселения людей из аварийного и фенольного фонда, выплаты выкупной стоимости, субсидии молодым и многодетным семьям, ветеранам и инвалидам предусмотрено 1,2 миллиарда рублей ежегодно. На культуру и спорт в 2024 году, в рамках инвестиций, с учетом средств недропользователей, будет направлено 643,2 миллиона рублей. Порядка 88,8 миллиона пойдут на окончание строительства бассейна в Федоровском, еще более 45 миллионов – на ледовый каток с площадкой под навесом в Угуте. Помимо этого, по данным главы, на ближайшие два года запланировано окончание строительства спорткомплексов и крытых хоккейных кортов в Русскинской и Ляминой.
«
"На строительство и реконструкцию дорог в 2024 году предусмотрено порядка 112 миллионов рублей. На капитальные ремонты объектов социальной сферы, ЖКХ, дороги и благоустройство на 2024 год всего запланировали порядка 843,2 миллиона рублей. На укрепление материально-технической базы, включая ремонты учреждений социальной сферы, запланировано 296,4 миллиона в 2024 году", - добавил Трубецкой.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округЭкономика
 
 
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