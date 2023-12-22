Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 22.12.2023 (обновлено: 12:47 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917436054.html
В Белгородской области сбили беспилотник
В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 22.12.2023
В Белгородской области сбили беспилотник
Беспилотник сбит средствами радиоэлектронной борьбы в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:28
2023-12-22T12:47
белгородская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777535701_0:182:2904:1816_1920x0_80_0_0_3866ce0f390a6945646daba409f4cc07.jpg
БЕЛГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Беспилотник сбит средствами радиоэлектронной борьбы в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Валуйском городском округе средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА в селе Двулучное без последующей детонации", ­­– написал Гладков.Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20231222/obstrel-1917431342.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777535701_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34aedc744e4c791e7d1a00d11149af81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, безопасность
Белгородская область, Безопасность
В Белгородской области сбили беспилотник

В белгородском селе Двулучное сбили беспилотник

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Беспилотник сбит средствами радиоэлектронной борьбы в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Валуйском городском округе средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА в селе Двулучное без последующей детонации", ­­– написал Гладков.
Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Донецк
Вчера, 12:08
 
Белгородская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала