https://ria.ru/20231222/diversanty-1917381795.html

Марочко рассказал, как диверсантов ВСУ обучают по методичкам НАТО

Марочко рассказал, как диверсантов ВСУ обучают по методичкам НАТО - РИА Новости, 22.12.2023

Марочко рассказал, как диверсантов ВСУ обучают по методичкам НАТО

Украинские силовики обучают по натовским методичкам будущих диверсантов на базе гражданских учебных заведений под Харьковом, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T07:33

2023-12-22T07:33

2023-12-22T07:39

андрей марочко

харьков

в мире

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Украинские силовики обучают по натовским методичкам будущих диверсантов на базе гражданских учебных заведений под Харьковом, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенном пункте Харьков на базе гражданского учебного заведения для юношей и девушек старше 16 лет организованы курсы по минно-взрывному делу. Обучение идет по натовским методическим рекомендациям", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что подростков учат собирать самодельные взрывные устройства из подручных материалов, установке минных заграждений и разминированию. Наглядные пособия и техническое оснащение аудиторий поступило из западных стран в виде гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20231004/diversant-1900416259.html

харьков

луганская народная республика

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андрей марочко, харьков, в мире, луганская народная республика