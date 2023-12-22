https://ria.ru/20231222/dokhody-1917365028.html

Кабмин обсудит снижение риска отмывания доходов и финансирования терроризма

Кабмин обсудит снижение риска отмывания доходов и финансирования терроризма - РИА Новости, 22.12.2023

Кабмин обсудит снижение риска отмывания доходов и финансирования терроризма

Правительство России на заседании в пятницу обсудит законопроект, снижающий риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T00:30

2023-12-22T00:30

2023-12-22T00:30

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

рбк (медиагруппа)

экономика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство России на заседании в пятницу обсудит законопроект, снижающий риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... Законопроект разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации", - говорится в сообщении. В понедельник издание РБК со ссылкой на законопроект сообщило о том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение лимита в размере 100 тысяч рублей для банковских переводов граждан без открытия счета. Как сообщало издание, в Росфинмониторинге объяснили, что отсутствие лимита на переводы с упрощенной идентификацией не согласуется с международными нормами в сфере борьбы с финансированием терроризма - поправки повысят прозрачность банковских операций для контрольных органов, подчеркнули в ведомстве. Ранее, в мае, в Росфинмониторинге сообщали, что ведомство планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Кроме того, предлагалось ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте.

https://ria.ru/20231209/terrorizm-1914812180.html

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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), рбк (медиагруппа), экономика