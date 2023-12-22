https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917436054.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 22.12.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
Беспилотник сбит средствами радиоэлектронной борьбы в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:28
2023-12-22T12:28
2023-12-22T12:47
белгородская область
безопасность
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БЕЛГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Беспилотник сбит средствами радиоэлектронной борьбы в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Валуйском городском округе средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА в селе Двулучное без последующей детонации", – написал Гладков.Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20231222/obstrel-1917431342.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, безопасность
Белгородская область, Безопасность
В Белгородской области сбили беспилотник
В белгородском селе Двулучное сбили беспилотник