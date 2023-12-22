https://ria.ru/20231222/diversanty-1917381795.html
Марочко рассказал, как диверсантов ВСУ обучают по методичкам НАТО
Марочко рассказал, как диверсантов ВСУ обучают по методичкам НАТО - РИА Новости, 22.12.2023
Марочко рассказал, как диверсантов ВСУ обучают по методичкам НАТО
Украинские силовики обучают по натовским методичкам будущих диверсантов на базе гражданских учебных заведений под Харьковом, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T07:33
2023-12-22T07:33
2023-12-22T07:39
андрей марочко
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луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Украинские силовики обучают по натовским методичкам будущих диверсантов на базе гражданских учебных заведений под Харьковом, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенном пункте Харьков на базе гражданского учебного заведения для юношей и девушек старше 16 лет организованы курсы по минно-взрывному делу. Обучение идет по натовским методическим рекомендациям", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что подростков учат собирать самодельные взрывные устройства из подручных материалов, установке минных заграждений и разминированию. Наглядные пособия и техническое оснащение аудиторий поступило из западных стран в виде гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20231004/diversant-1900416259.html
харьков
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей марочко, харьков, в мире, луганская народная республика
Андрей Марочко, Харьков, В мире, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
Марочко рассказал, как диверсантов ВСУ обучают по методичкам НАТО
Марочко: украинские силовики обучают будущих диверсантов ВСУ по методичкам НАТО
ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Украинские силовики обучают по натовским методичкам будущих диверсантов на базе гражданских учебных заведений под Харьковом, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В населенном пункте Харьков на базе гражданского учебного заведения для юношей и девушек старше 16 лет организованы курсы по минно-взрывному делу. Обучение идет по натовским методическим рекомендациям", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Появилось видео допроса ФСБ захваченного в Крыму украинского диверсанта
Он добавил, что подростков учат собирать самодельные взрывные устройства из подручных материалов, установке минных заграждений и разминированию. Наглядные пособия и техническое оснащение аудиторий поступило из западных стран в виде гуманитарной помощи.