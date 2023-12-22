https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917436054.html

В Белгородской области сбили беспилотник

В Белгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 22.12.2023

В Белгородской области сбили беспилотник

Беспилотник сбит средствами радиоэлектронной борьбы в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:28

2023-12-22T12:28

2023-12-22T12:47

белгородская область

безопасность

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БЕЛГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Беспилотник сбит средствами радиоэлектронной борьбы в селе Двулучное Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Валуйском городском округе средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА в селе Двулучное без последующей детонации", ­­– написал Гладков.Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20231222/obstrel-1917431342.html

белгородская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

белгородская область, безопасность