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Кабмин обсудит снижение риска отмывания доходов и финансирования терроризма - РИА Новости, 22.12.2023
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00:30 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/dokhody-1917365028.html
Кабмин обсудит снижение риска отмывания доходов и финансирования терроризма
Кабмин обсудит снижение риска отмывания доходов и финансирования терроризма - РИА Новости, 22.12.2023
Кабмин обсудит снижение риска отмывания доходов и финансирования терроризма
Правительство России на заседании в пятницу обсудит законопроект, снижающий риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T00:30
2023-12-22T00:30
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
рбк (медиагруппа)
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу обсудит законопроект, снижающий риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... Законопроект разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации", - говорится в сообщении. В понедельник издание РБК со ссылкой на законопроект сообщило о том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение лимита в размере 100 тысяч рублей для банковских переводов граждан без открытия счета. Как сообщало издание, в Росфинмониторинге объяснили, что отсутствие лимита на переводы с упрощенной идентификацией не согласуется с международными нормами в сфере борьбы с финансированием терроризма - поправки повысят прозрачность банковских операций для контрольных органов, подчеркнули в ведомстве. Ранее, в мае, в Росфинмониторинге сообщали, что ведомство планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Кроме того, предлагалось ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте.
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), рбк (медиагруппа), экономика
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), РБК (медиагруппа), Экономика
Кабмин обсудит снижение риска отмывания доходов и финансирования терроризма

Кабмин обсудит снижение рисков отмывания доходов и финансирования терроризма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу обсудит законопроект, снижающий риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации, сообщает пресс-служба кабмина.
«
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... Законопроект разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации", - говорится в сообщении.
В понедельник издание РБК со ссылкой на законопроект сообщило о том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение лимита в размере 100 тысяч рублей для банковских переводов граждан без открытия счета.
Как сообщало издание, в Росфинмониторинге объяснили, что отсутствие лимита на переводы с упрощенной идентификацией не согласуется с международными нормами в сфере борьбы с финансированием терроризма - поправки повысят прозрачность банковских операций для контрольных органов, подчеркнули в ведомстве.
Ранее, в мае, в Росфинмониторинге сообщали, что ведомство планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Кроме того, предлагалось ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте.
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