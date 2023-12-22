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Песков: Россия не оставит в покое инициаторов попыток конфисковать активы - РИА Новости, 22.12.2023
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12:43 22.12.2023 (обновлено: 14:56 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/aktivy-1917439988.html
Песков: Россия не оставит в покое инициаторов попыток конфисковать активы
Песков: Россия не оставит в покое инициаторов попыток конфисковать активы - РИА Новости, 22.12.2023
Песков: Россия не оставит в покое инициаторов попыток конфисковать активы
Россия не оставит в покое инициаторов попыток конфисковать ее активы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:43
2023-12-22T14:56
россия
украина
сша
дмитрий песков
джон кирби
джо байден
euroclear
g7
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия не оставит в покое инициаторов попыток конфисковать ее активы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Те, кто пытаются это инициировать, и те, кто будут это реализовывать, должны понимать, что Российская Федерация никогда не оставит в покое тех, кто это сделал. И будет постоянно реализовывать свое право на судебное оспаривание, международное, национальное и иное. И это, безусловно, будет иметь — и европейцы, и американцы прекрасно это понимают — это будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал", — сказал он.При этом Песков напомнил, что глава МИД Сергей Лавров "весьма подробно прокомментировал эту ситуацию"."Здесь можно добавить немногое. Действительно, мы видим, что эти дискуссии, они то интенсифицируются, то затухают, но тема незаконного изъятия наших активов различных, она постоянно на повестке дня и в Европе, и в Америке", — подчеркнул представитель Кремля.Он назвал тему возможной конфискации неприемлемой для России.&quot;Потенциально она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы, потому что в случае реализации таких планов это будет очень серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы&quot;, — указал он.Говоря о возможности использования Западом замороженных российских активов для помощи Киеву, Песков отметил, что эти шаги не могут не иметь последствий.&quot;И в конце концов так же, как говорил Лавров, если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что можем конфисковать в ответ. И если это что-то будет находиться, мы будем, естественно, незамедлительно это делать. Поэтому это шаги, которые не могут не иметь серьезных последствий&quot;, — объяснил он.Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных суверенных активов России для помощи Украине. Перед этим газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Киева. Отмечалось, что в последние недели усилились дискуссии по линиям министров финансов, дипломатов, юристов, а также что США оказывают давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию с целью представить стратегию использования активов России к 24 февраля 2024 года.Газета указывала, что до сих пор не решено, сможет ли Украина тратить передаваемые ей средства на военные нужды или цели их использования ограничат только расходами на восстановление и поддержку экономики. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября она отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро как проценты на инвестировании попавших под санкции российских активов.Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в государствах ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.При этом в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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россия, украина, сша, дмитрий песков, джон кирби, джо байден, euroclear, g7, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Джон Кирби, Джо Байден, Euroclear, G7, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
Песков: Россия не оставит в покое инициаторов попыток конфисковать активы

Песков: Россия не оставит в покое инициаторов попыток конфисковать ее активы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия не оставит в покое инициаторов попыток конфисковать ее активы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Те, кто пытаются это инициировать, и те, кто будут это реализовывать, должны понимать, что Российская Федерация никогда не оставит в покое тех, кто это сделал. И будет постоянно реализовывать свое право на судебное оспаривание, международное, национальное и иное. И это, безусловно, будет иметь — и европейцы, и американцы прекрасно это понимают — это будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал", — сказал он.
При этом Песков напомнил, что глава МИД Сергей Лавров "весьма подробно прокомментировал эту ситуацию".
"Здесь можно добавить немногое. Действительно, мы видим, что эти дискуссии, они то интенсифицируются, то затухают, но тема незаконного изъятия наших активов различных, она постоянно на повестке дня и в Европе, и в Америке", — подчеркнул представитель Кремля.
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Он назвал тему возможной конфискации неприемлемой для России.
«

"Потенциально она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы, потому что в случае реализации таких планов это будет очень серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы", — указал он.

Говоря о возможности использования Западом замороженных российских активов для помощи Киеву, Песков отметил, что эти шаги не могут не иметь последствий.
«

"И в конце концов так же, как говорил Лавров, если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что можем конфисковать в ответ. И если это что-то будет находиться, мы будем, естественно, незамедлительно это делать. Поэтому это шаги, которые не могут не иметь серьезных последствий", — объяснил он.

Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных суверенных активов России для помощи Украине.
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Перед этим газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Киева. Отмечалось, что в последние недели усилились дискуссии по линиям министров финансов, дипломатов, юристов, а также что США оказывают давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию с целью представить стратегию использования активов России к 24 февраля 2024 года.
Газета указывала, что до сих пор не решено, сможет ли Украина тратить передаваемые ей средства на военные нужды или цели их использования ограничат только расходами на восстановление и поддержку экономики.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября она отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро как проценты на инвестировании попавших под санкции российских активов.
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При этом в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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