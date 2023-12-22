Кабмин обсудит снижение риска отмывания доходов и финансирования терроризма
Кабмин обсудит снижение рисков отмывания доходов и финансирования терроризма
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу обсудит законопроект, снижающий риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации, сообщает пресс-служба кабмина.
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"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... Законопроект разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации", - говорится в сообщении.
В понедельник издание РБК со ссылкой на законопроект сообщило о том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение лимита в размере 100 тысяч рублей для банковских переводов граждан без открытия счета.
Как сообщало издание, в Росфинмониторинге объяснили, что отсутствие лимита на переводы с упрощенной идентификацией не согласуется с международными нормами в сфере борьбы с финансированием терроризма - поправки повысят прозрачность банковских операций для контрольных органов, подчеркнули в ведомстве.
Ранее, в мае, в Росфинмониторинге сообщали, что ведомство планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Кроме того, предлагалось ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте.