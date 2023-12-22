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Марочко рассказал, как диверсантов ВСУ обучают по методичкам НАТО - РИА Новости, 22.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 22.12.2023 (обновлено: 07:39 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/diversanty-1917381795.html
Марочко рассказал, как диверсантов ВСУ обучают по методичкам НАТО
Марочко рассказал, как диверсантов ВСУ обучают по методичкам НАТО - РИА Новости, 22.12.2023
Марочко рассказал, как диверсантов ВСУ обучают по методичкам НАТО
Украинские силовики обучают по натовским методичкам будущих диверсантов на базе гражданских учебных заведений под Харьковом, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T07:33
2023-12-22T07:39
андрей марочко
харьков
в мире
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Украинские силовики обучают по натовским методичкам будущих диверсантов на базе гражданских учебных заведений под Харьковом, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенном пункте Харьков на базе гражданского учебного заведения для юношей и девушек старше 16 лет организованы курсы по минно-взрывному делу. Обучение идет по натовским методическим рекомендациям", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что подростков учат собирать самодельные взрывные устройства из подручных материалов, установке минных заграждений и разминированию. Наглядные пособия и техническое оснащение аудиторий поступило из западных стран в виде гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20231004/diversant-1900416259.html
харьков
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андрей марочко, харьков, в мире, луганская народная республика
Андрей Марочко, Харьков, В мире, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
Марочко рассказал, как диверсантов ВСУ обучают по методичкам НАТО

Марочко: украинские силовики обучают будущих диверсантов ВСУ по методичкам НАТО

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Украинские силовики обучают по натовским методичкам будущих диверсантов на базе гражданских учебных заведений под Харьковом, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В населенном пункте Харьков на базе гражданского учебного заведения для юношей и девушек старше 16 лет организованы курсы по минно-взрывному делу. Обучение идет по натовским методическим рекомендациям", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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Он добавил, что подростков учат собирать самодельные взрывные устройства из подручных материалов, установке минных заграждений и разминированию. Наглядные пособия и техническое оснащение аудиторий поступило из западных стран в виде гуманитарной помощи.
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоХарьковВ миреЛуганская Народная Республика
 
 
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